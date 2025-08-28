O explozie a provocat un incendiu la o conductă petrolieră care aprovizionează Moscova, spune spionajul ucrainean

O explozie care a avut loc marți, 26 august, a declanșat un incendiu la conducta de petrol Riazan-Moscova, o rută cheie de aprovizionare cu produse petroliere a capitalei Rusiei, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de informații militare ale Ucrainei (HUR) pentru Kyiv Independent.

Presa locală a relatat despre un incendiu puternic în apropierea satului Boajtkovo, la periferia orașului Riazan, marți seară, serviciile de urgență și echipele de reparații fiind desfășurate pentru a stinge flăcările și a remedia pagubele. Canalele rusești Telegram au scris că o explozie puternică s-a auzit la o secțiune a conductei principale.

Ca urmare a „exploziei puternice... transportul de produse petroliere către Moscova (prin conductă) a fost suspendat pe termen nelimitat”, a declarat sursa HUR pe 27 august. Cauza exploziei nu a fost specificată.

Din 2018, această conductă a fost reconfigurată Transneft, un operator de stat, pentru a furniza benzină Moscovei. Sursa a menționat că firma furnizează combustibil și armatei ruse.

Transneft și oficialii regionali nu au comentat public cu privire la incendiu sau la posibilele sale cauze. Potrivit sursei HUR, Transneft evaluează în prezent pagubele.

Kyiv Independent nu a putut verifica afirmațiile.

Riazanul se află la aproximativ 180 de kilometri de Moscova și la aproximativ 500 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina .

Forțele ucrainene au vizat în mod repetat infrastructura energetică rusească prin operațiuni de sabotaj și atacuri cu drone pe tot parcursul războiului, cu scopul de a submina veniturile Moscovei din gaze și petrol.