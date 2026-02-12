Câți români s-au uitat la serialul turcesc „Leyla”, de pe PRO TV, difuzat în locul emisiunii „La Măruță”

Debutul serialului „Leyla” pe Pro TV, pe intervalul ocupat anterior de „La Măruță”, a adus audiențe apropiate de formatul înlocuit, cu variații moderate de la o zi la alta, potrivit datelor din primele două episoade difuzate luni și marți.

Paginademedia.ro a analizat audiențele primelor două episoade, difuzate luni, 9 februarie, și marți, 10 februarie, pe intervalul 15.00–16.00.

„Leyla” a avut un debut ușor peste nivelul emisiunii „La Măruță” în prima zi, dar a scăzut marți la nivel național. La orașe, însă, serialul a crescut de la o zi la alta. În ambele zile, producția Pro TV a fost depășită fie de „Jocul cuvintelor” (Kanal D), fie de „Mireasa” (Antena 1), în funcție de publicul analizat.

Luni, 9 februarie – interes ceva mai mare. „Leyla”, a doua opțiune la nivel național

La nivelul întregii țări, primul episod din „Leyla” a fost a doua opțiune a telespectatorilor. Serialul a adunat o medie de aproximativ 580.000 de români, în condițiile în care, în zilele în care Pro TV anunța renunțarea la „La Măruță”, emisiunea avea audiențe de până la jumătate de milion.

Top național – luni, 9 februarie:

Kanal D – 790.000 Pro TV („Leyla”) – 580.000 Antena 1 – 575.000

La orașe, „Leyla” a atras aproape 225.000 de telespectatori, un nivel apropiat de cel al emisiunii lui Cătălin Măruță. Cu aceste cifre, Pro TV s-a clasat pe locul al treilea, după Kanal D și Antena 1.

Top urban – luni, 9 februarie:

Kanal D – 290.000 Antena 1 – 270.000 Pro TV – 225.000

Pe publicul comercial (21–54 de ani, național ABCD), „Leyla” a ocupat poziția a doua, fiind depășită de „Mireasa”.

Top comercial – luni, 9 februarie:

Antena 1 – 210.000 Pro TV – 150.000 Kanal D – 145.000

Marți, 10 februarie – scădere pe țară, creștere la orașe

La al doilea episod, „Leyla” a scăzut sub pragul de 500.000 de telespectatori la nivel național, dar a crescut la orașe.

La nivelul întregii țări, serialul Pro TV a înregistrat o medie de 495.000 de români, clasându-se pe locul al treilea, după „Jocul cuvintelor” și „Mireasa”.

Top național – marți, 10 februarie:

Kanal D – 760.000 Antena 1 – 760.000 Pro TV – 495.000

La orașe, însă, „Leyla” a urcat la aproape 240.000 de telespectatori, ocupând locul al doilea, imediat după Kanal D.

Top urban – marți, 10 februarie:

Kanal D – 300.000 Pro TV – 240.000 Antena 1 – 210.000

Pe publicul comercial, serialul turcesc a coborât pe poziția a treia, față de locul al doilea ocupat în prima zi.

Top comercial – marți, 10 februarie: