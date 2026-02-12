search
Joi, 12 Februarie 2026
Tanczos Barna, despre rotativa guvernamentală din 2027: Soarta lui Bolojan „depinde de PNL”

Publicat:

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna spune că Ilie Bolojan are șanse reale să prindă rotativa guvernamentală din 2027, subliniind că decizia ține exclusiv de PNL. Oficialul afirmă că actualul premier și-a asumat conducerea Guvernului într-un moment extrem de dificil și că acest lucru trebuie respectat.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi, că, în opinia sa, Ilie Bolojan „are toate șansele” să prindă rotativa guvernamentală de anul viitor. Potrivit acestuia, o eventuală schimbare depinde exclusiv de PNL, singurul partid care poate lua o astfel de decizie.

Declarațiile au fost făcute la Europa FM, unde vicepremierul UDMR a vorbit despre contextul în care Ilie Bolojan a preluat conducerea Guvernului și despre stilul său de lucru.

„Este singurul care și-a asumat acest mandat”

Tanczos Barna a amintit că Ilie Bolojan a fost singurul lider politic care, anul trecut, în luna iulie, a acceptat funcția de premier într-o perioadă marcată de decizii dificile și nepopulare.

„Este singurul care, anul trecut, în iulie, și-a asumat acest mandat. Nimeni n-a vrut, în afară de dânsul, să se sacrifice. Nu s-a pus problema ca cineva de la UDMR să fie premier. Dar, de la celelalte partide, nimeni nu a dorit să vină să fie premier într-o perioadă în care era foarte clar că vor veni decizii nepopulare”, a declarat vicepremierul.

Acesta a subliniat că premierul și-a asumat riscurile într-un moment în care România se confrunta cu presiuni majore din partea Comisiei Europene. „Dânsul și-a asumat acest lucru. Acest lucru trebuie respectat în continuare, chiar dacă, într-adevăr, deciziile luate generează foarte multă nemulțumire și foarte multe critici la adresa dânsului”, a adăugat Tanczos Barna.

„Nu s-a găsit nimeni altcineva”

Întrebat dacă Ilie Bolojan este omul potrivit la locul potrivit în acest moment, vicepremierul UDMR a răspuns că, în contextul de anul trecut, nu a existat o alternativă reală.

Nu s-a găsit niciun politician care să se înhame la această activitate de premier, într-o perioadă în care, din discuțiile din coaliția care era în formare și din dialogul cu Comisia Europeană, erau foarte clare lucrurile. Comisia nu o să facă niciun pas înapoi dacă nu creștem TVA-ul și atunci chiar eram amenințați cu suspendarea fondurilor europene”, a explicat el.

Tanczos Barna a precizat că Ilie Bolojan este liderul „care și-a asumat acest lucru, care a avut susținerea coaliției și cu care mergem înainte și lucrăm zi de zi”.

Un premier „hotărât și mai puțin flexibil”

Vicepremierul a mai spus că lucrează zilnic cu premierul și că acesta este greu de convins, dar consecvent cu viziunea sa. „Încerc să-l conving dacă am impresia că eu am dreptate. Am situații când reușesc, situații când nu reușesc. Nu este un om ușor de convins. Pot să spun că este mai puțin sau mult mai puțin flexibil decât alții, dar este stilul dânsului”, a declarat Tanczos Barna.

El a amintit că acest stil de conducere era deja cunoscut din perioada în care Ilie Bolojan a condus Oradea și Consiliul Județean. „Toată lumea știa că este un om hotărât și cu o filozofie foarte clară. Dânsul crede foarte mult în eficientizarea instituțiilor publice prin reducerea cheltuielilor. Este consecvent și destul de hotărât. E greu să-l abați de pe drumul pe care a pornit”, a spus vicepremierul UDMR.

În final, Tanczos Barna a reiterat că Ilie Bolojan are șanse reale să prindă rotativa guvernamentală din aprilie anul viitor. „Eu cred în continuare că are toate șansele. Acum, sigur, depinde de PNL. Singura formație politică care poate să facă această schimbare este PNL-ul”, a concluzionat vicepremierul.

