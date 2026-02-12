Două comune se unesc pentru a reduce cheltuielile: „Dispare o poziție de primar, dispare un consiliu local, dispare viceprimar. Nu putem funcționa rostogolind datorii”

Două comune din județul Satu Mare - Beltiug și Socond - vor deveni prima structură administrativă din România care se unește voluntar, ca urmare a măsurilor de austeritate și a presiunilor bugetare. Decizia a fost anunțată joi, de Adrian Cozma, președintele PNL Satu Mare, care a explicat că demersul urmărește reducerea costurilor administrative și evitarea intrării în incapacitate de plată.

„Domnul Ioan Bartok, primarul comunei Beltiug, aflat la al șaptelea mandat de primar, și domnul Nicolae Cornea, primarul comunei Socond, aflat la al doilea mandat, vă anunțăm că s-a decis unificarea celor două comune. De ani de zile se vorbește despre reorganizarea administrativ-teritorială. Ei bine, astăzi, este un moment foarte important pentru județul Satu Mare, pentru România. Facem primul pas pentru realizarea unificării și mult dorita și așteptata reformă administrativ-teritorială. Doi primari din două comune care au făcut performanță, două comune cu de mărime mijlocie. Comuna Socond are 3.800 de locuitori, iar Comuna Beltiug, 3.348 de locuitori. În urma acestei unificări va rezulta a doua cea mai mare comună din județul Satu Mare, după comuna Turț, o comună cu vreo 6.500 de locuitori”, a declarat Adrian Cozma, joi, într-o conferință de presă.

O singură primărie, un singur consiliu local

Structura administrativă va fi redusă la jumătate:

„Dispare o poziție de primar, dispare un consiliu local, dispare viceprimar, un administrator public. Oamenii vor avea de câștigat”, a explicat Cozma.

Întrebat cine va conduce noua comună, liderul PNL Satu Mare a evitat subiectul:

„Nu am discutat cine va fi primar, nu contează asta”.

„Ardealul-i fruntea”

Adrian Cozma a prezentat unificarea drept un exemplu pentru restul țării:

„Vreau să cred că Ardealul‑i fruntea și o să dăm exemplu cum se face administrație și reorganizare administrativ‑teritorială”.

Liderul PNL Satu Mare a făcut apel și la alte partide să susțină astfel de inițiative:

„E momentul să demonstrăm că se poate face treabă bună fără să așteptăm direcții de la București”, a mai spus Cozma.

Cozma a insistat că reorganizarea administrativ‑teritorială trebuie să pornească de la nivel local:

„România are astăzi niște datorii pe care le tot rostogolește. Este clar că anumite comunități nu se vor mai putea susține în viitor, nu-și vor mai putea plăti iluminatul public, întreținerea drumurilor, dispensarele pe care le au, funcționarea școlilor”.

Liberalul a dat asigurări că serviciile publice nu vor avea de suferit:

„Nimeni nu trebuie să își facă griji pentru serviciile de la Primărie. Va fi un avantaj”, a mai spus Cozma.

Procedura privind unificarea va începe săptămâna viitoare, când consiliile locale vor vota proiectele de hotărâre privind unificarea. Ulterior, Guvernul va fi notificat, iar procesul se va finaliza prin referendum local.

Tot joi, Cozma a explicat la Antena 3, că situația financiară a comunei Socond a devenit critică:

„Nu vrem să ajungem în situația în care comuna Socond să nu‑și poată plăti iluminatul public sau serviciile medicale. E clar că nu putem funcționa în continuare rostogolind datorii”, a spus președintele PNL Satu Mare, subliniind că primarii celor două comune - Ioan Bartok (Beltiug) și Nicolae Cornea (Socond) - „și‑au dat mâna” pentru a face un pas pe care administrația centrală îl amână de ani de zile:

„A venit vremea faptelor. Degeaba tot povestim la București despre reformă dacă nu se întâmplă nimic”.