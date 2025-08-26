O camionetă a luat foc şi a ars complet în Ghencea, lângă stadion cu puţin timp înaintea partidei Steaua - UTA

Momente de panică în apropierea stadionului din Ghencea, cu puțin timp înaintea meciului de Cupa României dintre Steaua și UTA Arad. O camionetă parcată vizavi de arenă a luat foc și a ars comple, incidentul atrăgând atenția trecătorilor și a forțelor de ordine.

Cu mai puțin de două ore înainte de fluierul de start al partidei dintre Steaua și UTA Arad, programată marți seară în play-off-ul Cupei României Betano, cei aflaţi zona stadionului din Ghencea au fost martorii unui incendiu izbucnit în apropierea arenei sportive.

Un minicamion de tip platformă, aflat chiar vizavi de stadionul care urma să găzduiască meciul, a fost cuprins brusc de flăcări. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi pornit de la o scurgere de combustibil.

Sirenele autospecialelor au răsunat în jurul orei 18:15, aproximativ o oră și 45 de minute înainte de startul jocului. Martorii spun că focul s-a extins rapid, iar cauciucurile vehiculului au început să explodeze pe rând, zgomotele puternice sporind îngrijorarea celor aflați în apropiere în timp ce fumul negru s-a răspândit în jur.

Două echipaje de pompieri au intervenit de urgență la fața locului și au reușit să stingă incendiul după câteva minute. Camioneta a ars în totalitate, însă, din fericire, în interior nu se afla nicio persoană în momentul izbucnirii flăcărilor.