România are parte de adversari dificili în Liga Națiunilor. Coșmarul bosniac se întoarce

Tragerea la sorți a grupelor din UEFA Nations League, programată joi seară, la Bruxelles (Belgia), a adus pentru naționala de fotbal a României adversari periculoși. Liga Națiunilor este o soluție de avarie pentru selecționatele care nu reușesc să se califice la turneele finale folosind traseul clasic, cel al preliminariilor.

„Tricolorii” vor evolua în Liga B, alături de Polonia, Bosnia și de Suedia. Inițial, naționala a picat cu Kosovo. Numai că bosniacii și kosovarii nu au voie să se înfrunte, conform reglementărilor UEFA. Astfel, în grupa României a ajuns Suedia. Configurația grupei poate influența decisiv șansele de calificare la UEFA EURO 2028.

Polonia este socotită un „balaur”, iar Bosnia tocmai a învins România în campania trecută de Mondial de două ori (0-1 la București și 1-3 la Zenica), în vreme ce Suedia este „coșmarul” Generației de Aur din 1994.

Calendarul meciurilor din Liga Națiunilor

Etapa 1: 24–26 septembrie 2026

Etapa 2: 27–30 septembrie 2026

Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026

Etapa 4: 4–6 octombrie 2026

Etapa 5: 12–14 noiembrie 2026

Etapa 6: 15–17 noiembrie 2026

Tragerea la sorți, găzduită de uefa.com, a fost făcută de francezul Patrick Vieira, fost antrenor la Genoa, formația din Italia a lui Dan Șucu.

România a intrat la tragerea cu gândul la semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026, programată pe 26 martie, contra Turciei, dar și la o eventuală finală, pe 31 martie, cu Slovacia sau Kosovo.

Nu este pentru prima oară când Liga Națiunilor joacă un rol major în parcursul echipei naționale. Ediția precedentă a fost decisivă: România a ajuns la barajul pentru CM 2026 grație clasării din această competiție, după ce a ratat calificarea directă sau accesul la baraj prin preliminarii.

La tragerea la sorți din Belgia, FRF i-a trimis pe directorul tehnic Mihai Stoichiță (71 de ani) și pe „secundul” Ionel Gane (54 de ani). Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) se recuperează acasă.