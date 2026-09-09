 Român de 33 de ani, îngropat de viu pe un șantier din Marea Britanie. Două firme au primit amenzi de aproape 1,4 milioane de euro, la șase ani de la tragedie | adevarul.ro
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Român de 33 de ani, îngropat de viu pe un șantier din Marea Britanie. Două firme au primit amenzi de aproape 1,4 milioane de euro, la șase ani de la tragedie

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Un român în vârstă de 33 de ani a murit îngropat de viu după ce un șanț s-a surpat peste el, pe un șantier din Banstead, în comitatul Surrey. La șase ani de la tragedie, două companii au fost amendate cu peste un milion de lire sterline, iar un manager a primit o pedeapsă cu închisoarea, suspendată.

Românul a fost îngropat de viu de un mal de pământ
Românul a fost îngropat de viu de un mal de pământ Foto: Foto: arhivă, adevărul

Gheorghita Arsene, cunoscut de apropiați drept Geo, a murit pe 24 iunie 2020, în timp ce lucra pe un șantier de pe Park Road, în Banstead, Surrey. Bărbatul efectua lucrări într-o excavație adâncă de aproximativ trei metri când pereții șanțului s-au prăbușit brusc peste el.

Cazul a ajuns în fața instanței, iar după un proces de trei luni desfășurat la Old Bailey, companiile Appledorn Developments Limited și T Vaughan Limited (TVL) au fost găsite vinovate de încălcarea legislației britanice privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, potrivit The Independent.

Românul lucra într-un șanț fără sisteme de susținere

În ziua tragediei, Gheorghita Arsene înlocuia o conductă deteriorată într-o excavație realizată cu ajutorul unui excavator de trei tone. Românul curăța pământul cu o lopată și un târnăcop când pereții șanțului au cedat. Șoferul excavatorului a strigat pentru a-l avertiza, însă bărbatul a apucat să facă doar doi pași înainte de a fi acoperit de pământ.

Un coleg a fugit după ajutor, în timp ce ceilalți muncitori au încercat să-i elibereze fața și corpul. Echipajele de urgență au ajuns la fața locului, însă salvatorii s-au confruntat cu o problemă teribilă: cantitatea mare de pământ care îl acoperea pe muncitor făcea imposibilă resuscitarea corespunzătoare.

Pentru că era prins în șanț, nu i se puteau efectua compresii toracice. Gheorghita Arsene a fost declarat mort la ora 14.44, la aproximativ o oră după surpare.

Ulterior, inspectorii au descoperit că șanțul nu avea instalat niciun sistem de susținere, iar pământul excavat fusese depozitat chiar lângă marginea acestuia, crescând riscul de prăbușire.

Autoritatea britanică pentru sănătate și securitate la locul de muncă, HSE, a concluzionat că nu fuseseră luate măsurile elementare necesare pentru protejarea muncitorilor.

Ultimul apel către mama sa

În ziua în care a murit, Gheorghita Arsene își sunase mama, pe Lenuța Arsene, și îi spusese că se află într-un șanț adânc și că se teme că acesta s-ar putea surpa.

Femeia era îngrijorată, însă fiul ei a încercat să o liniștească. I-a spus că „nu se va întâmpla nimic” și că lucrarea urma să se termine în curând.

Mama românului a urmărit pronunțarea sentinței prin videoconferință, din România.

Într-o declarație transmisă instanței, aceasta și-a descris fiul drept un „om bun care muncea pentru a-și întreține familia”. „Nimic nu mai este la fel. Am o depresie care mă macină și un sentiment constant de singurătate. Întreaga familie a fost devastată de moartea lui Gheorghita”, a spus femeia.

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Relația dintre mamă și fiu era una extrem de apropiată. În trecut, Lenuța Arsene îi donase un rinichi fiului său, după ce acesta suferise de insuficiență renală.

Amenzi de aproape 1,4 milioane de euro

Judecătoarea a aplicat celor două companii implicate în lucrările de pe șantier amenzi de 500.000 și, respectiv, 650.000 de lire sterline, după ce instanța a constatat deficiențe grave în ceea ce privește respectarea normelor de siguranță.

În cazul uneia dintre firme, judecătoarea a invocat „reduceri de costuri în detrimentul siguranței”. Compania se afla deja în lichidare și nu a fost reprezentată în instanță.

Cea de-a doua firmă a primit, pe lângă amenda de 650.000 de lire sterline, și obligația de a achita 40.000 de lire sterline reprezentând cheltuieli de judecată. Instanța a constatat că firma avea sisteme de siguranță, însă acestea nu au fost aplicate în mod corespunzător. Compania a primit un termen de șase ani pentru plata amenzii.

În total, sancțiunile financiare aplicate celor două firme se ridică la 1,19 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de euro.

Manager condamnat la închisoare cu suspendare

Și un manager în vârstă de 42 de ani, care se afla pe șantier în ziua tragediei, a fost condamnat după ce a recunoscut că nu și-a îndeplinit obligațiile în materie de sănătate și securitate la locul de muncă.

Bărbatul a primit o pedeapsă de 10 luni de închisoare, suspendată pentru 18 luni, precum și obligația de a efectua 150 de ore de muncă neremunerată.

Judecătoarea a subliniat gravitatea tragediei și faptul că moartea românului putea fi evitată.

„Pierderea vieții sale a fost o tragedie teribilă, mai ales pentru că era complet evitabilă”, a declarat judecătoarea.

La rândul său, autoritatea britanică pentru sănătate și securitate la locul de muncă (HSE) a catalogat moartea lui Gheorghita Arsene drept „la fel de îngrozitoare pe cât a fost de prevenibilă”.

Autoritatea a atras atenția că muncitorul a murit deoarece nu fuseseră luate măsurile de bază pentru protejarea angajaților împotriva riscurilor bine cunoscute asociate lucrărilor de excavare.

„Acest caz reprezintă un avertisment clar că, atunci când standardele de bază privind siguranța sunt ignorate, consecințele pot fi fatale”, a transmis HSE.

Una dintre companii a intrat în lichidare în 2023, deși cu un an înainte declarase active în valoare de 2,5 milioane de lire sterline.

Cealaltă companie a susținut în instanță că incidentul a fost unul izolat și că, de-a lungul timpului, a investit aproape 3 milioane de lire sterline în măsuri de siguranță.

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