Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ, în Olt. Salvatorii încearcă să ajungă la el

Un bărbat în vârstă de 41 ani a fost prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la rețeaua de canalizare. Salvatorii sunt la fața locului și încearcă să ajungă la el.

Accidentul de muncă a fost anunțat marți, 12 septembrie 2023, în jurul orei 9,40, martorii sesizînd că un muncitor care lucra la rețeaua de canalizare din localitatea Vulpeni, din județul Olt, a fost prins sub un mal de pământ. Șanțul are adâncimea de aproximativ șase metri, operațiunea de salvare fiind în desfășurare. Muncitorul acoperit de malul de pământ are 41 ani și este din localitatea Urzica, din județul Olt.

Știre în curs de actualizare.