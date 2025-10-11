Ultima mare ocazie de profit pentru fermieri. Consumatorii, surprinși de abundența de la Ziua Recoltei. „Uite, pepeni ca vara” | REPORTAJ

Peste 100 de fermieri și-au adus printre ultimele roade din acest an agricol la târgul organizat cu ocazia Zilei Produselor Românești, la Slatina. Abundență a fost cuvântul de ordine și în Piața Mare din Craiova.

Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești este un eveniment an de an așteptat de fermieri și de cumpărători deopotrivă. Se adună într-un singur loc zeci de producători de legume, cu speranța că după un an care i-a pus la grea încercare, cum a fost 2025, ultimele roade le-ar putea vinde cu preț. Consumatorii, pe de altă parte, caută în același loc gustul legumelor din copilărie și vin cu speranța să-și facă provizii pentru sezonul rece care se apropie la prețuri rezonabile.

Loc de tranzacții și de socializare deopotrivă, Ziua Recoltei, așa cum este cunoscut ultimul mare eveniment al anului agricol, a început, vineri, 10 octombrie 2025, în centrul Slatinei, fiind programat să se deruleze până duminică. După mai multe zile reci, mohorâte, vizitatorii și producătorii s-au bucurat în prima zi a evenimentului de soarele de octombrie. Mai mult de 100 de fermieri au venit să-și vândă marfa în cadrul târgului, la care se adaugă 30 de comercianți și câteva restaurante mobile, conform declarației președintelui Asociației Tinerilor Fermieri, asociația care organizează evenimentul.

Timp de trei zile, cumpărătorii vor avea ocazia să achiziționeze fructe și legume proaspete, produse lactate și produse din carne, dar și o gamă largă de produse procesate în fabrici mici, din materie primă autohtonă.

„M-au întrebat din ce țară le aduc”

Majoritatea covârșitoare a producătorilor sunt tineri, foarte mulți beneficiari de finanțare din fonduri europene pentru modernizarea fermelor de familie sau care au în plan să aplice pentru accesarea unor astfel de proiecte. Unii au preluat afacerea de la părinți și bunici, hotărâți să o dezvolte pe baze noi, alții au lucrat în afara țării și de acolo au venit cu idei și tehnologie moderne. Au învățat să producă și în afara sezonului obișnuit, de aici și uimirea anumitor consumatori. „Cei mai mulți apreciază produsele noastre, dar am întâlnit și altfel de reacții. M-a întrebat un domn din ce țară aducem marfa”, a mărturisit un tânăr fermier care produce legume în spații protejate. Tomatele i s-au părut cumpărătorului prea arătoase să fie din fermele oltenilor, în octombrie.

Tinerii au însă răbdare să explice, oricui are curiozitatea să afle drumul legumelor de la sămânță până la gogonele bune de preparat conserve, când încep munca, ce eforturi fac, dar mai ales cum au reușit ca în timp să împingă din ce în ce mai mult data până la care reușesc să pună pe piață produse proaspete.

La târgul recoltei găsești de toate. Ardei de toate felurile, tomate cu gust, vinete, gogonele numai bune de murat, rădăcinoase, conopidă, praz, usturoi, struguri de masă și câte și mai câte.

„Uite, lubeniță ca vara, nu mi-a venit să cred. A tăiat-o și a pocnit ca în mijlocul verii”, se arată surprinsă o cumpărătoare. „Nu vă uitați la cele de acolo, acelea sunt pentru murături. Dacă vreți pepeni dulci, de mâncat acum, veniți aici”, sunt îndemnați clienții să nu încurce marfa. Pepenele verde, sau lubenița, așa cum îi spun oltenii, are aproape prețul de astă-vară, 2,5 lei/kg.

Munții de varză își așteaptă de asemenea cumpărătorii. Fermierii spun că 2,5 lei/kg, de-ar fi rămână atât, e și acesta un preț mic, dar sunt forțați să vândă. Dovleacul numai bun de pus la copt în cuptor sau de folosit la plăcinte se vinde și acesta ca pâinea caldă, la 4 lei/kg. Tomatele sunt 6-7-8 lei/kg, gogonelele – 4 lei/kg, perele zemoase, în funcție de mărime, și 10 lei/kg, dar și 15 lei/kg, mere, gutui, struguri etc..

Sunt și apicultori, cu miere de multe feluri dar și cu o sumedenie de alte produse apicole, găsiți și produse din trandafiri și smochine, ouă de prepeliță, telemea de capră, caș, brânză cu lavandă, cu mărar, cu chimen, cu negrilică și alte specialități din lapte de capră, telemea de oaie, cașcaval, pastramă de berbecuț și de porc, toate de la producători din Olt, mezeluri de casă din zona Sibiu, dulciuri de casă, siropuri de zmeură, cătină, muguri de brad și multe alte sortimente, produse cosmetice având drept ingredient-vedetă lavanda, iar oferta producătorilor nu se oprește nici pe departe aici.

Comercianților care deja s-au instalat în prima zi li se vor alătura și alții, în următoarele două zile. Pentru fermieri au venit cu standuri de prezentare și furnizorii de utilaje agricole. E loc și distracție, fiind programate evoluții ale artiștilor de toate vârstele pe scena amplasată în zona magazinului Oltul atât pe timpul zilei, cât și seara.

Piața Mare, plină ochi la Craiova

Un eveniment similar se desfășoară și în municipiul Craiova, unde în Piața Mare în acest weekend sunt cu mult mai mulți producători sosiți să-și vândă marfa decât într-o zi obișnuită.

Și aleile laterale sunt pline-ochi. Oferta mult mai bogată și prețurile care să-i mulțumească pe producători și să nu li se pară inaccesibile nici cumpărătorilor au determinat vânzări mari.

Se vând de la legume și fructe de sezon până la fructe și preparate din fructe cu proprietăți terapeutice, obiecte necesare în gospodărie, produse apicole, struguri și vin, totul pe alese.

Și aici oferta este disponibilă, conform oficialilor Direcției Agricole Dolj, tot weekend-ul, vineri atmosfera fiind întreținută și la scenă de artiștii ansamblului „Maria Tănase” din Craiova.