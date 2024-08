Un bugetar cu salariu de 4.000 euro nu se lasă dus din funcție. S-a decis excluderea lui din partid

PSD Olt se luptă cu un fost șef din Primăria Slatina pe care l-a obligat să demisioneze din funcție după pierderea alegerilor locale. Fostul viceprimar a anunțat că nu va renunța și la postul de bugetar de 4.000 euro pe care a trecut după demisie, așa că a fost exclus din partid. Alți bugetari cu salarii enorme, în schimb, s-au conformat.

Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, a anunțat vineri, 2 august 2024, că organizația a decis excluderea din partid a fostului viceprimar al municipiului Slatina, Gigi Ernes Vîlceleanu, care a doua zi după demisia din funcția de viceprimar a fost angajat pe cea de manager al echipei de handbal a municipiului, semnând contractul cu fostul director al Clubului Sportiv Municipal. Alți doi directori, membri PSD și membri ai echipei fostului primar PSD Emil Moț, s-au conformat deciziei partidului și au demisionat din funcțiile publice deținute, salvându-se de la excluderea din partid.

Marius Oprescu a anunțat că vineri, 2 august, după Conferința Extraordinară a PSD Olt în care s-au stabilit delegații pentru Congresul PSD și s-a adoptat decizia de a-l susține pe senatorul Paul Stănescu pentru a candida pentru un nou mandat de secretar general al PSD în echipa lui Marcel Ciolacu, întrunirea s-a transformat într-un Comitet Politic Județean în cadrul căruia au fost adoptate mai multe hotărâri.

„În ultima perioadă s-au luat o serie de decizii la nivelul organizațiilor locale, și aici vorbim în special de Slatina, care trebuiau validate într-un comitet politic județean. Astăzi, am validat demisia pe care și-a dat-o Emil Moț (n. red. – fostul primar al municipiului Slatina, care a pierdut Alegerile Locale din 9 iunie 2024) din funcția de președinte al Organizației Municipale Slatina și, de asemenea, demisia din funcția de prim-vicepreședinte al Organizației Județene. Am validat demisia secretarului Organizației Municipale Slatina – domnul Emil Popa, și tot astăzi a fost stabilită conducerea interimară, printr-un vot de validare, formată din Marius Iancu, în calitate de președinte interimar, și Cosmin Floreanu, în calitate de secretar executiv interimar. Tot în cadrul Comitetului Politic de astăzi a avut loc demiterea consilierului local Gigi Ernes Vâlceleanu, din calitatea de membru de partid”, a anunțat Oprescu.

„Atunci când partidul ți-a dat-o, ți-o poate și retrage”

Demisiile de care au luat act șefii PSD Olt au venit doar după ce primarul ales al Slatinei, Mario De Mezzo, a făcut public faptul că fostul viceprimar Gigi Ernes Vîlceleanu a fost angajat, tot de echipa vechiului primar, ca manager de echipă la CSM, pe un salariu de aproximativ 4.000 euro, în timp ce alți doi directori, Florin Bît (director la Slatina Industrial Parc) și Emil Popa (director la Loctrans) și-au dublat salariile cu puțin timp înainte de alegeri, șeful Loctrans ajungând la suma de aproximativ 8.000 euro/lună.

„Așa cum știți, în urma apariției în spațiul public am aflat și eu, pentru că s-au tot pus întrebări dacă am știut despre măririle de salarii pe care și le-au făcut după pierderea alegerilor. Am spus clar, chiar am și ieșit cu un comunicat de presă, că nu am știut aceste lucruri, și le-am cerut, public, demisia din funcțiile pe care le dețin. În urma solicitării mele, publice, Emil Popa și-a dat demisia din funcția de director al Companiei Loctrans și din calitatea de consilier local, dar și din calitatea de viitor consilier local, din mandatul 2024-2025. De asemenea, în urma solicitării mele publice, Florin Bît și-a dat demisia din funcția de director al Parcului Industrial. I-am solicitat demisia din funcția de consilier local actual și de viitor consilier local domnului Vîlceleanu, lucru pe care l-a refuzat. Astăzi, în consecință, am decis demiterea lui din partid și vom începe procedurile de demitere din funcțiile pe care le ocupă în numele partidului. Pentru că Gigi Vîlceleanu nu a fost ales independent în acea funcție de consilier local, a fost ales pe lista PSD. Ca atare, atât timp cât nu mai este membru PSD, îi cer în continuare, public, să renunțe la această funcție, pentru că nu o merită. (...) Atunci când partidul ți-a dat-o, ți-o poate și retrage”, a anunțat Oprescu, în cadrul unei conferințe de presă.

Paul Stănescu: „Toți acești colegi care au greșit nu au ce să caute în Partidul Social Democrat”

Deși președintele PSD Olt a vorbit despre demisia foștilor șefi din Primăria Slatina din funcțiile publice deținute și plătite de către slătineni cu mii de euro, dar și din funcțiile din partid, secretarul general PSD Paul Stănescu a fost și mai intransigent, spunând că vinovații nu au ce căuta în PSD.

„Toți acești colegi care au greșit nu au ce să caute în Partidul Social Democrat. Asta a fost până la urmă. Și sunt oameni care nu fac cinste și sunt oameni care nu respectă cetățenii acestui județ”, a spus Stănescu.

Vorbind despre pierderea funcției de primar la Slatina, Stănescu a spus, pe de altă parte, că alegerile nu au fost câștigate de către contracandidat, ci au fost pierdute de către PSD, greșeala partidului fiind alegerea candidatului (Emil Moț, care a condus Slatina timp de opt ani și care a candidat pentru al treilea mandat).

„Îmi pare rău că la Slatina nu am avut un candidat bun, îmi pare rău că aici a fost greșeala noastră și pe bună dreptate slătinenii ne-au taxat acest lucru și e normal să se întâmple așa. În momentul în care nu respecți cetățenii, siguri că nici ei nu te mai respectă. Dar, mai sunt și accidente, sperăm să învățăm foarte multe din aceste lucruri și să ne fie cu luare aminte de fiecare dată să găsim cei mai buni oameni pentru candidaturile pe care le avem la nivel local, dar, bineînțeles, și la nivel național”, a mai spus Stănescu.

„Toți membrii consiliilor de administrație care au făcut acest lucru vor fi luați la purecat”

În această perioadă, a mai anunțat Oprescu, PSD Olt face o evaluare a organizației PSD Slatina și foarte posibil vor mai fi adoptate măsuri.

Cât despre salariile enorme pe care au ajuns să și le facă anumiți directori, „acest lucru s-a întâmplat cu concursul unor oameni angajația în Primăria Slatina care lucrează și acum în primărie și servesc și noua conducere”, a spus Oprescu.

„Lucrurile nu sunt întâmplătoare. Acest lucru s-a întâmplat cu concursul unor oameni care lucrează în Primăria Slatina și n-au fost taxați pentru acest lucru. Noi ne-am taxat oamenii care... Și urmează și restul. Toți membrii consiliilor de administrație care au făcut acest lucru vor fi luați la purecat, vedem exact care a semnat acea decizie și toată lumea va pleca acasă. Rețineți, cunosc foarte bine situația, am analizat-o după ce s-a întâmplat, acest lucru s-a făcut cu concursul unor oameni angajați în Primăria Slatina care sunt încă pe funcții și servesc noua conducere”, a mai spus Oprescu.