search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit la baie și m-a îmbrâncit”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, și secretarul general al primăriei municipiului, Mihai Idita, au fost, luni, 11 mai 2026, protagoniștii unui conflict iscat de la un amendament la bugetul Slatinei. Secretarul susține că a fost agresat, primarul vorbește despre o „discuție extrem de aprinsă”.

Secretarul Mihai Idita (al doilea din dreapta) susține că a fost agresat de primar FOTO: Arhiva
Secretarul Mihai Idita (al doilea din dreapta) susține că a fost agresat de primar FOTO: Arhiva

Discuția între primarul Mario De Mezzo și secretarul general Mihai Idita a avut loc în cursul dimineții, când primarul a mers la secretarul general în birou pentru a sta de vorbă pe marginea unui amendament propus de aleșii municipali PSD la proiectul de buget, susține secretarul. Bugetul urma să fie discutat și supus votului în ședința programată tot luni, 11 mai, ora 16.30.

„Am avut opinii divergente și dânsul și-a pierdut cumpătul”

A venit la mine în birou, am început să vorbim despre un amendament de buget care va urma să intre astăzi în ședința de consiliu, am avut opinii divergente și dânsul și-a pierdut cumpătul. A început să vorbească foarte urât, după care eu am ieșit din birou și am mers în baie, care se află alăturată de biroul meu, în ideea că se va calma. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. M-a urmărit la baie, a început să fie și mai agresiv verbal, după care a început să mă îmbrâncească cu ambele mâini în piept”, a declarat Idita. Secretarul general al Primăriei Slatina a mai menționat că va depune plângere penală în urma celor întâmplate, precizând că agresiunea fizică a constat în îmbrânceli. „Au fost niște îmbrânceli cu ambele palme, nu am urme sau ceva de genul acesta”, a mai spus Idita.

„A fost o discuție extrem de aprinsă între mine și secretar”

Primarul Mario De Mezzo a declarat la rândul său, la finalul ședinței Consiliului local în care proiectul de buget a trecut (nu însă și amendamentul consilierilor locali PSD) că ceea ce s-a întâmplat între acesta și secretarul general este o „discuție extrem de aprinsă”. L-a acuzat, în schimb, pe Mihai Idita, care ocupă funcția de secretar al primăriei municipiului Slatina încă din primul mandat al fostului primar Darius Vâlcov, că sabotează activitatea instituției.

Astăzi a fost o discuție extrem de aprinsă între mine și secretar, plecând tocmai de la faptul că afectează munca primăriei. (...) Pentru că procentul de hotărâri întoarse de la prefectură în mandatul meu, cu aceeași viză de legalitate de la secretar general, procentul este mult mai mare decât în mandatele anterioare. Prefectura întoarce hotărâri pe bandă rulantă. Or, când tu ești secretar general de 20 de ani și nu ești în stare să treci un proiect de hotărâre de acordare de 7 metri pătrați de balcon, ăla-i sabotaj. Și de aici a plecat discuția mea cu el, aprinsă. Am avut o discuție aprinsă. Este o minciună că l-am agresat în vreun fel, este o minciună pesedistă. Au mai încercat narativul ăsta în ziua alegerilor și nu i-a ajutat. Atunci a venit cineva și cu mâna în ghips. Astăzi n-a mai venit cu mână în ghips, l-ați văzut, era bine, sănătos, respira. Eu l-am rugat - nu l-am rugat, i-am solicitat imperios - să meargă să-și ia certificat medico-legal. Să vină să arate că are certificat medico-legal. Nu a existat niciun fel de contact între mine și el”, a susținut primarul.

Edilul a întărit că nu are respect și nu are milă în momentul în care simte că cineva sabotează primăria. Totul ar fi în fapt un scenariu pus la cale pentru a se deturna atenția de la recentele controale pe care ministrul mediului, Diana Buzoianu, le-a făcut la o balastieră care efectua acțiuni ilegale la Piatra-Olt și de la ancheta privind microbuzele școlare achiziționate de CJ Olt la prețuri supraevaluate, a mai susținut primarul Mario De Mezzo, acuzând de asemenea că este atacat constant de PSD cu situații inventate.

Referiri la cele întâmplate s-au făcut inclusiv în ședința Consiliului local de luni după-amiază, ședință în care amendamentul aleșilor locali nu a trecut, primarul susținând că nu îndeplinește condițiile de legalitate, în timp ce secretarul general a susținut că este incomplet, dar că poate fi supus la vot.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirile Gândul despre Google au fost cenzurate de… Google. Materialele nu au fost preluate de Discover și au ajuns la dumneavoastră doar din site, WhatsApp sau Facebook. Publicăm cifrele interne
gandul.ro
image
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
mediafax.ro
image
„Noul Guvern va fi format din PSD, PNL, UDMR şi minorităţi!” Cine va fi prim-ministru? Verdictul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Trucul de numai 30 de secunde care poate salva lavanda. Cum poți avea o grădină mai frumoasă ca oricând
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusul
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Șomaj după expirarea contractului de muncă. Ce trebuie să faci în maximum 10 zile pentru a primi banii de la stat
playtech.ro
image
Ce crede Gigi Becali despre marile scandaluri de arbitraj de la ultimele două meciuri ale Craiovei. Exclusiv
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Prețuri surprinzătoare în supermarketurile din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu 27 de euro: „Asta înseamnă afaceri, nu?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moșii de vară 2026. Când pică sărbătoarea și ce tradiții se respectă în această zi
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție
click.ro
image
Magdalena și Dinu Maxer plănuiesc o evadare în doi, la un an de la nuntă! Ce a putut să zică solistul despre actuala parteneră? „Mi-aș fi dorit să fie singura mea soție"
click.ro
image
„Mă gândesc la un croissant de aproape o lună de zile”. Cum își gestionează poftele Gabriela Cristea după tratamentul împotriva obezității
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție

OK! Magazine

image
Apetitul sexual de nestăvilit al ”ducesei nimfomane” ar fi trimis-o și în brațele controversatului Diddy! Ani de zile de ”prietenie cu beneficii”

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani