Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit la baie și m-a îmbrâncit”

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, și secretarul general al primăriei municipiului, Mihai Idita, au fost, luni, 11 mai 2026, protagoniștii unui conflict iscat de la un amendament la bugetul Slatinei. Secretarul susține că a fost agresat, primarul vorbește despre o „discuție extrem de aprinsă”.

Discuția între primarul Mario De Mezzo și secretarul general Mihai Idita a avut loc în cursul dimineții, când primarul a mers la secretarul general în birou pentru a sta de vorbă pe marginea unui amendament propus de aleșii municipali PSD la proiectul de buget, susține secretarul. Bugetul urma să fie discutat și supus votului în ședința programată tot luni, 11 mai, ora 16.30.

„Am avut opinii divergente și dânsul și-a pierdut cumpătul”

„A venit la mine în birou, am început să vorbim despre un amendament de buget care va urma să intre astăzi în ședința de consiliu, am avut opinii divergente și dânsul și-a pierdut cumpătul. A început să vorbească foarte urât, după care eu am ieșit din birou și am mers în baie, care se află alăturată de biroul meu, în ideea că se va calma. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. M-a urmărit la baie, a început să fie și mai agresiv verbal, după care a început să mă îmbrâncească cu ambele mâini în piept”, a declarat Idita. Secretarul general al Primăriei Slatina a mai menționat că va depune plângere penală în urma celor întâmplate, precizând că agresiunea fizică a constat în îmbrânceli. „Au fost niște îmbrânceli cu ambele palme, nu am urme sau ceva de genul acesta”, a mai spus Idita.

„A fost o discuție extrem de aprinsă între mine și secretar”

Primarul Mario De Mezzo a declarat la rândul său, la finalul ședinței Consiliului local în care proiectul de buget a trecut (nu însă și amendamentul consilierilor locali PSD) că ceea ce s-a întâmplat între acesta și secretarul general este o „discuție extrem de aprinsă”. L-a acuzat, în schimb, pe Mihai Idita, care ocupă funcția de secretar al primăriei municipiului Slatina încă din primul mandat al fostului primar Darius Vâlcov, că sabotează activitatea instituției.

„Astăzi a fost o discuție extrem de aprinsă între mine și secretar, plecând tocmai de la faptul că afectează munca primăriei. (...) Pentru că procentul de hotărâri întoarse de la prefectură în mandatul meu, cu aceeași viză de legalitate de la secretar general, procentul este mult mai mare decât în mandatele anterioare. Prefectura întoarce hotărâri pe bandă rulantă. Or, când tu ești secretar general de 20 de ani și nu ești în stare să treci un proiect de hotărâre de acordare de 7 metri pătrați de balcon, ăla-i sabotaj. Și de aici a plecat discuția mea cu el, aprinsă. Am avut o discuție aprinsă. Este o minciună că l-am agresat în vreun fel, este o minciună pesedistă. Au mai încercat narativul ăsta în ziua alegerilor și nu i-a ajutat. Atunci a venit cineva și cu mâna în ghips. Astăzi n-a mai venit cu mână în ghips, l-ați văzut, era bine, sănătos, respira. Eu l-am rugat - nu l-am rugat, i-am solicitat imperios - să meargă să-și ia certificat medico-legal. Să vină să arate că are certificat medico-legal. Nu a existat niciun fel de contact între mine și el”, a susținut primarul.

Edilul a întărit că nu are respect și nu are milă în momentul în care simte că cineva sabotează primăria. Totul ar fi în fapt un scenariu pus la cale pentru a se deturna atenția de la recentele controale pe care ministrul mediului, Diana Buzoianu, le-a făcut la o balastieră care efectua acțiuni ilegale la Piatra-Olt și de la ancheta privind microbuzele școlare achiziționate de CJ Olt la prețuri supraevaluate, a mai susținut primarul Mario De Mezzo, acuzând de asemenea că este atacat constant de PSD cu situații inventate.

Referiri la cele întâmplate s-au făcut inclusiv în ședința Consiliului local de luni după-amiază, ședință în care amendamentul aleșilor locali nu a trecut, primarul susținând că nu îndeplinește condițiile de legalitate, în timp ce secretarul general a susținut că este incomplet, dar că poate fi supus la vot.