Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a făcut o descoperire șocantă în capela Cimitirului Strehareți și a sunat imediat la 112 pentru a solicita intervenția polițiștilor.

Edilul susține că a dat peste saci negri de plastic ascunși în spatele unui zid fals, despre care bănuiește că ar conține rămășițe umane, și a declanșat un adevărat cutremur în administrația locală.

„În capela din cimitirul Strehareți, în spatele unui zis fals, am descoperit saci negri de plastic ascunși ÎN zid, acoperiti de ceea ce pare a fi un sicriu. Nu știm ce conțin, putem doar să ne imaginăm - oase umane. Am chemat poliția prin 112 si așteptăm ca polițiștii să dispună următoarele măsuri, cu urgența pe care un astfel de caz o impune. Cinismul acestui fost pușcăriaș nu cunoaște limite. Saci si sicriu ascunse în ziduri false, în subsoluri in care spera sa nu ajungă nimeni niciodată. Eu cred ca adevărul va iesi la iveală si se va face dreptate. Pentru că doar dreptatea va salva demnitatea unui oras întreg îngropată între oase aruncate în gropi comune ca în lagăre, sau în ziduri false. Poate atunci sufletele celor dragi se vor putea odihni ÎN PACE. Slatina, asta este lupta mea: pentru tine”, a scris primarul Mario De Mezzo pe pagina sa de Facebook.

Primarul mario De Mezzo a chemat poliția Foto: Facebook/Captură video

Cimitirul Strehareți, revenit recent în administrarea Primăriei Slatina, ar putea fi administrat din nou de firma privată.

În luna septembrie, în cimitir, cu ocazia săpăturilor pentru pregătirea unui loc de veci, s-au descoperit mai mulți saci cu oseminte umane, îngropate într-o criptă falsă. A fost anunțată Poliția, care a ridicat de la fața locului mai mulți saci cu oseminte. Săpăturile au continuat, fiind descoperiți și alți saci.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a organizat ulterior o conferință de presă în cimitir, acuzând că, deși s-au indicat și alte locuri în care există suspiciuni că ar fi îngropați saci cu oseminte, nu se sapă.

Cimitirul Strehareți, care are aproximativ 6.000 locuri de veci, a fost concesionat în 2010, în mandatul primarului Darius Vâlcov, unei firme de care oamenii se plâng frecvent de câțiva ani. Costurile pe care concesionarul le-a impus cetățenilor care dețin locuri de veci în acest cimitir au explodat în 2024, fiind aprobate de fostul Consiliu local dominat de PSD.