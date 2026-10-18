Învață să pregătească produse de bază sau mâncăruri sofisticate, fie în atelierul școlii, fie în practică, la agenții economici, iar în weekend și în vacanțe, mulți dintre ei, își câștigă banii de buzunar din ospătărie sau în bucătărie. Pentru unii este un vis împlinit, pentru alții doar o etapă a vieții.

Competița de la Slatina se organizează de mai mulți ani Foto: Alina Mitran

Meseria de bucătar sau de patiser, ca și cea de ospătar/barman, pe care o învață în școală, le oferă multor adolescenți oportunitatea de a-și câștiga banii de buzunar încă din școală. Mulți au ales conștient un astfel de drum, alții au făcut-o pentru că părinții sau profesorii din gimnaziu i-au îndrumat. O parte se regăsesc în experiența pe care le-o oferă școala și continuă să se perfecționeze, alții se bucură că au deja, la absolvirea școlii profesionale sau liceului, o meserie, dar nu se opresc doar la aceasta.

Poveștile elevilor de la liceele cu clase de alimentație publică sunt diverse. Pe câteva le-am aflat stând de vorbă cu ei în timpul competiției „Extemporal la gastronomie”, organizată în curtea muzeului „Gunka și Spiru Vergulescu” din Slatina. Este un eveniment devenit deja tradiție, inițiat de etnograful Claudia Balaș cu mai mulți ani în urmă și organizat de Secția de Etnografie a Muzeului Județean Olt în colaborare cu liceele de profil din județ.

Elevii au concurat în cadrul secțiunilor „Arta servirii” (rezervată ospătarilor) și „Savoare în bucătărie” (pentru bucătari și patiseri).

Scopul declarat al competiției este valorificarea rețetelor vechi, pe de o parte, dar și punerea în valoare a talentului și ingeniozității adolescenților. Preparatele nu au fost impuse, ci lăsate la alegerea candidaților care au venit pregătiți inclusiv cu ingredientele și ustensilele necesare.

Cei mai ghinioniști au avut parte și de o pană de curent, astfel că au fost nevoiți să acționeze în condiții neașteptate și să-și salveze preparatul.

„Mămăliga nu știu cum va fi, că s-a întrerupt curentul”

Unii dintre elevi au participat pentru prima dată la competiție, dar au aflat de la colegi mai mari ce se întâmplă și și-au dorit să se confrunte, la rândul lor, cu alți elevi în bucătărie. Iulia este elevă la Liceul Economic „P.S. Aurelian” din Slatina și a exersat acasă preparatul. Mama este bucătar de profesie, bunicul la fel, așa că pe lângă experiența de la liceu a avut cui să ceară sfaturi. Bunicii au venit chiar să-i fie aproape. Adolescenta a preparat crap cu mămăligă și usturoi. „Mămăliga nu știu cum va fi, că s-a întrerupt curentul. A așteptat să revină, a reluat...”, a menționat bunicul.

Elevi de la Liceul Economic Slatina, pregătiți pentru proba rezervată ospătarilor Foto: Alina Mitran

Iulia a intrat printre primii în bucătărie, iar preparatul ei deja s-a răcit, dar speră ca asta să nu influențeze juriul.

Tot de la Liceul Economic „P.S. Aurelian” a concurat o echipă de băieți. Au pregătit de asemenea pește, somon tras la tigaie cu double piure de cartof. Alte colege au pregătit paste, de mai multe feluri, dar și preparate dulci.

De la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” din Caracal a venit o sigură echipă, formată din doi bucătari și un ospătar.

Profesoara Andreea Dinu spune că specializarea se bucură de mare succes. „Avem de foarte mult timp profilul. Vin copiii, este cea mai solicitată specializare, împreună cu estetica. Avem contract și cu agenți economici, parteneriate cu restaurantele din Caracal. Stagiile de pregătire practică se fac de obicei la agenții economici. Este al doilea an de când vin eu cu ei în competiție. Nu contează pe ce loc vor fi, pentru că este o experiență”, spune profesoara. Elevii sunt în clasa a X-a, la școala profesională, iar după absolvire vor continua liceul la zi.

Bogdan, elevul înscris în competiția ospătarilor, lucrează deja pe perioada weekend-ului, își câștigă banii de buzunar. Face naveta la liceu dintr-o localitate de lângă Caracal.

Concurenții au avut al dispoziție o oră pentru a pregăti un preparat Foto: Alina Mitran

„Am vrut eu, mi-am dorit. Îmi place foarte mult. Am văzut la alții ceea ce fac și mi-am spus că pot și eu. Este o meserie curată. Și destul de bănoasă”, spune adolescentul. Câștigă aproximativ 500-600 lei la un singur eveniment, o sumă pentru care părinții lui muncesc o săptămână întreagă. Elevul este în ultimul an de școală profesională și vrea să se înscrie la liceu, la zi, pentru că visul său este să lucreze în armată.

„Aș vrea să dau în Armată. Mi-am descoperit după gimnaziu acest vis. De ce? Îmi place uniforma”, spune Bogdan. Tot în Armată vrea și colega sa care a pregătt preparatul.

Echipa de bucătari a Liceului „Matei Basarab” Caracal Foto: Alina Mitran

„Vor continua la zi, pentru că vor beneficia în continuare și de burse și le și place, pentru că fac practică. La seral e mai greu cu practica”, a mai dezvăluit profesoara lor.

Juriul a avut de analizat preparate realizate de zeci de elevi Foto: Alina Mitran

Preparatul la care s-au gândit elevii din Caracal - somon pe pat de piure de mazăre, cu mentă și sos de șalotă - l-au ales pentru că poate fi făcut într-o oră, cât au avut la dispoziție, și în plus pot cuceri juriul cu gustul. „Este o experiență: socializare, am văzut și noi alte preparate. Noi spunem că luăm locul II”, erau încrezători elevii.

„Iau în calcul să mă angajez pe perioada verii”

Cristian Miu și Claudia Nicola, elevi la Liceul Tehnologic nr. 1 Balș, au făcut echipă în bucătărie. Au pregătit steak de vită cu sparanghel și sos de piper verde. A fost ideea lui Cristian, a mai pregătit acest preparat și acasă, dar și la restaurantul din Craiova unde face practica, începând din acest an. „Nu iese mereu”, este sincer elevul.

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Dezvăluie și câteva secrete de preparare: „Scoatem carnea minimum cu 30 de minute înainte, o ștergem de apă; depinde și cum vrem s-o găsim la interior, mai făcută, mai nefăcută. Pentru medium – la 54-57 de grade Celsius. Folosesc și termometrul și mă orientez și după cum arată. Mă mai trădează ochiul, termometrul e mai sigur. Carnea în 10 minute ar fi gata. În tigaie - cel mai bine ar fi de fontă, iar dacă nu, inox, teflon, oțel-carbon - o ținem două minute pe o parte, două pe cealaltă, apoi sigilată pe toate părțile. Nu o înțepi cu furculița, penseta sau cleștele sunt cele mai bune”.

Claudia și Cristian sunt elevi la Liceul Tehnologic nr. 1 Balș Foto: Alina Mitran

Claudia s-a ocupat de piure. „Trebuie să spălăm sparanghelul, îl tăiem cubulețe și îl punem la fiert cu puțină apă și lapte. Când a fiert, îl facem cu blenderul, să se facă fin. Adăugăm sare, piper după gust. A ieșit din prima. Când am făcut acasă a ieșit, astăzi nu sunt atât de sigură. La gust e bun, nu știu dacă este suficient de fin”, are adolescenta temeri.

Cristian spune că-i place să stea în bucătărie de mic, a petrecut mult timp alături de mama sa. În clasa a V-a a aflat că există un liceu care pregătește bucătari, așa că și-a ales drumul încă de atunci. „Aș vrea să lucrez. Unde, nu știu încă sigur, dar vedem până la vară. Pentru experiență mai mult”, spune Claudia. Și Cristian a primit oferte, așa că așteaptă cu nerăbdare vacanța. „Iau în calcul, bineînțeles. Patru ore, cât putem legal, dar voi lucra”, spune adolescentul.

„S-au orientat și și-au făcut salon pentru nunți”

Și de la Liceul Tehnologic „Constantin Tănase” din Izvoarele au venit concurenți. Specializarea lor este brutar-patiser, iar pentru ciclul superior al liceului, tehnician în gastronomie.

Deși este un liceu în mediul rural, copiii au avut oportunități pe care nu le au alți elevi care au ales să studieze în municipiul reședință de județ, de exemplu. Printr-un parteneriat cu APIO School fac stagii de practică în hoteluri din stațiuni, și la mare și la munte, iar cu trei ani în urmă au avut și un stagiu de pregătire în Grecia.

„Am fost cu elevii într-un proiect Erasmus în Grecia, în 2023, două săptămâni. Copiii au fost cazați la hotel și mergeau zilnic la brutării, patiserii, făceau preparate. Au învățat multe lucruri. Nu prea aveam voie eu cu ei, doar o singură dată pe săptămână, pentru că nu aveau voie să spună rețetele. Au învățat să facă baclava, mai multe produse de-ale lor”, a precizat profesoara Mariana Marin.

Elevii de la Liceul „C. Tănase” Izvoarele Foto: Alina Mitran

„Acolo aproape fiecare familie are câte o patiserie, am fost în Salonic. Numai membrii familiei lucrează. Au căpătat experiență. Am copii care au terminat și chiar sunt angajați în restaurante, în patiserii, unii au terminat și facultatea, sunt plecați și prin străinătate”, a adăugat profesoara.

Celor mai mulți le place meseria învățată, dar nu au capital să-și deschidă mici afaceri, așa cum și-ar dori. Cei care au avut și susținere, în schimb, au făcut pasul spre antreprenoriat.

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„Dintre cei care au terminat la noi, s-au orientat și au făcut saloane pentru nunți. Au deja două restaurante la noi în sat și foarte mulți elevi merg la servit acolo. (...) Avem și contract cu APIO București și merg în restaurante în Brașov, Sibiu, la mare. Sunt și plătiți și cazați acolo. Foarte mulți au rămas acolo, cei care au făcut practica la Brașov, la Sinaia”, a mai adăugat profesoara.

Aleg să facă liceul la ei în sat și pentru meserie, dar mulți o fac pentru că scapă astfel de navetă și, fiind liceu tehnologic, primesc burse. Cei mai mulți beneficiază, pe lângă bursa tehnologică, și de bursă socială, pentru că vin din familii cu posibilități reduse, mai spune profesoara.

„Au fost și momente când am regretat”

Și de la Liceul Teoretic „Ștefan Diaconescu” Potcoava au venit concurenți, însoțiți de profesoara Claudia Cernea, care predă industrie alimentară. Au ales pentru competiție un preparat tradițional - cârnați, pastramă, mămăliguță și pâine caldă. „În afară de pâine, care a fost caldă, acum nu mai este, totul este făcut aici. Fetele au fost și anul trecut, au pregătit tot un preparat tradițional”, a spus profesoara.

Elevele spun că au ales liceul din Potcoava, care din acest an nu mai are pentru clasa a IX-a clase de tehnologic, în primul rând pentru că a fost aproape de casă.

Elevi de la licee diferite au pregătit o iahnie de fasole și gogoși Foto: Alina Mitran

„Nu am regretat mereu, dar au fost și momente când am regretat. Aș fi vrut la Slatina, pe ospătar-bucătar”, a spus una dintre eleve. „Laboratorul anul trecut l-am dotat, dar încă nu este pus în funcțiune”, a adăugat profesoara, vorbind de posibilitățile de practică.

Elevele, aflate în ultimul an la școala profesională, sunt decise să continue școala.

„Vreau să mă angajez și, după ce termin liceul, vreau o postliceală, să devin asistent de farmacie sau de medicină generală”, a precizat cea mai vorbăreață dintre eleve.

Întreb care consideră că este avantajul că au ales să învețe o meserie. „Plusul? Știm diverse aparaturi pe care noi nu le-am știut, nu am lucrat niciodată cu ele. Știm igiena, suntem instruiți. Noi avem capacitatea de a lucra într-un laborator și știm tot, știm vasele de laborator... Practică momentan nu am făcut, că a spus și doamna mai devreme, problema cu laboratorul. Ne dorim, dar nu ține de noi”, a mai spus eleva