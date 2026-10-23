 Virozele se înmulțesc, iar vaccinul antigripal nu se găsește în farmacii. „Încă nu ni s-a transmis un termen clar” | adevarul.ro
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Virozele se înmulțesc, iar vaccinul antigripal nu se găsește în farmacii. „Încă nu ni s-a transmis un termen clar”

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Vaccinul antigripal se găsește tot mai greu, unele farmacii au făcut și liste de așteptare, iar medicii de familie și-au informat pacienții că se pot întoarce pentru o nouă rețetă dacă cea eliberată va expira înainte să poată ridica produsul.

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Sezonul rece a început, vaccinul antigripal lipsește din farmacii Foto: Shutterstock

Vremea schimbătoare determină creșterea numărului de cazuri de viroze care se complică și necesită internare, însă numărul de vaccinări înregistrate în Registrul Național de Vaccinare (RENV) avansează lent. Vaccinul nu se mai găsește în farmacii, doar cel cu doză suplimentară, pentru pacienți vârstnici, fiind disponibil pe alocuri.

Pacienții, medici de familie și farmaciștii așteaptă cu toții o veste bună.

Până atunci, „temporizează” prescrierea și eliberarea rețetelor, în așteptarea unui nou lot de vaccin. Producția de vaccin a început cu oarecare întârziere, ceea ce ar fi determinat probleme la nivelul întregii Uniuni Europene, spun farmaciștii că li s-a transmis.

Încă nu ni s-a transmis un termen clar. Ni s-a spus că după 19 o să intre în depozit, dar încă nu. Astăzi e deja 21. Am văzut că și medicii au mai temporizat puțin (n. red. – prescrierea). Oricum, noi avem liste de așteptare deja cu cele prescrise. Ar trebui pe cele care sunt prescrise la începutul lunii să le cam onorăm. Din acest motiv așteptăm și noi să vină oricare dintre produse, până la urmă, pentru că nu ne mai cramponăm de un produs sau altul, important e să vină ceva. Sunt aceleași tulpini, producătorii sunt amândoi extrem de serioși”, a precizat, pentru „Adevărul”, Luiza Drăgoi, Președinta Colegiului Farmaciștilor Olt.

Vaccinul antigripal este un produs pe care farmaciile îl comandă având în vedere un istoric al interesului pacienților, pentru că nu-și pot asuma riscul de a expira în frigidere, neputând să-l returneze.

„Nu te poți aproviziona așa, fără să ai un istoric, fără să îți faci o foarte bună normare. Tu poți să rămâi cu el și să reprezinte o pierdere. E destul de delicat, nu prea poți să lansezi oricum comenzi”, a mai spus farmacista Luiza Drăgoi.

Istoric, interesul pentru vaccinul care protejează împotriva unor forme grave de gripă nu este extraordinar de mare, după pandemia de COVID-19 scăzând. Acum se observă o revigorare, însă și medicii și farmaciștii așteaptă să vadă ce efect va avea această sincopă în aprovizionare asupra acestui interes pentru vaccinare.

Unii pacienți au protecție de anul trecut

Medicul de familie Mihai Ungureanu, președintele Filialei Olt a Societății de Medicina Familiei, spune că, la fel, pacienților li s-ar fi transmis de la nivelul farmaciilor că sunt șanse mici ca până la sfârșitul lunii să fie recepționate noi doze de antigripal. „Pacienților le-am dat rețetele și le-am spus - nu vă faceți griji, dacă nu se găsește și expiră rețeta, veniți, o anulăm și o refacem”, a precizat dr. Ungureanu.

Pacienții au fost sfătuiți să aibă grijă de sănătatea lor, să evite aglomerațiile, să fie atenți la alimentație și să se păzească, atât cât pot, de viroze.

Avantajul mare este că în mare parte cei care vin și iau rețetele sunt tot din cei care s-au vaccinat anul trecut. Și mai au protecție. O parte dintre ei s-au vaccinat în noiembrie anul trecut, m-am uitat pe rețete când am eliberat”, a adăugat medicul.

Pentru cei nevaccinați în sezoanele trecute rămân recomandările de bază, fiind informați că și după vaccinare va fi o perioadă în care în continuare sunt expuși riscului de a contracta boala, până când organismul va da răspunsul imun.

Să evite deplasările, să stea cât mai liniștiți cu putință. Am început și o campanie cu pacienții mei, cu privire la stilul de viață. E greu să renunți la obișnuințe, la anumite alimente consumate în exces”, a mai spus medicul.

Pe de altă parte, pacienții trebuie să știe că administrarea vaccinului este oportună pe perioada întregului sezon în care circulă virozele, a mai precizat dr. Ungureanu.

Potrivit ultimei raportări a Institutului Național de Sănătate Publică, în săptămâna 5-11 octombrie au fost înregistrate 82.363 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), cu 2.7% mai multe cazuri față de săptămâna anterioară (80.193).

Dintre acestea, 201 au fost cazuri de gripă clinică, înregistrându-se și primul deces cauzat de gripă (un pacient în vârstă de peste 65 de ani, din județul Cluj, având condiții medicale pre-existente, dar neînregistrat în RENV ca fiind vaccinat anti-gripal).

Potrivit aceleiași surse, până la data de 11.10.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) 256.556 de vaccinări antigripale (252.147 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat). 1.991 vaccinări antigripale au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate.

Beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a vaccinului:

1. copii cu vârsta peste 6 luni;

2. gravidele;

3. persoanele cu vârsta între 19 ani și 65 de ani aflate în una dintre următoarele situații: boli cardio-vasculare cronice, boli respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie, persoane cu infecţie HIV/ SIDA, Terapie imunosupresoare, transplant imunosupresia congenitală;

4. persoane cu vârsta peste 65 de ani;

5. personal medico – sanitar și auxiliar.

De decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință beneficiază persoanele cu vârsta între 45 ani și 65 de ani, fără boli cronice.

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