Un vaccin administrat în fiecare an pentru prevenirea gripei ar putea avea un beneficiu suplimentar, neașteptat: asocierea cu un risc mai mic de apariție a bolii Alzheimer.

Vaccinul gripal cu două mărită, studiat în privința reducerii riscului de Alzheimer Foto: Arhiva

O echipă de cercetători de la Universitatea din Texas, Houston, a descoperit că persoanele de peste 65 de ani care au primit vaccinul antigripal cu doză mare au avut un risc semnificativ mai redus de a dezvolta Alzheimer comparativ cu cele care au primit varianta standard. Efectul observat a fost mai pronunțat în cazul femeilor.

Rezultatele au fost publicate la 1 aprilie 2026 în revista științifică Neurology și readuc în atenție o direcție de cercetare tot mai interesantă: legătura dintre sistemul imunitar, infecții și bolile neurodegenerative.

Aproape 165.000 de persoane, incluse în analiză

Cercetarea a fost realizată de o echipă coordonată de neurologul Paul E. Schulz, profesor la McGovern Medical School din cadrul UTHealth Houston.

Oamenii de știință au analizat date medicale și farmaceutice provenite dintr-o bază de date americană, urmărind persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani, fără antecedente diagnosticate de tulburări cognitive la momentul includerii în studiu.

Au fost analizate 164.797 de persoane distincte: 120.775 care au primit vaccin antigripal cu doză mare și 44.022 care au primit vaccinul cu doză standard.

Participanții au fost urmăriți pentru o perioadă de până la trei ani, iar cercetătorii au comparat frecvența diagnosticelor de Alzheimer în cele două grupuri.

Rezultatele au indicat o asociere între administrarea vaccinului cu doză mare și o reducere a riscului de Alzheimer, comparativ cu vaccinarea standard. Diferența favorabilă a fost observată în intervalul de până la 25 de luni în analiza principală per-protocol.

Studiul nu a demonstrat că vaccinul împiedică în mod direct apariția bolii, dar a identificat o asociere statistică într-o populație urmărită retrospectiv.

Ce s-a comparat

Un detaliu esențial al cercetării este că oamenii de știință nu au comparat persoane vaccinate cu persoane nevaccinate, ci două categorii de persoane care au primit vaccinul antigripal. Astfel, au încercat să reducă influența unui factor care poate afecta cercetările de acest tip: faptul că persoanele care se vaccinează în mod regulat pot avea, în general, un comportament mai atent față de propria sănătate.

Comparația dintre cele două doze oferă o perspectivă suplimentară asupra posibilei legături dintre răspunsul imun și sănătatea creierului. Totuși, ea nu elimină toate diferențele dintre participanți și nici posibilitatea ca alți factori să influențeze rezultatele.

Vaccinul cu doză mare este conceput special pentru persoanele în vârstă, al căror sistem imunitar răspunde, în general, mai puțin eficient la infecții și la vaccinare.

În cazul vaccinului antigripal inactivat cu doză mare, cantitatea de antigen este de patru ori mai mare decât în cazul variantei standard.

Femeile au prezentat un beneficiu statistic mai persistent

O altă observație a cercetătorilor a fost diferența dintre rezultate în funcție de sex.

Analiza pe subgrupuri a arătat că asocierea dintre vaccinarea cu doză mare și riscul mai mic de Alzheimer s-a menținut mai mult timp în cazul femeilor decât în cazul bărbaților.

În analiza per-protocol (o metodă de evaluare a datelor din studiul clinic care include exclusiv participanții care au respectat cu strictețe toate regulile, etapele și procedurile stabilite în protocolul inițial), diferența a fost semnificativă statistic în primele 13 luni după vaccinare în cazul femeilor. Pentru bărbați, rezultatele au fost mai puțin consistente, diferența semnificativă fiind identificată în anumite intervale doar în analiza de tip intention-to-treat (metoda statistică în care toți participanții înrolați și repartizați inițial într-un studiu sunt incluși în analiza finală, exact în grupul în care au fost repartizați la început).

Cercetătorii nu au stabilit deocamdată de ce există această diferență. Ar putea fi vorba despre particularități ale răspunsului imun, despre diferențe biologice între sexe sau despre alți factori care necesită investigații suplimentare.

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Legătura dintre gripă, inflamație și boala Alzheimer

De ce ar putea un vaccin antigripal să influențeze riscul unei boli neurodegenerative? Una dintre explicațiile analizate de oamenii de știință are legătură cu inflamația.

Infecțiile severe pot declanșa reacții inflamatorii sistemice, care pot influența și funcționarea creierului. La persoanele în vârstă, aceste reacții pot avea consecințe importante, mai ales în condițiile în care sistemul imunitar și mecanismele de protecție neurologică se modifică odată cu înaintarea în vârstă.

Prin prevenirea gripei și reducerea riscului de complicații, vaccinarea ar putea contribui indirect la diminuarea unor procese inflamatorii care afectează organismul.

O altă ipoteză este că stimularea sistemului imunitar prin vaccinare ar putea influența mecanismele prin care organismul gestionează procesele neurodegenerative.

Deocamdată, acestea sunt doar ipoteze biologice, nu mecanisme demonstrate de studiul publicat în aprilie 2026. Autorii precizează că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă diferența observată este legată de protecția împotriva infecției gripale sau de alte efecte ale răspunsului imun.

O descoperire care continuă cercetările începute în 2022

Noul studiu nu este primul care identifică o posibilă legătură între vaccinarea antigripală și riscul de Alzheimer. În 2022, o parte dintre cercetătorii aceleiași echipe au publicat în Journal of Alzheimer's Disease o analiză care a inclus aproape două milioane de persoane în vârstă din Statele Unite.

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Rezultatele au indicat că persoanele vaccinate împotriva gripei au avut un risc relativ cu aproximativ 40% mai mic de a dezvolta Alzheimer în perioada urmărită, comparativ cu persoanele nevaccinate.

Studiul din 2026 a mers mai departe și a încercat să afle dacă tipul de vaccin și cantitatea de antigen administrată ar putea influența această asociere. Cele două cercetări trebuie interpretate separat: procentul de aproximativ 40% provine din comparația vaccinare versus nevaccinare din 2022, în timp ce cercetarea din 2026 a comparat două formule de vaccin administrate unor persoane vaccinate.

Ce trebuie să știe persoanele de peste 65 de ani

În Statele Unite, recomandarea autorităților sanitare pentru persoanele de cel puțin 65 de ani este ca acestea să primească preferențial vaccinuri antigripale cu doză mare, recombinante sau cu adjuvant, în locul vaccinurilor standard fără adjuvant.

Recomandarea a fost adoptată în 2022, în principal pentru că aceste formule pot oferi o protecție mai bună împotriva gripei în cazul persoanelor în vârstă.

Și în România există recomandarea oficială de vaccinare antigripală cu vaccin cu doză crescută pentru seniori. Pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, vaccinul antigripal beneficiază de compensare prin sistemul CNAS, pe baza prescripției medicale emise de medicul de familie sau medicul specialist. Pentru persoanele din intervalul 60–64 de ani, compensarea se aplică în funcție de existența unor afecțiuni cronice asociate.