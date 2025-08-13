search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Marea reorganizare din învățământ, operațiune cu ușile închise. „Interesul copiilor este ultima problemă, e evident”

0
0
Publicat:

De la sfârșitul săptămânii trecute, de când actele normative care trasează coordonatele „reformei” din învățământ au devenit lege, în școli este agitație de neînchipuit. Cine rămâne, cine pleacă, care școală cu care fuzionează, cum se face încadrarea - sunt încă întrebări fără răspuns.

Școala Gimnazială „Ștefan Protopopescu” Slatina, pe lista reorganizării FOTO: A: Mitran
Școala Gimnazială „Ștefan Protopopescu” Slatina, pe lista reorganizării FOTO: A: Mitran

Listele cu școlile care urmează să fie reorganizate au fost deja transmise către Ministerul Educației și Cercetării încă din prima zi a săptămânii. Lucrurile, clare în aparență, pentru că școlile cu efective sub 500 elevi s-a știut din start că vor fi supuse comasării, rămân tulburi în fapt, or asta se întâmplă în anumite județe.

Printre acestea, județul Olt, unde procesul de reorganizare a fost unul desfășurat în spatele ușilor închise. Nici astăzi lista unităților comasate nu este publică, nici cadrele didactice și nici directorii din școlile mici neștiind clar ce au de făcut.

„Așa, pe vorbe, știm și noi ce-mi spuneți dumneavoastră, că școala X absoarbe școala Y, dar până când nu vom vedea scris, credeți-ne că nu e de spus nimic! Nu pentru că n-am vrea, ci pentru că nu știm. La câte s-au întâmplat în doar câteva zile, de când a început iureșul, nu știu dacă mâine lucrurile mai stau așa. Ce este evident e că interesul copilului e ultima problemă la data asta”, sunt puținele cuvinte pe care le-a spus un director de școală. Nu știe nici dacă astăzi conduce școala care rămâne în acte sau școala va fi absorbită, pentru că procesul a fost unul aproape ascuns. Nici pe profesori și nici pe părinți nu i-a întrebat nimeni nimic. Elevii vor afla și ei, la întoarcerea la școală, atunci când se vor trezi, de exemplu, că opționalele alese la sfârșitul anului școlar trecut nu mai „bat” cu ceea ce vor avea în orar, că nici părerea lor nu mai contează prea mult . De ce? Pentru că nevoile profesorilor s-au schimbat între timp, iar opționalele au fost o variantă ca directorii să mai rezolve din ecuațiile completărilor de normă.

„Ca denumire nu mai apare, ca școală rămâne pe loc”

Orașul Scornicești, celebru în alte timpuri, astăzi se luptă să-și țină deschise școlile. Din lista celor 33 poziții (unități supuse comasării în județul Olt), nouă sunt de aici.

Am avut o discuție cu Inspectoratul Școlar și avem probleme și noi cu numărul de elevi la două școli. De fapt la toate avem, dar două dintre ele o să se transforme într-una cu personalitate juridică. Grădinițele le comasăm și pe acelea, sunt date cu totul către școala Mărgineni, iar o școală de la Negreni o dăm către Școala „Coculescu”, vor rămâne doar Școala „Coculescu” cu personalitate juridică și Școala Mărgineni”, spune primarul orașului, Daniel Tudor.

Scorniceștiul se întinde pe aproximativ 12 kilometri, școlile amintite fiind din sate diferite. „Ca denumire nu mai apare, ca școală rămâne pe loc”, explică însă primarul. Chiar și această realitate este temporară, o spune tot el, dând glas temerilor despre ceea ce se va întâmpla nu departe în timp, cel mai probabil de anul viitor.

De la anul e posibil, din ce știu eu, să comaseze inclusiv clasele, să facă un număr mai mare de copii în clase și automat o să vină și rândul comasărilor claselor, școlilor și claselor. O clasă o s-o mute în clasa în care sunt mai mulți elevi. Luăm o clasă și o ducem la o școală, luăm elevii din altă clasă din acea școală și îi aducem în prima, pentru că nu cred că vom avea spații pentru toate clasele într-o singură școală. Mă aștept să se întâmple și asta”, spune primarul.

Lucrurile ar putea să meargă și mai departe și să fie comasate școlile cu efectiv mic de elevi din localitățile îmbătrânite, unde în prezent sunt sub 100 de elevi (în unele mult sub).

Primarul Scorniceștiului este contrariat că nu li se aplică de acum și lor aceleași reguli. „Asta eu nu înțeleg. Dacă și ei au sub 500 de elevi, pe ei de ce-i lași?”, se întreabă primarul.

„Vor rămâne un director cu un director adjunct, înainte erau doi directori plini”

Comasări au loc și în orașul Balș, unde Grădinița „Ion Creangă” trece în subordinea Școlii Gimnaziale „Mihail Drumeș”, iar Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” va absorbi Școala gimnazială nr. 1. Școlii nr. 1 îi erau deja arondate câteva grădinițe, este motivul pentru care și acestea apar în lista unităților comasate.

Unde este economia în urma acestor arondări, se pune întrebarea. „Economia? Nu știu, cred că rămân un contabil, o secretară, un jurist. Vor rămâne un director cu un director adjunct, pentru că înainte erau doi directori plini. Cred că la asta se face economie, la o secretară, la un contabil și la un jurist”, este de părere primarul orașului balș, Cătălin Rotea.

Întreb cum s-au făcut arondările, devreme ce profesorii nu știu nimic. „Am discutat cu Inspectoratul la nivel de principiu, ei ne-au trimis propunerile lor, am semnat și eu documentul pentru a-l trimite la minister. Am stabilit cum ar fi cel mai bine”, mai spune Rotea.

Citește și: Ce fac profesorii în vacanța mare. Mircea Miclea, fost ministru al Educației: „Concediile lor au fost stabilite de Spiru Haret, într-o Românie agrară“

Alte unități supuse reorganizării sunt în municipiul Caracal, respectiv în orașul Piatra-Olt. Este posibil ca în aceste localități să apară și restrângeri de catedre și profesorii titulari să concureze pentru a afla care dintre ei continuă pe post și care va fi nevoit să meargă să-și caute ore în ședințele organizate de Inspectoratul Școlar. Și în Slatina sunt două școli gimnaziale, „Ștefan Protopopescu” și „Vlaicu Vodă”, și două grădinițe ccu program prelungit pe lista celor 33 de unități de reorganizat.

Lista școlilor din Olt supuse reorganizării

De menționat că șeful IȘJ Olt, Adrian Bărbulete, a refuzat, luni, 11 august 2025, în ziua în care lista a fost transmisă către minister, să ofere, la solicitarea „Adevărul”, lista unităților propuse spre comasare, sub pretextul că sunt „propuneri” pe care administrațiile implicate nu le-au aprobat încă oficial.

Lista nu a fost transmisă nici ulterior, prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituției, așa cum a precizat inițial inspectorul școlar general al IȘJ Olt că se va întâmpla.

Am reușit să aflăm pe surse care sunt școlile care vor fi supuse comasărilor, iar pe acestea le regăsiți în lista de mai jos:

Liceul Tehnologic Piatra-Olt

Școala Gimnazială Piatra

Școala Gimnazială Ștefan Protopopescu Slatina

Școala Gimnazială Vlaicu Vodă Slatina

GPP nr. 2 Slatina

GPP nr. 3 Slatina

GPN Ion Creangă Balș

Școala Gimnazială Mihail Drumeș Balș

Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Balș

Școala Gimnazială nr. 1 Balș

GPN nr. 2 Balș

Școala Primară Mîinești

Școala primară nr. 2 Balș

Școala primară nr. 3 Balș

GPP nr. 1 Balș

Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal

Creșa „Universul copiilor-căsuța magică” Caracal

Creșa „Primii pași”

Creșa „Prichindel”

Școala Gimnazială nr. 3 Caracal

GPN „Dumbrava minunată” Caracal

GPP nr. 2 Caracal

Școala Gimnazială Nicolae Coculescu

Școala Gimnazială Ion Popescu Negreni

Școala Gimnazială Gheorghe Popescu

Școala gimnazială Bircii

GPN Chițeasca

GPN Bircii

GPP Scornicești

Școala Primară Jitaru

GPN Mărgineni Slobozia

Reprezentanții altor inspectorate școlare, confruntați cu aceeași problemă, au ales să facă lucrurile transparent. IȘJ Vrancea a publicat, de exemplu, această listă pe contul de Facebook, explicând și ce se întâmplă cu respectivele unități școlare.

Citește și: Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii boicotează începutul de an școlar. „Protestele vor lua amploare”

Trebuie menționat că procesul de reorganizare va deveni definitiv odată cu înregistrarea modificărilor de rețea școlară în SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România). Până atunci, conform calendarului din procedura ministerului, se vor derula următoarele:

- Până la 11 august 2025  (termen deja depășit) – Inspectoratele școlare, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, stabilesc lista școlilor propuse pentru reorganizare și transmit documentația către ARACIP și, spre informare, Ministerului Educației și Cercetării. În aceeași zi, se transmit și eventualele situații divergente, însoțite de rapoarte detaliate.

- 11–12 august 2025 (termen depășit) – Ministerul analizează și soluționează cazurile divergente.

- Până la 13 august 2025 – ARACIP aprobă reorganizările și transmite Ministerului hotărârile Consiliului ARACIP.

- Până la 25 august 2025 – ARACIP comunică inspectoratelor ordinele ministrului privind reorganizarea școlilor.

- În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea ordinelor, inspectoratele comunică autorităților locale noile structuri școlare, pentru includerea în rețeaua școlară.

- Până la 8 septembrie 2025 – Toate modificările în rețeaua școlară trebuie finalizate și operate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

Slatina

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
gandul.ro
image
O stare de asediu permanent. De ce Kremlinul se pregătește pentru viața după război
mediafax.ro
image
Donald Trump vinde pe bani grei pacea lumii. Ce ascunde întâlnirea istorică pe care preşedintele SUA o are cu Vladimir Putin
fanatik.ro
image
Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea
observatornews.ro
image
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
A vrut să pară cool, dar românii l-au taxat imediat! Gafa făcută de Nicuşor Dan de față cu partenera sa, total neaşteptată
playtech.ro
image
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Banii nu pot cumpăra fericirea". Antrenoarea din România și-a îndeplinit un vis pe un stadion celebru din Europa
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Patru cazuri de infecție cu virsul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienți este minor
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI. David Popovici își păstrează culoarul și în afara bazinului! Conduce un alt Porsche și a făcut baie de mulțime la mall FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Mihaela Rădulescu, imagini sfâșietoare după moartea năprasnică a lui Felix. Cum reușește să facă față durerii: ”Noi am trăit în fiecare zi”

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie