Marea reorganizare din învățământ, operațiune cu ușile închise. „Interesul copiilor este ultima problemă, e evident”

De la sfârșitul săptămânii trecute, de când actele normative care trasează coordonatele „reformei” din învățământ au devenit lege, în școli este agitație de neînchipuit. Cine rămâne, cine pleacă, care școală cu care fuzionează, cum se face încadrarea - sunt încă întrebări fără răspuns.

Listele cu școlile care urmează să fie reorganizate au fost deja transmise către Ministerul Educației și Cercetării încă din prima zi a săptămânii. Lucrurile, clare în aparență, pentru că școlile cu efective sub 500 elevi s-a știut din start că vor fi supuse comasării, rămân tulburi în fapt, or asta se întâmplă în anumite județe.

Printre acestea, județul Olt, unde procesul de reorganizare a fost unul desfășurat în spatele ușilor închise. Nici astăzi lista unităților comasate nu este publică, nici cadrele didactice și nici directorii din școlile mici neștiind clar ce au de făcut.

„Așa, pe vorbe, știm și noi ce-mi spuneți dumneavoastră, că școala X absoarbe școala Y, dar până când nu vom vedea scris, credeți-ne că nu e de spus nimic! Nu pentru că n-am vrea, ci pentru că nu știm. La câte s-au întâmplat în doar câteva zile, de când a început iureșul, nu știu dacă mâine lucrurile mai stau așa. Ce este evident e că interesul copilului e ultima problemă la data asta”, sunt puținele cuvinte pe care le-a spus un director de școală. Nu știe nici dacă astăzi conduce școala care rămâne în acte sau școala va fi absorbită, pentru că procesul a fost unul aproape ascuns. Nici pe profesori și nici pe părinți nu i-a întrebat nimeni nimic. Elevii vor afla și ei, la întoarcerea la școală, atunci când se vor trezi, de exemplu, că opționalele alese la sfârșitul anului școlar trecut nu mai „bat” cu ceea ce vor avea în orar, că nici părerea lor nu mai contează prea mult . De ce? Pentru că nevoile profesorilor s-au schimbat între timp, iar opționalele au fost o variantă ca directorii să mai rezolve din ecuațiile completărilor de normă.

„Ca denumire nu mai apare, ca școală rămâne pe loc”

Orașul Scornicești, celebru în alte timpuri, astăzi se luptă să-și țină deschise școlile. Din lista celor 33 poziții (unități supuse comasării în județul Olt), nouă sunt de aici.

„Am avut o discuție cu Inspectoratul Școlar și avem probleme și noi cu numărul de elevi la două școli. De fapt la toate avem, dar două dintre ele o să se transforme într-una cu personalitate juridică. Grădinițele le comasăm și pe acelea, sunt date cu totul către școala Mărgineni, iar o școală de la Negreni o dăm către Școala „Coculescu”, vor rămâne doar Școala „Coculescu” cu personalitate juridică și Școala Mărgineni”, spune primarul orașului, Daniel Tudor.

Scorniceștiul se întinde pe aproximativ 12 kilometri, școlile amintite fiind din sate diferite. „Ca denumire nu mai apare, ca școală rămâne pe loc”, explică însă primarul. Chiar și această realitate este temporară, o spune tot el, dând glas temerilor despre ceea ce se va întâmpla nu departe în timp, cel mai probabil de anul viitor.

„De la anul e posibil, din ce știu eu, să comaseze inclusiv clasele, să facă un număr mai mare de copii în clase și automat o să vină și rândul comasărilor claselor, școlilor și claselor. O clasă o s-o mute în clasa în care sunt mai mulți elevi. Luăm o clasă și o ducem la o școală, luăm elevii din altă clasă din acea școală și îi aducem în prima, pentru că nu cred că vom avea spații pentru toate clasele într-o singură școală. Mă aștept să se întâmple și asta”, spune primarul.

Lucrurile ar putea să meargă și mai departe și să fie comasate școlile cu efectiv mic de elevi din localitățile îmbătrânite, unde în prezent sunt sub 100 de elevi (în unele mult sub).

Primarul Scorniceștiului este contrariat că nu li se aplică de acum și lor aceleași reguli. „Asta eu nu înțeleg. Dacă și ei au sub 500 de elevi, pe ei de ce-i lași?”, se întreabă primarul.

„Vor rămâne un director cu un director adjunct, înainte erau doi directori plini”

Comasări au loc și în orașul Balș, unde Grădinița „Ion Creangă” trece în subordinea Școlii Gimnaziale „Mihail Drumeș”, iar Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” va absorbi Școala gimnazială nr. 1. Școlii nr. 1 îi erau deja arondate câteva grădinițe, este motivul pentru care și acestea apar în lista unităților comasate.

Unde este economia în urma acestor arondări, se pune întrebarea. „Economia? Nu știu, cred că rămân un contabil, o secretară, un jurist. Vor rămâne un director cu un director adjunct, pentru că înainte erau doi directori plini. Cred că la asta se face economie, la o secretară, la un contabil și la un jurist”, este de părere primarul orașului balș, Cătălin Rotea.

Întreb cum s-au făcut arondările, devreme ce profesorii nu știu nimic. „Am discutat cu Inspectoratul la nivel de principiu, ei ne-au trimis propunerile lor, am semnat și eu documentul pentru a-l trimite la minister. Am stabilit cum ar fi cel mai bine”, mai spune Rotea.

Alte unități supuse reorganizării sunt în municipiul Caracal, respectiv în orașul Piatra-Olt. Este posibil ca în aceste localități să apară și restrângeri de catedre și profesorii titulari să concureze pentru a afla care dintre ei continuă pe post și care va fi nevoit să meargă să-și caute ore în ședințele organizate de Inspectoratul Școlar. Și în Slatina sunt două școli gimnaziale, „Ștefan Protopopescu” și „Vlaicu Vodă”, și două grădinițe ccu program prelungit pe lista celor 33 de unități de reorganizat.

Lista școlilor din Olt supuse reorganizării

De menționat că șeful IȘJ Olt, Adrian Bărbulete, a refuzat, luni, 11 august 2025, în ziua în care lista a fost transmisă către minister, să ofere, la solicitarea „Adevărul”, lista unităților propuse spre comasare, sub pretextul că sunt „propuneri” pe care administrațiile implicate nu le-au aprobat încă oficial.

Lista nu a fost transmisă nici ulterior, prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituției, așa cum a precizat inițial inspectorul școlar general al IȘJ Olt că se va întâmpla.

Am reușit să aflăm pe surse care sunt școlile care vor fi supuse comasărilor, iar pe acestea le regăsiți în lista de mai jos:

Liceul Tehnologic Piatra-Olt

Școala Gimnazială Piatra

Școala Gimnazială Ștefan Protopopescu Slatina

Școala Gimnazială Vlaicu Vodă Slatina

GPP nr. 2 Slatina

GPP nr. 3 Slatina

GPN Ion Creangă Balș

Școala Gimnazială Mihail Drumeș Balș

Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Balș

Școala Gimnazială nr. 1 Balș

GPN nr. 2 Balș

Școala Primară Mîinești

Școala primară nr. 2 Balș

Școala primară nr. 3 Balș

GPP nr. 1 Balș

Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal

Creșa „Universul copiilor-căsuța magică” Caracal

Creșa „Primii pași”

Creșa „Prichindel”

Școala Gimnazială nr. 3 Caracal

GPN „Dumbrava minunată” Caracal

GPP nr. 2 Caracal

Școala Gimnazială Nicolae Coculescu

Școala Gimnazială Ion Popescu Negreni

Școala Gimnazială Gheorghe Popescu

Școala gimnazială Bircii

GPN Chițeasca

GPN Bircii

GPP Scornicești

Școala Primară Jitaru

GPN Mărgineni Slobozia

Reprezentanții altor inspectorate școlare, confruntați cu aceeași problemă, au ales să facă lucrurile transparent. IȘJ Vrancea a publicat, de exemplu, această listă pe contul de Facebook, explicând și ce se întâmplă cu respectivele unități școlare.

Trebuie menționat că procesul de reorganizare va deveni definitiv odată cu înregistrarea modificărilor de rețea școlară în SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România). Până atunci, conform calendarului din procedura ministerului, se vor derula următoarele:

- Până la 11 august 2025 (termen deja depășit) – Inspectoratele școlare, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, stabilesc lista școlilor propuse pentru reorganizare și transmit documentația către ARACIP și, spre informare, Ministerului Educației și Cercetării. În aceeași zi, se transmit și eventualele situații divergente, însoțite de rapoarte detaliate.

- 11–12 august 2025 (termen depășit) – Ministerul analizează și soluționează cazurile divergente.

- Până la 13 august 2025 – ARACIP aprobă reorganizările și transmite Ministerului hotărârile Consiliului ARACIP.

- Până la 25 august 2025 – ARACIP comunică inspectoratelor ordinele ministrului privind reorganizarea școlilor.

- În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea ordinelor, inspectoratele comunică autorităților locale noile structuri școlare, pentru includerea în rețeaua școlară.

- Până la 8 septembrie 2025 – Toate modificările în rețeaua școlară trebuie finalizate și operate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).