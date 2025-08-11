Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii boicotează începutul de an școlar. „Protestele vor lua amploare”

Sindicaliștii din Educație amenință că școala nu va începe pe 8 septembrie, din cauza măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan.

Marius Nistor, președintele FSE Spiru Haret, susține că protestele vor continua și vor lua amploare după ce începe școala, dacă Guvernul pune în aplicare pachetul de măsuri de austeritate, care afectează și profesorii.

În prima zi de școală, pe 8 septembrie, peste 30.000 de membri de sindicat vor participa la mitingul național de protest din București, programat pentru 8 septembrie.

„I-am cerut premierului să mai facă o analiză asupra deciziilor luate, avertizându-l că va fi un an complicat. Atunci când reprezentanții Guvernului nu vor să audă aceste mesaje, este datoria noastră să continuăm protestele. Pe 8 septembrie, școala nu va începe. Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”, a transmis Marius Nistor.

Sindicaliștii din Educație au reluat, luni dimineață, protestele de la sediul Ministerului Educației și Cercetării, față de prevederile Legii Bolojan. Este a noua zi de proteste.

Toate cadrele didactice sunt îndemnate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ să nu revină la școală dacă sunt chemate din concediu de odihnă și să nu participe la nicio acțiune a ministerului Educației și a inspectoratelor școlare, legată de aplicarea și implementarea măsurilor din legea Bolojan, potrivit unei adrese a FSLI, consultată de Edupedu.ro.