 Fermier din județul Brașov, reținut de DNA pentru fraudă cu fonduri europene. A declarat animale doar în documente | adevarul.ro
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Fermier din județul Brașov, reținut de DNA pentru fraudă cu fonduri europene. A declarat animale doar în documente

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Un fermier din cadrul unei exploatații zootehnice a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA Brașov, fiind acuzat că ar fi încercat să obțină ilegal fonduri europene și bani de la bugetul național.

Cătuțe
Fermier reținut Foto: Shutterstock

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu 28 octombrie 2026, față de un fermier.

Acesta este cercetat pentru tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene. Potrivit DNA, presupusa faptă ar fi fost comisă în stare de recidivă.

Potrivit procurorilor, în perioada mai-septembrie 2026, fermierul ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Brașov documente și declarații false.

Prin acestea, ar fi atestat în mod nereal că deține în exploatația zootehnică 429 de ovine și 55 de caprine eligibile la plată.

În realitate, conform probelor prezentate de anchetatori, acesta ar fi deținut doar 151 de ovine și nicio caprină.

Procurorii susțin că, prin aceste demersuri, fermierul ar fi urmărit obținerea fără drept a unor fonduri europene, precum și a unor sume de la bugetul național, sub formă de sprijin financiar.

Conform DNA, infracțiunea ar fi rămas în faza tentativei, fiind întreruptă la data de 11 septembrie 2026, în urma efectuării perchezițiilor și a cercetării la fața locului.

Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală.

La data de 29 octombrie 2026, fermierul urmează să fie prezentat Tribunalului Brașov, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Măsura preventivă va fi analizată de instanță.

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