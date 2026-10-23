Fostul șef al Serviciului de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, sub control judiciar pe cauțiune. Acuzațiile aduse de DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, față de Gabur Lucian Nicole, fostul șef al Serviciului de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț.

Lucian Nicolae Gabor se află sub control judiciar Foto: Prefectura Neamț

Gabur Lucian Nicolae, care a trecut în rezervă acum o lună, este acuzat de procurorii DNA de săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență (3 infracțiuni) și luare de mită (4 infracțiuni).

Din acest motiv, procurorii au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, iar acesta are obligația de a depune până la data de 30 octombrie o cauțiune în cuantum de 50.000 de lei.

Joi, 22 octombrie, el a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore.

Potrivit DNA, în perioada mai – septembrie 2026, Gabur Lucian-Nicolae, în calitatea menționată anterior, ar fi primit de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 400 de euro și 3.500 de lei, în schimbul promisiunii că își va exercita influența asupra examinatorilor din subordinea sa, pentru a-i determina pe aceștia să declare admiși, la probele practice pentru obținerea permisului de conducere, candidați indicați de persoanele respective.

”În perioada aprilie – august 2026, inculpatul Gabur Lucian-Nicolae ar fi primit de la o persoană sume de bani cuprinse între 200 de lei și 100 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea cu prioritate și într-un termen mai scurt a unor candidați la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu se deplaseze în sediul S.P.C.R.P.C.Î.V. Neamț și să nu desfășoare, în calitate de funcționar public, activități de niciun fel în legătură cu obținerea permiselor de conducere sau înmatricularea vehiculelor”, se arată în informarea DNA.

În urma percheziției efectuate la data de 22 octombrie 2026 la domiciliul acestuia a fost găsită suma de 10.500 de euro, care a fost ridicată în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.