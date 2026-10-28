 Primarul PSD din Slănic Moldova, reținut de DNA pentru luare de mită de pe urma alimentării cu apă a orașului. Câți bani a primit | adevarul.ro
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Primarul PSD din Slănic Moldova, reținut de DNA pentru luare de mită de pe urma alimentării cu apă a orașului. Câți bani a primit

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Primarul orașului Slănic Moldova, județul Bacău, Moraru Benone, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind cercetat pentru luare de mită.

Benone Moraru
Benone Moraru, primarul din Slănic Moldova Foto: Facebook/Cristina Brahnă Pravăț

Potrivit anchetatorilor, edilul Benone Moraru ar fi primit în total 21.000 de euro în două tranșe, în legătură cu un contract de lucrări privind alimentarea cu apă potabilă a orașului. Potrivit unui comunicat oficial al DNA, măsura reținerii a fost dispusă la 27 octombrie 2026.

Procurorii au anunțat că îl vor prezenta miercuri Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

„Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În contextul încheierii încursul anului 2025 a unui contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349,43 lei între Primăria orașului Slănic-Moldova și o societate comercială, având ca obiect „Intervenție în primă urgență – Refacere capacitate alimentare cu apă potabilă din dren la nivelul orașului Slănic-Moldova, județul Bacău”, inculpatul Moraru Benone, în calitate de primar, ar fi primit la data de 23 iulie 2026 de la reprezentantul societății respective, cu titlu de mită, suma de 15.000 de euro reprezentând o primă tranșă de bani în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului, în contextul în care o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de primărie. Ulterior, la data de 27 octombrie 2026, inculpatul Moraru Benone a primit de la aceeași persoană suma de 6.000 de euro, reprezentând o altă tranșă de bani în legătură cu derularea contractului respectiv, împrejurare în care procurorii anticorupție au constatat infracțiunea flagrantă, potrivit procurorilor DNA.

Primarului din Slănic Moldova i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art.309 din Codul de procedură penală.

Benone Moraru a fost ales primar în 2024, din partea PSD.

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