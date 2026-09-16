Saci cu oseminte umane, ascunși sub o criptă falsă în cimitirul Strehareți din Slatina. Criminaliștii se află la fața locului pentru cercetări

Lucrătorii care au preluat de curând administrarea Cimitirului Strehareț din municipiul Slatina au făcut miercuri, 16 septembrie 2026, o descoperire macabră: oseminte umane puse în saci de rafie și îngropate pe terenul din noul cimitir.

Cimitirul Strehareți a fost administrat până recent de o firmă privată Foto: Alina Mitran

Descoperirea ar fi fost făcută în momentul în care lucrătorii cimitirului au vrut să sape un mormânt nou, iar într-o criptă falsă ar fi descoperit mai mulți saci cu ceea ce par a fi oase umane. A fost sesizată poliția, iar criminaliștii se află la fața locului pentru cercetări.

Saci cu oase au fost descoperite îngropate în cimitrul Strehareți Foto: Mario De Mezzo

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean au confirmat că a fost făcută o sesizare privind descoperirea unor oseminte și că polițiști se află la fața locului pentru cercetări.

La fața locului se află și polițiștii Foto: Mario De Mezzo

Cimtirul Strehareți, aflat în proprietatea Municipului Slatina, a fost administrat până de curând de o societate privată, în baza unui contract de concesiune. Primăra Slatina a acționat în instanță societatea, după ce Consiliul Local a adoptat un proiect de hotărâre de anulare a concesiunii, iar societatea a fost evacuată în urma unei sentințe judecătorești. Un proces între autoritatea locală și firma concesionară este în continuare pe rol.

Descoperirea a fost făcută într-o zonă la marginea cimitirului Foto: Mario De Mezzo

Descoperirea a fost făcută într-o zonă de la marginea cimitirului Foto: Mario De Mezzo

Sacii cu oase urmează să fie ridicați și expertizați Foto: Mario De Mezzo

Sacii cu oase urmează să fie ridicați și expertizați Foto: Mario De Mezzo

„Saci întregi de oase. Și sunt mult mai mulți, dar urmează să facem săpături în urma unui mandat pe care îl emite procurorul. Oase umane. Lucrătorii trebuiau să facă o groapă pentru cineva care a concesionat și au găsit oase și s-au oprit, pentru că lângă o criptă au dat cu cazmaua de câteva ori și cazmaua a alunecat, a intrat în pământ sub o criptă falsă. (...) Era o criptă falsă, ca să ascundă oasele de sub. De asta eu cred că vor fi mult mai mulți saci, dar așteptăm ordonanță să continue săpăturile. Vor fi mult mai mulți saci acolo, cu oase umane”, a declarat primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, pentru Adevărul.

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