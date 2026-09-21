PNL acuză PSD că prelungește criza politică: „Decizia de a nu susține Guvernul Mureșan comportă riscuri pentru România”

PNL acuză conducerea PSD că, prin decizia de a nu susține un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, contribuie la adâncirea și prelungirea crizei politice. Liberalii susțin că argumentele social-democraților pentru respingerea viitorului Executiv sunt „manipulatoare și, parțial, mincinoase”.

Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan. Foto: Alexandru Dobre

Într-un comunicat transmis luni, PNL afirmă că PSD nu ar fi reușit, în ultimele patru luni, să identifice o soluție pentru criza politică și critică decizia conducerii partidului de a le impune parlamentarilor social-democrați să respingă Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

Liberalii susțin că PSD ar fi trebuit să analizeze mai întâi programul de guvernare, echipa propusă de premierul desemnat și soluțiile pentru problemele cu care se confruntă România, înainte de a decide dacă susține sau nu noul Executiv.

„România traversează o perioadă dificilă, iar prelungirea incertitudinii politice comportă riscuri în plus. Rectificarea bugetară, proiectul de buget pentru 2027, evoluția prețurilor la energie, continuarea absorbției fondurilor europene și situația de securitate regională sunt teme care necesită un Executiv cu puteri depline. De asemenea, prin respingerea unui nou guvern cu argumente populiste, deci prin prelungirea crizei și promisiunea revenirii la politicile iresponsabile din anii trecuți, PSD asuma riscul degradării ratingului de țară”, transmite PNL.

Partidul enumeră printre temele care necesită un guvern cu puteri depline rectificarea bugetară, elaborarea proiectului de buget pentru 2027, evoluția prețurilor la energie, continuarea absorbției fondurilor europene și situația de securitate regională.

De asemenea, PNL avertizează că respingerea unui nou guvern și prelungirea crizei politice ar putea avea consecințe asupra economiei și susține că România își asumă inclusiv riscul degradării ratingului de țară.

Liberalii cer tuturor partidelor parlamentare să analizeze programul și componența Guvernului propus de Siegfried Mureșan, precum și consecințele prelungirii crizei, înainte de a lua o decizie asupra votului de învestitură.

PNL anunță că susține demersul premierului desemnat de a prezenta, în termenul constituțional, programul de guvernare și lista miniștrilor.

PSD a anunțat că nu va susține Guvernul condus de Siegfried Mureșan.

Poziția PNL vine după ce liderii PSD au decis luni, 21 septembrie, în unanimitate, ca parlamentarii partidului să nu voteze pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Decizia a fost confirmată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a susținut că formațiunea nu poate susține un Executiv care ar continua politicile promovate de Guvernul Bolojan.

„PSD votează doar un guvern din care face parte (...). PSD nu îl poate vota pe Siegfried Mureșan”, a declarat Sorin Grindeanu.