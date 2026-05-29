Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, ar fi condus o motocicletă fără permis, cu ocazia deschiderii sezonului moto în municipiul reședință de județ. Polițiștii au fost sesizați de un cetățean cu privire la această faptă, fiind verificate înrregistrările de pe camerele video din oraș.

Evenimentul în cadrul căruia primarul Slatinei, Mario De Mezzo, aflat la primul mandat, a condus o motocicletă pentru care nu ar deține permisul de conducere necesar a avut loc în 10 mai 2026, la Slatina. Polițiștii au fost sesizați 15 zile mai târziu, în 25 mai 2026. Pentru a se face verificări, polițiștii au apelat inclusiv la Poliția locală pentru a fi analizate înregistrările video realizate de sistemul de supraveghere din oraș.

„La data de 25 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați cu privire la faptul că, în ziua de 10 mai 2026, cu ocazia unei manifestații moto desfășurate în municipiul Slatina, un bărbat de 49 de ani, din municipiului Slatina, ar fi condus o motocicletă, pe drumurile publice, fără a deține permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul.

Ca urmare a sesizării, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina”, au comunicat reprrezentanții inspectoratului de Poliție Județean Olt.

„Era pe drum închis circulației, categoria de permis e irelevantă”

Primarul Mario De Mezzo a declarat, pentru „Adevărul”, că a circulat cu o motocicletă pentru care nu avea nevoie de permis categoria A și, în plus, ar fi făcut asta pe un drum închis circulației publice, pentru că organizatorii evenimentului ar fi obținut închiderea circulației pe un anumit traseu pentru parada moto.

„Am mers cu o..., motocicletă e prea mult zis, pentru că e din aceea de 125 centimetri cubi pentru care nu-ți trebuie permis de motocicletă A, doar în ziua deschiderii sezonului moto și doar pe străzi care erau închise circulației. Am mers cu (...) motocicletă de 125 de centimetri cubi care se conduce la 16 ani. Mi-a dat-o s-o conduc cineva de 16 ani, care o conducea. (...) Era pe drum închis circulației, categoria de permis e irelevantă. Eu am permis de categorie AM, pe care o are orice posesor de permis B. Însă e irelevantă categoria pentru că drumul era închis circulației publice deoarece era evenimentul cu ziua moto”, a declarat De Mezzo.

Edilul îi acuză în schimb pe polițiștii din Olt de exces de zel pentru faptul că au comunicat despre un dosar penal înregistrat la o sesizare, înainte de a se stabili ce s-a întâmplat în fapt.

„În țara noastră pe care noi o iubim și o numim România, oricine, anonim, poate să facă o plângere penală și dacă Miliția are exces de zel o transformă într-un dosar penal. Când este vorba de mine, orice se poate întâmpla. Poate știți, acum trei săptămâni Miliția a dat comunicat de presă că 80 de oi au fost omorâte de o haină de câini. (...) Poliția Română sănătoasă la cap face cercetări, vede ce este adevărat din sesizare și comunică, că de-aia e Poliția națională - <Siguranță și Încredere>. Comunică doar ce a ieșit la investigație, rezultatele corecte”, a adăugat De Mezzo.

Primarul municipiului Slatina spune că are permisul de conducere în buzunar, iar despre dosarul penal ar fi aflat vineri, 29 mai 2026. Nu a fost solicitat la audieri, a mai precizat De Mezzo.

Edilul acuză de asemenea că polițiștii sunt folosiți ca instrument politic și spune că nu este întâmplător momentul apariției acestei comunicări chiar în ziua în care a anunțat că se reiau lucrările la sala polivalentă, o investiție a CNI abandonată în urmă cu 14 ani, la început din cauza unui litigiu și ulterior din lipsă de fonduri.

„Am ieșit să anunț că am dat drumul la sala polivalentă, trebuia să contracareze cu ceva. Au mai inventat o minciună. La fel cum este și cea cu trei apartamente. (...) Miliția din județul Olt e folosită ca un instrument politic. Miliția Română, pe toate nenorocirile de sesizări împotriva mea, se mișcă cu o viteză incredibilă, dosarul ăsta, despre care eu azi am aflat, înțeleg că e la Parchet deja. Dar dosarul cu cimitirul, pe care i l-am făcut eu la Miliție că ăla (n. red. - firm Ecumenic, concesionara Cimitirului Strehareț cu care Primăria Slatina este în litigiu) înmormântează oameni nelegal de 6 luni de zile, ăla e în sertare. Dar dosarul meu cu cimitirul, pe care mi l-a făcut Ecumenic, e la parchet deja, s-au audiat toți martorii. Adică e o discrepanță între viteza lor pe toate nenorocirile împotriva mea și lucrurile pentru care eu mă lupt în oraș. Iar asta este o minciună și o manipulare la fel ca toate celelalte. Am mers pe o motocicletă de 125 centimetri cubi, care se conduce cu categoria A1, n-ai voie de A, pe drum închis circulației, aia nu este ilegal”, a mai spus primarul Mario De Mezzo.