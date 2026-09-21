Un incendiu de amploare a izbucnit luni la o fabrică de celuloză din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. Pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea focului, care se manifestă generalizat la nivelul unei hale în care sunt depozitate resturi de hârtie.

La locul intervenției acționează pompierii. Foto: ISU Mehedinți

Hala are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, iar pentru gestionarea incendiului au fost mobilizate echipaje și autospeciale din mai multe județe.

La locul intervenției acționează pompierii de la ISU Mehedinți, cu șase autospeciale de stingere, o autoscară, un autocamion și o ambulanță SMURD. În sprijin au fost trimise autospeciale de stingere de la ISU Dolj, ISU Caraș-Severin și ISU Gorj, precum și o autospecială cu roboți de la ISU București-Ilfov.



Sursa video: ISU Mehedinți

Pompierii acționează atât pentru stingerea incendiului, cât și pentru limitarea propagării acestuia.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din zona afectată.

Intervenția este în desfășurare, iar situația este în dinamică.