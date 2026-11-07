Bărbatul care și-a înjunghiat soția cu care era în divorț pe o stradă din Caracal este cadru militar. Dosarul a fost preluat de Parchetul Militar

Noi informații apar în cazul femeii atacate cu un cuțit pe o stradă din municipiul Caracal. Potrivit surselor apropiate anchetei, bărbatul acuzat de agresiune este soțul femeii, iar cei doi se aflau în divorț. Agresorul este militar activ, dosarul fiind preluat de Parchetul Militar.

Mai multe cazuri similare au avut loc în România în ultimii ani Foto: Shutterstock

Victima, o femeie de 34 de ani din Caracal, a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde primește îngrijiri medicale de specialitate. Conform informațiilor disponibile până în acest moment, leziunile suferite nu îi pun viața în pericol.

Amintim că atacul a avut loc vineri seară, în jurul orei 18.20, la intersecția străzilor Mărului și Rahovei din Caracal.

Femeia a fost înjunghiată de soțul său, în vârstă de 44 de ani, cu care se afla în proces de divorț, potrivit News.ro.

După agresiune, bărbatul a fugit de la locul faptei, însă a fost identificat și prins la scurt timp de polițiști.

Ancheta a scos la iveală faptul că între cei doi existau deja antecedente.

Pe 4 octombrie, femeia a reclamat la Poliția Municipiului Caracal că soțul său a mers la domiciliul ei și a amenințat-o cu acte de violență. În urma sesizării, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal pentru amenințare.

Ulterior, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție valabil două luni. Măsura nu a inclus însă monitorizarea electronică, iar femeia a refuzat montarea unui dispozitiv de supraveghere.

Un detaliu care complică și mai mult cazul este faptul că victima s-a prezentat la începutul acestei săptămâni la Poliția Caracal și și-a retras plângerea formulată împotriva bărbatului pentru amenințare. La doar câteva zile distanță, aceasta a fost atacată pe stradă.

În prezent, agresorul se află în custodia autorităților, iar procurorii militari continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tentativa de omor și dacă au existat elemente care ar fi putut indica un risc crescut pentru victimă înaintea atacului.

Amintim că, în octombrie, o femeie de 39 de ani din Brașov ar fi fost înjunghiată de soțul ei, în vârstă de 46 de ani, în urma unui conflict izbucnit în locuința celor doi. Victima a reușit să fugă și să ceară ajutor, iar bărbatul ar fi încercat ulterior să se sinucidă. Ambii au fost transportați la spital.