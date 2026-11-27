Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, în ciuda avertismentelor dintr-un document prezentat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit căruia pensiile, salariile bugetarilor și alocațiile ar putea rămâne înghețate până în 2031.

Florin Manole. Foto: gov.ro

Invitat vineri la Digi24, oficialul PSD a declarat că înghețarea pensiilor pentru încă patru ani este de neconceput, în condițiile în care acestea au fost deja menținute la același nivel în ultimii doi ani, iar inflația a afectat puterea de cumpărare a pensionarilor.

„Atât premierul, cât și președintele Camerei (n.r. Sorin Grindeanu), și eu am spus în repetate rânduri că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcție de o decizie politică pe care trebuie s-o ia”, a afirmat Florin Manole.

Ministrul a precizat că va propune aplicarea procentului de indexare prevăzut de lege. Potrivit calculelor raportate la luna august, majorarea ar fi fost de 7,3%, însă procentul final urmează să fie stabilit în funcție de datele din decembrie și de decizia Guvernului.

Manole, despre raportul lui Alexandru Nazare: „Nu înseamnă că pensiile nu se vor majora”

Reacția ministrului Muncii vine după ce Alexandru Nazare a prezentat, joi, în ședința de Guvern, o informare privind perspectivele bugetare pentru perioada 2026-2031. Documentul estimează că datoria publică va rămâne peste pragul de 60% din PIB, ceea ce ar putea împiedica adoptarea unor măsuri care cresc cheltuielile cu salariile bugetarilor și asistența socială.

Manole a explicat că astfel de informări au fost prezentate și în anii precedenți și că documentul ministrului Finanțelor nu înseamnă automat că pensiile nu vor fi majorate.

„Tipul acesta de notă în ședința de Guvern este un document care apare recurent în ultimii 3-4 ani de zile. (...) Este, până la urmă, dreptul și responsabilitatea ministrului Finanțelor, dar nu înseamnă că pensiile nu se vor majora de la 1 ianuarie”, subliniază Manole.

Întrebat de unde vor veni banii pentru indexare, ministrul Muncii a indicat Ministerul Finanțelor drept instituția responsabilă de identificarea resurselor bugetare, inclusiv prin îmbunătățirea colectării taxelor și combaterea evaziunii fiscale.

Acesta consideră că se poate face o derogare de la prevederile legale privind înghețarea cheltuielilor în cazul depășirii pragului de îndatorare de 60% din PIB.

Florin Manole, despre posibila revocare a ministrului Finanțelor

Întrebat dacă PSD ar putea cere revocarea lui Alexandru Nazare în cazul în care nu vor fi respectate angajamentele din programul de guvernare, Florin Manole a evitat să comenteze un asemenea scenariu.

„Dacă nu ne vom respecta aceste angajamente, va fi o mare problemă pentru oricare dintre noi”, a declarat ministrul Muncii, precizând însă că nu dorește să anticipeze nerespectarea promisiunilor guvernamentale.

Alexandru Nazare a prezentat vineri raportul privind starea finanțelor publice

România riscă să piardă fonduri europene de aproximativ 5,5 miliarde de lei, să fie retrogradată de agențiile internaționale de rating și să se confrunte cu o nouă creștere a costurilor de finanțare dacă nu continuă măsurile de reducere a deficitului bugetar.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat vineri, într-o conferință, raportul privind starea finanțelor publice, care arată că, în pofida reducerii deficitului cu 27 de miliarde de lei în primele zece luni ale anului, instituțiile statului solicită alocări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, iar datoria publică a ajuns la 61,1% din PIB.

Totuși, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că România se află pe o direcție corectă în ceea ce privește finanțele publice, iar deficitul bugetar după primele zece luni ale anului a ajuns la 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.