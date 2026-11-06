Femeie înjunghiată pe o stradă din Caracal de un bărbat care o amenințase și în urmă cu o lună

O femeie a fost înjunghiată de un bărbat, vineri seară, pe o stradă din Caracal, judeţul Olt, agresorul fiind prins în scurt timp. Poliţiştii au stabilit că, în urmă cu o lună, bărbatul o ameninţase pe femeie, astfel că fusese emis un ordin de protecţie provizoriu.

Femeie atacată Foto: Shutterstock

Poliţiştii au fost sesizaţi, vineri, în jurul orei 18.20, prin apel 112, că o femeie a fost înjunghiată de un bărbat, la intersecţia străzilor Mărului şi Rahovei, din Caracal, acesta părăsind ulterior locul faptei.

„La faţa locului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal, fiind demarate de îndată activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum şi persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeaşi localitate”, a transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, scrie News.

Bărbatul a fost prins în scurt timp şi se află în custodia poliţiştilor.

„Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit că, la data de 4 octombrie 2026, femeia a mai sesizat Poliţia Municipiului Caracal cu privire la faptul că bărbatul ar fi ameninţat-o, deplasându-se la domiciliul acesteia şi adresându-i ameninţări cu acte de violenţă”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii au emis atunci un ordin de protecţie provizoriu, dar femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ameninţare. Ulterior, în 8 octombrie, instanţa de judecată a dispus emiterea unui ordin de protecţie pentru o perioadă de două luni, fără monitorizare electronică.

Poliţiştii au menţionat că, luni, femeia s-a prezentat la sediul Poliţiei Caracal şi şi-a retras plângerea formulată pentru ameninţare.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul.