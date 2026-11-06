 Femeie înjunghiată pe o stradă din Caracal de un bărbat care o amenințase și în urmă cu o lună | adevarul.ro
search
Vineri, 6 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei
Ce ne luăm de Black Friday. Ediție specială „Trends”, cu Alexandru Negrici și Mălina Irimia

Femeie înjunghiată pe o stradă din Caracal de un bărbat care o amenințase și în urmă cu o lună

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

O femeie a fost înjunghiată de un bărbat, vineri seară, pe o stradă din Caracal, judeţul Olt, agresorul fiind prins în scurt timp. Poliţiştii au stabilit că, în urmă cu o lună, bărbatul o ameninţase pe femeie, astfel că fusese emis un ordin de protecţie provizoriu.

Femeie atacată
Femeie atacată Foto: Shutterstock

Poliţiştii au fost sesizaţi, vineri, în jurul orei 18.20, prin apel 112, că o femeie a fost înjunghiată de un bărbat, la intersecţia străzilor Mărului şi Rahovei, din Caracal, acesta părăsind ulterior locul faptei.

„La faţa locului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal, fiind demarate de îndată activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum şi persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeaşi localitate”, a transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, scrie News.

Bărbatul a fost prins în scurt timp şi se află în custodia poliţiştilor.

„Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit că, la data de 4 octombrie 2026, femeia a mai sesizat Poliţia Municipiului Caracal cu privire la faptul că bărbatul ar fi ameninţat-o, deplasându-se la domiciliul acesteia şi adresându-i ameninţări cu acte de violenţă”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii au emis atunci un ordin de protecţie provizoriu, dar femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ameninţare. Ulterior, în 8 octombrie, instanţa de judecată a dispus emiterea unui ordin de protecţie pentru o perioadă de două luni, fără monitorizare electronică.

Poliţiştii au menţionat că, luni, femeia s-a prezentat la sediul Poliţiei Caracal şi şi-a retras plângerea formulată pentru ameninţare.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
digi24.ro
image
O casă spectaculoasă care arată ca o navă spațială a fost scoasă la vânzare în Scoția. Cât costă proprietatea. FOTO
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță anunță negocieri oficiale USR-PNL pentru liste comune la alegerile din 2028. Conducerile celor două partide încep o analiză pe județe
gandul.ro
image
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
mediafax.ro
image
Tavi Popescu s-a afișat cu un BMW de 175.000 de euro. Ce bolizi îți puteai cumpăra de pe eMAG de Black Friday 2026 cu aceiași bani
fanatik.ro
image
Aventurile românului care a mers cu cel mai lung tren din lume: „Am făcut 13 ore. Am plătit localnicii să niveleze totul”
libertatea.ro
image
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
digi24.ro
image
Corina Caragea a ajuns în Paradis! » Prezentatoarea TV a arătat imagini uimitoare: „Atât de spectaculos, încât pare ireal”
gsp.ro
image
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
digisport.ro
image
Ce s-a ales de fostele soliste din Trio Express! Carmen Harra, schimbare radicală de viață, iar Aida Pînzaru trăiește de 37 de ani în America
click.ro
image
Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Cum s-a produs accidentul din poligonul de armament de la Carfil. Nu ar fi vorba de un sabotaj
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
newsweek.ro
image
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
prosport.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier
playtech.ro
image
Ultimă oră. Universitatea Craiova, sancționată drastic de UEFA!
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Scandalul pentru moștenirea lui Dolly Parton ia o întorsătură neașteptată. Managerul cântăreței a renunțat la proces
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
S-a însurat Pescobar! Avem imaginile cu proaspeţii miri VIDEO
romaniatv.net
image
Conflict între Rusia și SUA. Omul lui Putin îl pune la punct pe Trump
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român cu o avere de 250 de milioane de euro vrea să transforme clădirea abandonată din centrul Bucureștiului
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Diana Buzoianu, revoltată după ce s-a spus cum se îmbracă femeile din Parlament: „Legi mult mai bune au fost scrise de femei în adidași”
actualitate.net
image
Scandalul pentru moștenirea lui Dolly Parton ia o întorsătură neașteptată. Managerul cântăreței a renunțat la proces
click.ro
image
Ce s-a ales de fostele soliste din Trio Express! Carmen Harra, schimbare radicală de viață, iar Aida Pînzaru trăiește de 37 de ani în America
click.ro
image
Nea Mărin și-a dezvăluit cea mai mare frică. Nu banii sau celebritatea, ci un lucru la care nu vrea să se gândească
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Prințesa moștenitoare Mette Marit a Norvegiei foto Profimedia jpg
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Cum se simte acum și ce a făcut fiica ei cât a stat pe patul de spital
image
Scandalul pentru moștenirea lui Dolly Parton ia o întorsătură neașteptată. Managerul cântăreței a renunțat la proces

OK! Magazine

image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată