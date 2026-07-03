Femeie de 44 de ani, înjunghiată pe stradă de fostul concubin, la Iași. Agresorul avea ordin de protecție și era monitorizat electronic

O femeie în vârstă de 44 de ani a fost atacată cu un cutter de fostul concubin, joi după-amiază, pe o stradă din Iași. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, avea emis împotriva sa un ordin de protecție și era monitorizat electronic, însă acest lucru nu l-a împiedicat să se apropie de victimă și să o agreseze.

Potrivit polițiștilor, cei doi s-au întâlnit întâmplător pe stradă, iar agresorul s-a năpustit asupra fostei partenere și a lovit-o cu un cutter. Un martor a alertat autoritățile printr-un apel la 112.

„Un bărbat aflat sub măsura monitorizării electronice s-ar fi apropiat de persoana vătămată, încălcând ordinul de protecție emis de Judecătoria Iași. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, fiind identificată persoana vătămată, o femeie de 44 de ani”, a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, potrivit știrileprotv.ro.

Femeia a suferit mai multe răni la nivelul feței, membrelor superioare și membrului inferior drept.

„A fost tăiată cu un cutter în regiunea feței, la nivelul membrelor superioare și membrului inferior drept. A primit ajutor medical și a fost transportată la Spitalul «Sfântul Spiridon»”, a precizat Angelica Hristea, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Iași.

Agresorul a fost găsit de polițiști în apropierea locului atacului și nu a opus rezistență la reținere. În timpul audierilor, acesta ar fi declarat că și-a atacat fosta concubină într-un acces de furie.

Bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor și pentru încălcarea ordinului de protecție. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.