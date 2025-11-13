Alertă de sezon: medicii avertizează că gripa e subestimată. Vaccinarea, încă recomandată

Cazurile de gripă încă sunt sporadice la noi în țară, iar campania de vaccinare a demarat de mai bine de o lună. Cei mai conștiincioși, spun medicii de familie, sunt pacienții care an de an se vaccinează, chiar dacă acum trebuie să facă drumuri în plus să-și ia vaccinul și ulterior să se întoarcă să le fie inoculat.

Medicii și farmaciștii insistă că gripa este unul dintre pericolele deloc de neglijat, mult peste „o răceală” și peste pericolul pe care îl mai reprezintă astăzi COVID-19, așa că îi sfătuiesc pe pacienți să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea de vaccin. Perioada propice administrării nu s-a încheiat, iar vârful de circulație a virusurilor se așteaptă la începutul anului viitor.

„Nu am avut până de curând niciun caz de gripă. (...) Încă se mai poate face vaccinul, dar indicația mea ar fi să se poarte mască în această perioadă, pentru că este nevoie să treacă trei săptămâni de la vaccin până când obținem răspunsul organismului și sezonul răcelilor a cam început”, a precizat dr. Oana Obretin, șefa secției Boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina.

La această dată în spital sunt relativ numeroase cazuri de pneumonie, unele severe, cazurile de COVID-19 aproape că nu au lipsit, însă virozele respiratorii, având în vedere și faptul că vremea se menține încă peste temperaturile normale acestei perioade, se manifestă mai puțin. Specialiștii se așteaptă în schimb la un adevărat val după sărbătorile de iarnă, cu atât mai mult cu cât atunci oamenii se vor deplasa mult mai mult, fiind și vacanță școlară și o perioadă de libere și concedii scurte.

„Anul trecut, după Sfântul Ion am avut secția plină. Trebuie să ne protejăm. Fiind tropism respirator, acest virus poate fi contractat. Și aș mai insista asupra unui aspect: mască, spălat pe mâini, evitat pe cât posibil aglomerațiile, iar masca să o schimbăm la 3-4 ore, pentru că altfel nu ne mai protejează”, a adăugat dr. Obretin, insistând că măsurile pe care le-am putea considera banale s-a dovedit că sunt deosebit de eficiente în prevenirea îmbolnăvirilor.

„Nu sunt foarte mulți cei care s-au vaccinat”

La medicul de familie au ajuns mai puțini pacienți decât s-ar fi așteptat specialiștii, iar asta în ciuda faptului că există vaccin în farmacii iar pentru mai multe categorii de pacienți acesta se acordă compensat, fie 100%, fie 50%, în baza rețettei de la medicul de familie.

„Sigur că se pot în continuare vaccina, pe toată perioada sezonului rece. Nu sunt foarte mulți cei care s-au vaccinat, sunt pacienții care au venit an de an. Și dintre ei au venit mai puțini, iar un motiv cred că este faptul că trebuie să vină să ia rețeta, să meargă la farmacie și ulterior să se întoarcă pentru a li se administra vaccinul. Atunci când aveam vaccinul în cabinet lucrurile decurgeau mult mai ușor, uneori îi convingeam să se vaccineze și pe cei care ajungeau în cabinet cu o altă problemă. Îi prezentam oportunitatea, iar dacă pacientul zicea nu, încercam să-l conving explicându-i ce înseamnă, că gripa omoară mai mult decât Covid-ul”, a explicat medicul de familie Viorel Dumitrescu.

Cazurile de gripă au fost deocamdată puține și nu foarte grave, tratate acasă. În schimb a circulat un tip de viroză respiratorie care a lăsat în urmă o iritație manifestată cu tuse seacă, uscată, chinuitoare, timp de câteva săptămâni. „Când ai tu imunitate bună nici nu mai răspândești la fel de ușor boala. Dacă faci vaccinul acum, în două-trei săptămâni vei avea imunitate deplină și când va fi toiul epidemiei vei fi pregătit”, a mai adăugat medicul.

La debutul campaniei de vaccinare au fost și mici neplăceri cauzate de faptul că medicii de familie le-au prescris pacienților vaccinul tetravalent, așa cum o făceau în anii trecuți, doar că în sezonul gripal 2025-2026 autoritățile sanitare recomandă vaccinul trivalent, care a și fost adus de către farmacii, așa că a fost nevoie de refacerea primelor rețete.

„Mult mai eficient se derula totul atunci când ni-l dădeau nouă. Autoritățile au încercat să lărgească raza celor care inoculează vaccinul, au zis că vor veni farmaciști sau asistente de farmacie care-l vor administra, doar că și pentru ei este o sarcină în plus și nimeni nu se bagă la atâta muncă”, a mai subliniat medicul Viorel Dumitrescu.

Pe de altă parte, pacienții care au grijă să solicite vaccinul, asta dacă nu i-a contactat înainte medicul de familie, sunt cei cu boli cronice și care au înțeles că au nevoie de apărare suplimentară. Din celelalte categorii de pacienții cei care vor să se vaccineze sunt încă prea puțini. „În continuare influența antivacciniștilor crește”, a remarcat medicul Viorel Dumitrescu.

Vaccinându-ne antigripal, atrage, pe de altă parte, atenția medicul infecționist Daniel Anțoș, din cadrul Spitalului Municipal Caracal, îi putem proteja și pe alți membri ai familiei care au nevoie de protecție suplimentară și cărora nu le poate fi inoculat vaccinul. Este, de exemplu, cazul pacienților oncologici aflați în perioada tratamentului chimioterapic.

„Nu este târziu, categoric, ne vaccinăm atâta vreme cât circulă virusul gripal. Dar aici intervine și medicul de familie, care ar trebui să-i cheme pe cei pe care-i are pe listă să vină la rețetă și la vaccinare. Eu la externare le recomand pacienților mei cu co-morbidități să se vaccineze antigripal și pneumococic, pentru că sunt două vaccinuri necesare”, a conchis dr. Anțoș.

Printre beneficiile vaccinării antigripale specialiștii în sănătate publică amintesc:

• prevenirea îmbolnăvirii;

• diminuarea severității și scurtarea duratei bolii: forme ușoare de scurtă durată (1-2 zile);

• reducerea semnificativă a spitalizărilor și a deceselor cauzate de gripă și pneumonii;

• reducerea numărului consultațiilor și a vizitelor la domiciliu;

• reducerea numărului solicitărilor la serviciile de ambulanță;

• reducerea numărului de concedii medicale acordate pentru gripă și infecții respiratorii acute;

• reducerea folosirii antibioticelor.

„Vaccinarea antigripală este recomandată în fiecare an, vaccinul gripal fiind actualizat anual pentru a fi în concordanță cu tulpinile de virus gripal circulante. Momentul optim pentru începerea vaccinării antigripale este în luna octombrie, circulația gripală fiind intensă în perioada noiembrie – martie”, este anunțul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).