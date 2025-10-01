Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală. Ce categorii beneficiază de compensare 100% sau 50%

Întrucât se apropie sezonul virozelor, Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, în special a persoanelor din categoriile de risc, subliniind că serul este disponibil printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis.

Potrivit datelor oficiale, până la 18 mai 2025, au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) 1.155.886 persoane vaccinate antigripal în sezonul 2024 – 2025, dintre care 1.134.491 fac parte din grupele populaţionale care beneficiază de compensare.

„Vaccinarea antigripală se realizează conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 3120/2023. Pentru facilitarea accesului rapid al populaţiei la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis. Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti pentru a primi prescripţia pentru acest ser. Medicul de familie sau specialistul eliberează reţeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcţie de categoria de eligibilitate”, a precizat Ministerul Sănătăţii pentru News.ro.

Prescripţiile se eliberează în regim compensat 100% sau 50%, în funcţie de categoria de eligibilitate. Vaccinul se ridică din farmaciile cu circuit deschis aflate în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar administrarea se face la medicul de familie sau în unităţi medicale autorizate.

Beneficiază de compensare integrală copiii între 6 luni şi 19 ani, gravidele, persoanele cu vârsta între 19 şi 65 de ani care suferă de boli cronice (cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice, metabolice, oncologice, autoimune), precum şi pacienţii aflaţi sub terapie imunosupresoare, cu transplant sau infecţie HIV/SIDA. Totodată, vaccinul este compensat integral pentru persoanele peste 65 de ani şi pentru personalul medical şi auxiliar.

Persoanele cu vârsta între 45 şi 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de compensare în proporţie de 50%.

Ministerul Sănătăţii reaminteşte că vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă măsură de prevenire a formelor severe de gripă şi a complicaţiilor asociate. Se recomandă imunizarea mai ales în cazul categoriilor vulnerabile.