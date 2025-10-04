Medic infecționist: „Chiar dacă am avut gripă trebuie să ne vaccinăm, pentru că ne-am imunizat doar cu o singură tulpină de virus“

La 1 octombrie, în România a început vaccinarea antigripală, cea mai eficientă metodă de prevenție, care reduce atât șansele de a contracta gripa, cât și riscul complicațiilor severe. Deși mulți români încă ezită să se vaccineze, informațiile corecte și sfaturile medicilor arată că imunizarea anuală este sigură și recomandată tuturor, în special persoanelor vulnerabile – vârstnici, copii, femei însărcinate și cei cu afecțiuni cronice. În plus, vaccinarea nu protejează doar individul, ci contribuie și la siguranța comunității, reducând răspândirea virusului.

Dr. Corina Maria Mitroi-Maxim, medic primar la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, explică pentru „Weekend Adevărul“ care sunt beneficiile imunizării, care sunt reacțiile adverse ce pot apărea și care este diferența dintre răceală și gripă.

„Weekend Adevărul“: Care este diferența dintre gripă și răceală?

Dr. Corina Maria Mitroi-Maxim: Nu trebuie să confundăm gripa cu răceala banală. Răceala banală este produsă de zeci de virusuri, rinovirusuri, coronavirusuri, altele decât COVID-19 pe care îl știm noi, și afectează exclusiv poarta de intrare, adică mucoasa rinofaringiană, și aceste răceli banale se manifestă prin forme ușoare de boală: nas înfundat, strănut, ceva dureri în gât. La gripă, semnele sistemice pe care le întâlnim sunt febră, frison, starea aceea de curbatură cu dureri musculare, dureri articulare, dureri de cap. Deci, practic, răceala este o formă ușoară de boală respiratorie și nu are complicații. Gripa are un debut cu febră înaltă, cu frisoane, cu modificarea stării generale. Durerea de cap este intensă, te doare în spatele ochilor. Nu poți să deschizi ochii, te doare carnea pe tine, ca să mă exprim plastic. Te doare absolut tot și asta durează două-trei zile – cum se zice în popor, parcă ești lovit de tren.

După sindromul acesta mai apar și strănut, și tuse, și dureri în gât. E foarte important să specificăm că avem tuse, seacă inițial, care te doare, determină dureri toracice importante, după care devine o tuse productivă, umedă. Și să știți că e simptomul care dispare ultimul. Adică putem să tușim după ce am contractat virusul gripal chiar și trei săptămâni. Și chiar și în absența unei suprainfecții bacteriene, deci chiar în absența unei complicații, putem să tușim mult.

Pentru anumite categorii de vârstă, există și simptome specifice?

În cazul copiilor, mai avem și simptomele digestive care pot duce la alte diagnostice. Copiii pot să aibă și greață, și vărsături și diaree și să vorbim de gripă. Asta este forma ușoară de gripă, forma aceea banală, gripa sezonieră. Deci, practic, ai febră undeva spre șapte zile. Asta este forma tipică de gripă, care ne scoate clar din zona de confort, când nu ne putem face activitățile cotidiene.

Se pot face complicații dacă gripa nu este tratată corespunzător?

Forma severă este cu complicații de la cele mai ușoare, cum ar fi suprainfecție bacteriană, otită, sinuzită, afectare bronșică, și până la formele severe care afectează mai ales categoriile de risc și care pot determina complicații redutabile, când este nevoie de internarea în spital și uneori se poate ajunge chiar la deces.

În lupta cu virusul

Cum funcționează vaccinul antigripal?

Vaccinul antigripal practic este o formă de a învăța organismul să recunoască virusul și să lupte eficient împotriva lui dacă contractezi totuși boala. Vaccinul nu-ți oferă garanție 100% că nu vei face boala, dar dacă contractezi virusul și te-ai vaccinat, vei face o formă mai ușoară. Fie că vorbim de vaccinul trivalent, adică trei tulpini de virus gripal, fie că vorbim de cel tetravalent, adică patru tulpini de virus gripal, prin acel inocul practic stimulăm sistemul imunitar să producă anticorpi, anticorpi cu care organismul va lupta împotriva virusului gripal real atunci când îl întâlnește.

Dacă ai făcut gripă, te mai vaccinezi și când începe vaccinarea? Care ar fi momentul cel mai bun?

Vaccinarea începe acum odată cu sezonul rece, adică cu toamna, din septembrie. Oficial, la noi în țară începe la 1 octombrie 2025 și se vaccinează și în luna noiembrie. Asta nu înseamnă că dacă, din varii motive, nu ne-am vaccinat în octombrie-noiembrie, nu putem să ne vaccinăm în ianuarie. În orice moment e bine să ne vaccinăm, chiar și mai târziu, atât timp cât există circulația virusurilor gripale. Să știți că la noi, anul trecut, am avut vârf de gripă chiar și în martie.

De la ce vârstă începe vaccinarea?

Vârsta la care începe vaccinarea, conform tuturor studiilor efectuate, începe de la 6 luni. La copii, practic, există aceeași formulă ca și la adulți, doar că diferă doza. Undeva până la 3 ani se face jumătate din doza adultului. Deci, dacă la adult administrăm 0,5 mililitri intramuscular, la copil administrăm 0,25 mililitri până la vârsta de 3 ani jumătate.

Injecție vs spray

Există și vaccin antigripal care se administrează altfel decât injectabil, sub formă de picături?

Vaccinul antigripal este clar injectabil, dar există și la noi în țară vaccinul sub formă de spray intranazal. Este însă recomandat numai copiilor cu vârste între 2 și 18 ani, deci nu se administrează sub 2 ani și peste 18 ani. Este contraindicat gravidelor, persoanelor cu imunitatea afectată prin diverse patologii, cancere, neoplazii.

Care este diferența față de cel injectabil?

Acest vaccin cu administrare intranazală este cu virus viu atenuat, adică celelalte injectabile sunt cu virus inactivat sau fragmente de virus inactivat. Mulți se întreabă: „înseamnă că dacă ne vaccinăm cu vaccinul acesta intranazal, fiind un virus viu, dar atenuat, înseamnă că facem boala?“. Nu, nu facem boala, întrucât virusul e slăbit. De aceea însă nu-l recomandăm persoanelor cu imunitate scăzută, femeilor gravide, copiilor mai mici de 2 ani, tocmai pentru a limita acest risc.

Gratuitate: copii, bătrâni, gravide, bolnavi cronic

Care este procedura de vaccinare? Cei care doresc să se vaccineze se adresează medicului de familie sau pot merge direct la spitalele de boli infecțioase?

S-a schimbat un pic procedura. Pe vremuri, știam că trebuie să ne ducem în cabinetul medicilor de familie pentru vaccinare, cumva se dădeau prin Direcția de Sănătate Publică, mai ales vaccinurile categoriilor aflate la risc. Astăzi se eliberează prescripție medicală atât de către medicii de familie, dar și de către medicii infecționiști sau pediatri, medicii pneumologi, care au competență sau atestat în vaccinologie. Este important să subliniem că este 100% compensat acest vaccin antigripal pentru categoriile aflate la risc: copiii de până la 18 ani, inclusiv cei care au împlinit 18 ani, gravidele, indiferent de vârsta sarcinii, pentru că vaccinul este protector atât pentru mamă, cât și pentru bebeluș.

Persoanele de peste 65 de ani, la fel, beneficiază de gratuitate sau o compensare 100% și cei cu boli cronice, indiferent de vârstă – cei care suferă de boli cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, diabet, obezitate. Aceștia beneficiază de compensare și în baza prescripției medicale se eliberează din farmacii vaccinul. Cei care doresc pot veni și în ambulatoriile de la Spitalul de Boli Infecțioase, dar și la restul colegilor cu atestat în vaccinologie.

Avem pe piață mai multe tipuri de vaccin. Ce ar trebui să cerem farmacistului?

Farmacistul are și dumnealui un rol important și trebuie să comunice cu persoana respectivă. Există și vaccinul trivalent, cu trei tulpini, și vaccinul tetravalent. Sigur că în ultima perioadă s-a observat o circulație accelerată și a virusului de tip B și atunci cred că vaccinul tetravalent este o opțiune corectă.

Anii trecuți, după pandemie, au fost persoane afectate în același timp de două virusuri...

Se poate să facem ambele vaccinuri, dar în zone diferite ale corpului, adică unul într-un braț, unul într-un braț, pentru că amândouă sunt vaccinuri inactivate și se pot administra concomitent. Și da, am avut pacienți infectați în același timp și cu gripă A și gripă tip B și pacienți cu gripă și cu infecție SARS-CoV-2.

„Chiar dacă am avut gripă, trebuie să ne vaccinăm, pentru că ne-am imunizat doar cu o singură tulpină de virus“

Există riscuri după administrarea acestui vaccin?

Există riscuri la orice medicament sau la orice vaccin pe care ni-l administrăm. Orice medicament, fie el cel mai banal, poate să fie însoțit de potențiale reacții adverse. Totuși, noi trebuie să punem în balanță cumva beneficiile vaccinării versus riscuri. Într-adevăr, vorbim de niște reacții adverse la vaccinare, dar cele mai frecvente sunt ușoare, banale – o durere locală la nivelul injectării, poate cu ceva semne, cu roșeață, cu tumefacție, se umflă puțin zona, reacții de tip febră, poate durere de cap. Copiii pot experimenta chiar și o zi-două ceva somnolență, iritabilitate, dar acestea sunt reacții adverse frecvente, adevărate, ușoare, adică le putem gestiona ușor. Și atunci prefer să fac aceste reacții adverse ușoare decât o formă gravă de boală.

Pot exista și reacții alergice?

Există și reacțiile alergice – se bate mult moneda de către cei care sunt adepții non-vaccinării. Sunt reacții alergice, bineînțeles, dar foarte rare sunt reacțiile alergice severe, care într-adevăr pun viața în pericol, cum ar fi șocul anafilactic. De aceea vaccinarea nu se face totuși chiar oriunde, ci în cabinete medicale unde avem o trusă de urgență, iar vaccinul trebuie făcut după ce avem o anamneză obținută de la pacient, un examen obiectiv, pentru că n-o să ne apucăm să vaccinăm o persoană care este cu febră. Așteptăm să se însănătoșească și după aceea o vaccinăm.

Dacă am avut gripă, ne mai vaccinăm?

Da, dacă am fost o dată bolnavi de gripă sau de răceală trebuie să ne vaccinăm, pentru că prin boala pe care noi am avut-o am avut o singură tulpină. Vaccinul ne protejează de mai multe tulpini, cele care circulă în acel moment. Nu înseamnă că dacă am făcut o dată boala suntem imunizați pentru toate tulpinile. Este vorba și de comunicare, de încredere în autorități, care trebuie să transmită corect informația, pentru că e important pentru sănătatea publică a întregii comunități. Dacă ne uităm și la partea financiară, în cazul bolnavilor de gripă, mai ales cei care au forme severe și ajung la terapii intensive, costurile sunt foarte mari. Se pune presiune foarte mare pe spital atunci când suntem în plin sezon de gripă. Din păcate, în România este mult sub media din Uniunea Europeană.

Sub media europeană

Cam cât la sută din populație s-a vaccinat anul trecut?

Suntem mult sub media Uniunii Europene la vaccinare. Pentru sezonul 2024-2025, rata de vaccinare a fost sub 10%. La persoanele vârstnice de peste 65 de ani, unde riscul este maxim și recomandarea fermă, acoperirea vaccinală a scăzut de la 23% în sezonul 2022–2023 la doar 20,2% în 2024–2025, mult sub ținta de ≥75% recomandată la nivel european. Avem acoperire redusă în rândul cadrelor medicale, care rămâne în jur de 5–8%.

Ca să avem o acoperire vaccinală eficientă, ar trebui să avem o rată de vaccinare peste 75% din populație. Și nu, nu se întâmplă asta, din păcate.

Cum a influențat pandemia de COVID-19 interesul și percepția românilor asupra procesului de imunizare?

Din păcate, percepția este oarecum împărțită. Au apărut adepții teoriilor conspirațiilor, sunt mulți reticenți la tot ce înseamnă medicină în general, vaccinare în mod particular. Practic, asta ne obligă pe noi, personalul medical, să oferim în mod transparent informațiile, într-un limbaj simplu pentru cei care nu au studii medicale, să îi facem cumva să înțeleagă, să devină conștienți de riscurile la care aleg să expună cei care refuză vaccinarea, fie că vorbim de vaccinare antigripală, fie că vorbim chiar de vaccinările din programul național al Ministerului Sănătății – pentru că întâlnim frecvent copii cu rujeolă, cu forme severe, din cauza faptului că părinții nu i-au vaccinat. Dar mă bucur să spun că sunt și persoane care sunt extrem de conștiente de riscuri și care se vaccinează constant. Deci cumva avem o împărțire, o polarizare a societății, și aici autoritățile trebuie să lucreze pentru a crește conștientizarea importanței vaccinării.

Grijă pentru noi, grijă pentru cei din jur

Ce sfaturi le-ați da românilor care sunt indeciși dacă să-și facă vaccinul antigripal?

Eu le recomand oamenilor din tot sufletul să se informeze din surse sigure. Sigur că acum e foarte facil să intrăm pe internet, dar nu trebuie să luăm informațiile chiar așa. Trebuie să ne informăm exact de unde trebuie. Dacă n-avem pregătire medicală, să apelăm la cei pe care îi respectăm, la medici, la corpul medical, să beneficiem cu toții de avantajele medicinei moderne. Sunt cercetări științifice riguroase și practic datorită acestor vaccinuri s-au eradicat o groază de boli cumplite, cum ar fi variola sau difteria. Deci trebuie să fim rezonabili; putem să ne punem niște întrebări, trebuie să ne interesăm, dar haideți să ne luăm informația de acolo de unde trebuie, de unde este veridică și unde știința trebuie să primeze, și nu conspirația.

Ce ar trebui să facă autoritățile? Sau ce autorități ar trebui să se implice într-o campanie: de la medicul de familie din mediul rural la ministru?

Cred că toți cei care au această calitate, fie că sunt direcții de sănătate publică, că sunt simpli medici care interacționează cu bolnavii, că sunt farmaciști. Cred că trebuie să folosim mesaje clare, simple, fără tehnicalități. Efectiv trebuie să transmitem acest mesaj: este în beneficiul nostru, al tuturor, să ne vaccinăm, pentru că noi, care suntem persoane sănătoase, avem o responsabilitate și față de cei vulnerabili de lângă noi, dacă ei în acest moment nu se pot vaccina. Avem o rudă care se află în cura de citostatice, de chimioterapie, avem pe cineva care e febril și care nu se poate vaccina acum, dar este de datoria mea să mă vaccinez ca să îi protejez. Este de datoria personalului medical să se vaccineze pentru a-i proteja pe cei vulnerabili cu care vin în contact. Este de datoria celor care lucrează în grădinițe, în cămine de bătrâni, în instituții publice. Și atunci noi toți, fie că este vorba de medici, fie că este vorba de presă, de influenceri, de sportivi, oricine poate să transmit un mesaj. Vaccinarea antigripală este sigură, este eficientă. Să știți că vaccinul este disponibil de 75 de ani și, să fim realiști, el a adus mai multe beneficii decât neplăceri.