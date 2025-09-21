search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Vaccinarea antigripală în 2025-2026. Cine se poate imuniza gratuit și unde

Publicat:

Gripa sezonieră este adesea subestimată, însă boala poate provoca complicații seriose, în unele cazuri survenind chiar decesul. Astfel, la finalul sezonului cald, vaccinarea antigripală revine în atenția publică, imunizarea anuală fiind principala măsură de prevenție. 

Vaccinarea anuală este recomandată înainte de răspândirea virusului FOTO Pixabay
Specialiștii recomandă imunizarea încă din primele luni ale toamnei, înainte de răspândirea gripei, pentru ca organismul să dezvolte anticorpi. 

Sunt disponibile vaccinurile antigripale pentru 2025/2026

Vaccinarea antigripală începe în luna octombrie, medicii recomandă însă ca aceasta să aibă loc înaintea răspândirii virusului. Protecția completă necesită 10-14 zile pentru a se dezvolta, astfel că farmaciile încep să vândă la începutul toamnei.

Vaccinarea antigripală anuală este recomandată tuturor persoanelor începând cu vârsta de 6 luni. Persoanele de peste 65 de ani prezintă însă un risc mai mare de complicații grave din cauza gripei.

Potrivit Institutului Național de Statistica, în sezonul gripal 2023 – 2024, până la data de 14 martie 2024, au fost înregistrate 97 de decese din cauza acestui virus. Datele de la Institutul Național de Statistică mai arată că procentul de vaccinare al persoanelor de peste 65 de ani – care primesc serul gratuit prin rețetă de medicul de familie – era de 20% în 2023. Vaccinarea antigripală la nivelul populației generale a fost de 9%.

Cine poate face vaccinul gratuit și cum

Beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință al vaccinului împotriva gripei copiii cu vârste cuprinse între 6 luni și 19 ani, gravidele, persoane cu vârsta de peste 65 de ani, personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar. 

Între cei care pot beneficia de gratuitate mai sunt: persoane cu vârste între 19 ani și 65 de ani aflate în una dintre următoarele situații: au fost diagnosticate cu boli cronice - cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice, cu boli metabolice, oncologice, autoimune, cu malformații congenitale, obezitate, asplenie, infecție HIV/SIDA, imunosupresie congenitală, se află în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii, urmează terapie imunosupresoare sau au transplant de organe.

În sezonul 2024-2025, campania de vaccinare antigripală se derulează tot prin cabinetele medicilor de familie, pe bază de prescripție medicală, astfel că vaccinul antigripal va fi procurat de către fiecare pacient asigurat în parte de la farmacie, pe baza unei prescripții electronice emise de către medicul de familie. 

Pentru administrare, pacienții trebuie să meargă la cabinetul medicului de familie. În cazul în care nu va fi administrat imediat, vaccinul trebuie păstrat în frigider la o temperatură de 2-8 grade Celsius, fiind recomandat ca aceste condiții să fie respectate și pe perioada transportului. De asemenea, vaccinul trebuie păstrat în ambalajul original. 

Vaccinul este gratuit doar pentru asigurati

Vaccinul este decontat în regim de compensare 100% pentru persoanele asigurate, în condițiile enumerate. Persoanele asigurate cu vârste cuprinse între 45 de ani și 65 de ani, fără boli cronice beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință al vaccinului antigripal.

Persoanele care nu sunt incluse în categoriile de compensare pot să se vaccineze achiziționând vaccinul la preț integral, informează Direcția de Sănătate Publică.  

Sănătate

