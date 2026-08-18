Un microbuz a lovit din spate o căruță în județul Sibiu. Șase victime, între care un copil

Şase persoane, între care un copil în vârstă de 14 ani, au fost rănite, luni seara, într-un accident produs pe DJ 106, la ieşirea din localitatea Nocrich spre Sibiu, după ce un microbuz de transport persoane a intrat în coliziune cu o căruţă.

Potrivit poliţiştilor, microbuzul era condus de un bărbat de 58 de ani, din Nocrich, care, din cauze ce urmează să fie stabilite, ar fi lovit din spate căruţa condusă în aceeaşi direcţie de un bărbat de 47 de ani, din Marpod, scrie Agerpres.

În urma impactului au fost răniţi conducătorul atelajului, copilul de 14 ani care îl însoţea şi patru pasageri din microbuz - trei femei, cu vârste de 38, 50 şi 54 de ani, şi un bărbat de 54 de ani.

"Poliţiştii rutieri au intervenit la un accident de circulaţie, produs pe DJ 106, la ieşirea din localitatea Nocrich, pe sensul de mers Agnita - Sibiu. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un microbuz de transport persoane pe DJ 106, (...) un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi intrat în coliziune din spate cu un atelaj hipo condus pe acelaşi sens de mers", a transmis Poliţia judeţeană Sibiu.

Victimele au suferit traumatisme abdominale, toracice, faciale şi ale membrelor şi au fost transportate la Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi cea a Spitalului Clinic de Pediatrie.