Accident grav la Galați. Un microbuz a luat foc după ciocnirea cu un TIR

Două persoane au fost rănite joi dimineață, după ce un microbuz s-a ciocnit cu un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă, la ieșirea din municipiul Galați spre Tecuci. În urma impactului, microbuzul a fost cuprins de flăcări.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, accidentul s-a produs în jurul orei 05:10, pe strada Brăilei, în zona Tirighina, notează Monitorul de Galați.

Din primele cercetări reiese că un bărbat de 61 de ani, din județul Suceava, aflat la volanul microbuzului, ar fi efectuat un viraj la stânga fără să acorde prioritate unui autocamion care circula din sens opus și era condus de un bărbat de 54 de ani din Galați.

În urma impactului, microbuzul a luat foc.

Șoferul microbuzului și un pasager în vârstă de 60 de ani, din Dumbrăveni, județul Suceava, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul TIR-ului consumase alcool

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. În cazul șoferului autocamionului, aparatul a indicat o alcoolemie de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, polițiștii au dispus recoltarea de probe biologice de la ambii șoferi pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.