Accident în lanț pe DN 11, în Bacău: Patru persoane, între care doi copii, au ajuns la spital după ce șase mașini au intrat în coliziune

Un accident în lanț, în care au fost implicate șase autoturisme, a avut loc duminică seara pe DN 11, în comuna Măgura din județul Bacău. Traficul rutier a fost complet blocat între Bacău și Onești.

Potrivit ISU Bacău, la fața locului au intervenit o autospecială de stingere, un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Doi adulți și doi minori au fost evaluați medical. Toate victimele erau conștiente și au fost transportate spital pentru investigații și tratament, potrivit Bacau.NET și DC TV Bacau.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, având în vedere numărul mare de vehicule implicate.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a anunțat că trei persoane au suferit răni ușoare, iar traficul pe DN 11 a fost întrerupt complet în ambele sensuri până la ora 19:00.

Amintim că trei copii și o femeie însărcinată au fost răniți sâmbătă seară, într-un accident rutier produs pe pe Bulevardul 9 Mai din municipiul Piatra-Neamț. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

Un alt accident rutier grav s-a produs, tot sâmbătă, pe autostrada A1, la kilometrul 272, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Săliște. Un autoturism a intrat în coliziune cu remorca unui TIR, iar patru persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.