Grav accident pe E85, în Neamț. Opt persoane au fost rănite după impactul dintre trei vehicule

Opt persoane au fost rănite în urma unei coliziuni care s-a produs în noaptea de luni spre marţi între un microbuz, o autoutilitară şi o autocisternă, pe DN2 - E85, în localitatea Săbăoani, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

În microbuz se aflau şapte persoane, în timp ce în autoutilitară şi autocisternă erau doar şoferii.

La faţa locului au intervenit cinci ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, pompierii cu modulul de descarcerare şi poliţişti.

"În urma evenimentului nu au rezultat persoane încarcerate. Toate persoanele s-au autoevacuat până la sosirea forţelor de intervenţie. Opt persoane - cinci femei şi trei bărbaţi - au primit îngrijiri medicale la faţa locului, după care au fost transportate la spital de echipajele SAJ şi SMURD", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, căpitanul Irina Popa.

Pompierii au acţionat pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi pentru curăţarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier.

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.