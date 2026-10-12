Semafoarele „inteligente” au picat primul test la Sibiu: blocaje, cozi şi nervi întinşi. Sistemul de peste 5 milioane lei a fost oprit după două ore

Sistemul de semaforizare instalat pentru fluidizarea circulației în Sibiu a fost oprit la doar două ore de la pornire, după ce în jurul a două sensuri giratorii s-au format cozi de mașini. Primăria spune că va analiza datele înregistrate și va face modificări înainte de o nouă testare.

S-au montat semafoare în sensuri giratorii din Sibiu. Foto: sibiu.ro

În loc să circule mai uşor, şoferii care au trecut marţi, 6 octombrie, prin două sensuri giratorii importante din centrul Sibiului au avut parte de cozi, blocaje, întârzieri şi nervi întinşi la maximum. Semafoarele au fost pornite în jurul orei 10:00, iar traficul s-a aglomerat în scurt timp atât pe bulevardele principale, cât şi pe străzile laterale. Maşinile înaintau cu mare dificultate, iar cozile formate în apropierea intersecţiilor au determinat Poliţia Rutieră să ceară oprirea sistemului după circa două ore.

Semafoarele au fost dezactivate, iar Primăria Sibiu trebuie acum să afle de ce reglajele făcute înainte de pornire nu au funcţionat în condiţiile reale de trafic. Reprezentanţii administraţiei locale spun că vor analiza înregistrările şi datele colectate în timpul testului, după care vor decide ce trebuie schimbat înainte ca sistemul să fie pornit din nou, potrivit presei locale.

Proiect de 6,4 milioane de lei

Sistemul face parte dintr-un proiect de management inteligent al traficului, în valoare totală de 6,4 milioane de lei, finanţat integral din fonduri europene nerambursabile prin PNRR.

Contractul pentru montarea echipamentelor şi lucrările aferente, câştigat de asocierea Swarco Traffic Romania - Global Tech Xper la licitaţia organizată de Primăria Sibiu, valorează 5,26 milioane de lei. Din restul banilor au fost cumpărate şi 20 de afişaje digitale pentru staţiile de transport public, potrivit sibiu.ro.

Pe axa bulevardul Vasile Milea - Şoseaua Alba Iulia şi pe străzile din apropiere au fost montate 163 de semafoare pentru maşini şi pietoni, în 18 puncte. Senzorii instalaţi în teren măsoară traficul, înregistrând câte maşini trec prin intersecţii, în ce direcţii se deplasează şi cât de aglomerate sunt diferitele artere. Echipamentele de comunicaţie transmit informaţiile între intersecţii, astfel încât semafoarele să poată fi coordonate, nu doar reglate separat.

Proiectul a cuprins şi amenajarea unui centru de comandă şi control, de unde traficul poate fi urmărit în timp real, pe baza datelor primite de la senzori. Centrul permite monitorizarea sistemului şi a circulaţiei în punctele incluse în proiect. Ideea este ca timpii de aşteptare la semafor să se adapteze la numărul de maşini şi la direcţiile din care vin acestea, iar funcţionarea unei intersecţii să ţină cont şi de situaţia celor din apropiere.

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Lucrările au început în mai 2025, iar montarea semafoarelor în septembrie acelaşi an. Aproape un an, acestea au rămas pe galben intermitent, în timp ce senzorii adunau date despre trafic. Primăria spune că informaţiile au fost analizate înainte de activare şi folosite pentru configurarea sistemului şi realizarea unor simulări.

Cine e de vină

„Înainte de activarea sistemului au fost analizate datele înregistrate de senzorii de trafic din teren: numărul de mașini, direcțiile de deplasare și intensitatea fluxurilor de trafic. În baza acestor informații au fost configurați parametrii sistemului și au fost realizate simulări”, a transmis Primăria Sibiu.

Folosirea semafoarelor în sensuri giratorii a ridicat, însă, semne de întrebare printre şoferi încă dinaintea pornirii sistemului. Într-un sens giratoriu, maşinile circulă în mod obişnuit fără opriri impuse de semafoare, iar introducerea acestora schimbă modul în care se desfăşoară traficul. Dacă timpii nu sunt bine reglaţi, oprirea unui flux poate duce la acumularea maşinilor în alte puncte ale intersecţiei.

Poliţia Rutieră îşi dăduse acordul pentru instalarea sistemului în anumite condiţii şi anunţase că va urmări circulaţia fără să intervină, pentru a nu perturba colectarea datelor şi funcţionarea algoritmilor. După pornirea semafoarelor, însă, cozile formate au impus oprirea testului.

Administraţia locală spune problemele din trafic în ziua în care a avut loc primul test al acestui nou sistem inteligent de semaforizare au apărut din cauza modului în care şoferii se încadrează pe benzi.

De aceea, pentru a limita schimbările de bandă în interiorul sensurilor giratorii, reprezentanţii autorităţilor anunţă că unele marcaje întrerupte ar urma să fie înlocuite cu linii continue. Primăria va verifica şi timpii de funcţionare ai semafoarelor, indicatoarele rutiere şi modul în care sunt organizate intrarea şi ieşirea de pe strada C. Noica.

Pentru a înţelege cum s-au format ambuteiajele, reprezentanţii Primăriei, ai Poliţiei Rutiere şi ai firmei Swarco vor analiza imaginile şi datele înregistrate în timpul testului. În funcţie de rezultate, vor stabili ce trebuie modificat în fiecare intersecţie şi cum pot fi coordonate mai bine fluxurile de maşini între punctele monitorizate.

„Primăria Sibiu, Poliția Rutieră și firma Swarco vor analiza imaginile și datele înregistrate în timpul testului pentru a vedea exact unde s-au format ambuteiajele, ce fluxuri s-au blocat și ce trebuie modificat. În urma acestei analize vor fi stabilite modificările necesare privind: timpii și modul de funcționare a semafoarelor; marcajele rutiere din intersecții și din apropierea acestora; indicatoarele rutiere; organizarea circulației la intrarea/ieșirea de pe strada C. Noica; modul în care sunt coordonate fluxurile de trafic între intersecții”, a transmis Primăria Sibiu.

Următoarea probă va avea loc după analizarea înregistrărilor şi efectuarea modificărilor.

Deocamdată, sistemul de semaforizare care ar trebui să fluidizeze circulaţia în Sibiu a rămas cu un prim test încheiat prin oprirea semafoarelor şi cu picat primul test, pe nervii şoferilor blocaţi în trafic.