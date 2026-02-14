Bucureștiul va avea semaforizare inteligentă în 580 de intersecții. Investiție de aproape 52 de milioane de euro pentru fluidizarea traficului

Primăria Municipiului București va implementa un sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții din Capitală, un proiect amplu menit să reducă blocajele din trafic, să scadă nivelul de poluare și să prioritizeze transportul public. Costul total estimat al investiției este de 51,9 milioane de euro, fonduri care vor fi atrase din surse europene nerambursabile.

Proiectul a fost discutat de primarul Ciprian Ciucu împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăria Municipiului București, Poliția Locală, Administrația Străzilor, Direcția de Fonduri Externe, precum și cu specialiști de la Facultatea de Transporturi din cadrul Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, care asigură expertiza tehnică.

Semafoare inteligente, senzori și inteligență artificială

Potrivit PMB, intersecțiile vor fi echipate cu senzori magnetometrici montați în asfalt și pe stâlpi, camere video cu funcții avansate, sisteme automate de dirijare a circulației și programe de inteligență artificială. Pentru pietoni vor fi instalate butoane speciale și dispozitive acustice, menite să îmbunătățească siguranța traversării.

„Intersecțiile vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt și pe stâlpi, camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, iar pentru pietoni, butoane și dispozitive acustice și multe alte soluții tehnice inovative”, se arată într-o postare a PMB.

Sistemul va funcționa integrat și va putea sincroniza semafoarele, ajusta timpii de semaforizare în funcție de fluxul de trafic și lua decizii automat, pe baza datelor colectate în timp real.

Transportul public, prioritar în trafic

Un element-cheie al proiectului este prioritizarea transportului în comun. Conform PMB, sistemul va permite autobuzelor și troleibuzelor să beneficieze de timpi de semaforizare favorabili, astfel încât să ajungă în stații conform programului stabilit.

Autoritățile estimează că implementarea va aduce beneficii multiple: fluidizarea traficului rutier general, reducerea poluării și îmbunătățirea transportului public în Capitală.

Implementare în patru etape

Proiectul va fi derulat în patru etape:

modernizarea primelor 92 de intersecții și treceri de pietoni, cu montarea a 305 camere și 1.500 de senzori;

amenajarea unui centru de comandă la parterul Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București;

modernizarea a 185 de intersecții și treceri de pietoni;

modernizarea ultimelor 270 de intersecții și treceri de pietoni.

Studiile de fezabilitate pentru primele două etape sunt finalizate în proporție de 95%, iar în prezent se pregătește documentația necesară pentru accesarea fondurilor europene.