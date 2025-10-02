search
O companie româno-americană începe explorarea resurselor de magneziu din Bihor. Până la 10.000 de locuri de muncă vor fi create

0
0
Publicat:

O companie româno-americană a primit licență, în 2024, pentru a explora resursele de minereu polimetalic din perimetrul Dealul Pițigușului-Budureasa, județul Bihor. Operațiunile comerciale sunt așteptate să înceapă la sfârșitul anului 2028, urmând să crească până la 30.000 de tone de magneziu metalic pe an în 2030, ajungând la o producție maximă de până la 90.000 de tone pe an până în 2036.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit Libertatea, compania Verde Magnesium SRL a depus recent, la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, solicitarea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de cercetare geologică din perimetrul minier.

De asemenea, a fost solicitat un aviz de gospodărire a apelor de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri-Oradea.

Proiectul din zona comunei Budureasa, din zona de nord-vest a Munților Apuseni, vizează exploatarea celui mai important zăcământ de magneziu din Europa, estimat la 40 milioane de tone de minereu cu conținut de 30% magneziu, ce a fost inclus de Comisia Europeană pe lista investițiilor strategice ce urmează să fie susținute cu fonduri europene.

Din România, au mai fost incluse pe această listă proiectul de exploatare a cuprului de la Rovina, județul Hunedoara, respectiv proiectul de exploatare a grafitului de la Baia de Fier, județul Gorj. 

Aceste proiecte sunt considerate esențiale pentru aprovizionarea cu materii primite critice a Europei și calificate astfel pentru a primi finanțare și alte forme de sprijin din partea UE.

Potrivit datelor publicate de compania Verde Magnesium, operațiunile comerciale sunt așteptate să înceapă până la sfârșitul anului 2028, urmând să crească până la 30.000 de tone de magneziu metalic pe an în 2030, ajungând la o producție maximă de până la 90.000 de tone pe an până în 2036.

Așadar, potrivit companiei, vor fi create până la 10.000 de noi locuri de muncă directe și indirecte.

Verde Magnesium are ca acționar majoritar compania americană Amerocap LLC, care are investiții cu focus pe sectoarele energiei, resurselor naturale și apărare, cu plasamente internaționale.

În 2024, în acționariat a intrat, cu un procent de 30% din părțile sociale, societatea românească ICO Magnesium SRL din Caraș-Severin, prin intermediul căreia ar urma să se desfășoare activitățile de prospecțiuni geologice de la Budureasa.

Verde Magnesium SRL a fost înființată în România, de către Amerocap, în 2019, sub denumirea inițială de AMV Magnum. Societatea a declarat în anul 2024 un profit net de circa 622.000 de lei, venituri totale de 2,3 milioane de lei și 2 angajați.

„Realizarea planurilor de investiții ale Verde Magnesium va sprijini România să devină un lider european în producția industrială de ultimă generație. Acest lucru va permite firmelor europene să își atingă obiectivele de sustenabilitate prin reducerea atât a dependenței de importuri, cât și a amprentei de carbon a produselor lor finite.

Susținerea din partea UE va facilita obiectivul nostru de a crea un centru de extracție, procesare și reciclare a magneziului metalic cu emisii reduse de carbon în Budureasa, județul Bihor, România – cu un efect pozitiv asupra lanțurilor de aprovizionare din România și din întreaga Uniune Europeană”, susțin reprezentanții companiei.

Economie

