 Mina Anina, transformată în muzeu la două decenii de la închidere. Istoria tulburătoare a exploatării de cărbune | adevarul.ro
search
Friday, 17th July 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Mina Anina, transformată în muzeu la două decenii de la închidere. Istoria tulburătoare a exploatării de cărbune

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La două decenii de la închiderea minei de cărbune din orașul Anina, una dintre cele mai vechi și mai adânci exploatări miniere din România, o parte dintre clădirile sale au fost transformate într-un muzeu. Vechea mină păstrează amintirile tulburătoare ale epocii cărbunelui.

Mina Anina. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Mina de cărbune din Anina a devenit muzeu. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Mai puțin de 6.000 de oameni locuiesc în Anina (județul Caraș-Severin), un oraș minier din Banatul Montan, dezvoltat în ultimele două secole și jumătate în jurul minei de antracit, un cărbune de calitate superioară. Primele familii de austrieci au ajuns pe actualul teritoriu al Aninei în vara anului 1773, pentru a înființa aici colonia muncitorească Steierdorf.

Două secole și jumătate de minerit

Cărbunele și lemnul pădurilor seculare au fost resursele care au atras, în anii următori, la Anina familii din toate colțurile Imperiului Habsburgic. În secolul al XIX-lea, în minele, pădurile și cărbunăriile din jurul așezării au muncit români, maghiari, germani, cehi și slovaci, stabiliți în noul oraș minier, legat de Oravița printr-o cale ferată spectaculoasă, construită în jurul anului 1860 și folosită și în prezent.

De-a lungul timpului, Anina a fost locul unora dintre cele mai mari tragedii miniere din România, accidentele produse aici făcând peste 1.000 de victime. Una dintre acestea, petrecută la 7 iunie 1920, în urma unei explozii produse în subteranul minei de cărbune, a ucis 217 oameni. Catastrofa a fost cauzată de cantitatea mare de dinamită, de peste trei tone, depozitată în două camere din subteranele minei.

Puțul în care avusese loc explozia nu a mai fost deschis. Mina de cărbune a continuat însă să fie exploatată și extinsă în deceniile de comunism, ajungând la o adâncime de aproape 1.400 de metri.

După 1990, numeroase mine de cărbune și de minereuri metalice din Munții Banatului și-au încetat activitatea pentru totdeauna. Minele din jurul Aninei au fost închise treptat, începând din 1996. Sfârșitul ultimei exploatări din Anina a fost grăbit de o altă tragedie. O explozie petrecută la 14 ianuarie 2006, soldată cu șapte morți, a dus la suspendarea activității și apoi, în vara aceluiași an, la închiderea definitivă a minei de cărbune, unde mai lucrau atunci aproape 600 de oameni.

„În anii 2000, la mina de cărbune Anina mai lucrau vreo 800 de oameni, însă mina era una dintre cele mai adânci din România. Ajunsese la aproape 1.400 de metri. Jos, cărbunele se aprinde adesea, iar riscul era mare. În ianuarie 2006, au murit șapte oameni și alții au fost răniți. A venit atunci la Anina fostul președinte Traian Băsescu și ni s-a spus: «Gata cu mina». Tineretul a plecat apoi, iar din 9.000 de oameni, puțini au mai rămas”, își amintea Vasile Butnaru, un fost miner din Anina.

Vechea mină a devenit muzeu

La două decenii de la închiderea minei Anina, o parte dintre clădirile sale istorice au fost transformate într-un muzeu al mineritului. Acesta a fost amenajat în Ansamblul Puțului I, printr-o investiție publică de peste 15 milioane de lei, finanțată în principal din fonduri europene.

Orasul Anina Foto Daniel Guta ADEVARUL (8) JPG
Imaginea 1/15: Orasul Anina Foto Daniel Guta ADEVARUL (8) JPG
Orasul Anina Foto Daniel Guta ADEVARUL (8) JPG
Anina Banatul Montan Foto Daniel Guta ADEVARUL JPG
Anina imagini aeriene Banatul Montan Foto Daniel Guta ADEVARUL JPG
Anina, Banatul Montan Foto Daniel Guta ADEVARUL JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (76) JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (78) JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (77) JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (79) JPG
Orasul Anina Foto Daniel Guta ADEVARUL (85) JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (74) JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (75) JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (73) JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (72) JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (70) JPG
Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (71) JPG

„Proiectul urmărește restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Puțului I, monument de clasă A, pentru eliminarea riscului accentuat de degradare. Puțul I și Mașina de extracție cu aburi vor fi amenajate și dotate pentru înființarea Muzeului Mineritului Anina și pentru asigurarea accesului în siguranță al vizitatorilor. Noul muzeu este gândit și ca un centru important pentru dezvoltarea locală și regională”, arătau reprezentanții Primăriei Anina.

Explozia care a însemnat sfârșitul minei Anina, cea mai veche și mai adâncă mină de cărbune din România

Piesa centrală a muzeului este mașina de extracție cu aburi, construită în 1909 la Friedrich Wilhelm Hütte–Mühlheim.

„Instalația, prevăzută cu doi cilindri gemeni în tandem, dezvolta o putere de 1.200 CP și putea atinge o viteză de extracție de 20 de metri pe secundă. A fost folosită până la o adâncime de 750 de metri, iar ultima sa cursă a avut loc la 23 august 1985, la ora 8:30”, informează Muzeul Mineritului din Anina.

Muzeul Mineritului din Anina Foto Muzeul Mineritului Anina (1) jpg
Imaginea 1/20: Muzeul Mineritului din Anina Foto Muzeul Mineritului Anina (1) jpg
Muzeul Mineritului din Anina Foto Muzeul Mineritului Anina (1) jpg
Muzeul Mineritului din Anina Foto Muzeul Mineritului Anina (3) jpg
Muzeul Mineritului din Anina Foto Muzeul Mineritului Anina (5) jpg
Muzeul Mineritului din Anina Foto Muzeul Mineritului Anina (2) jpg
Muzeul Mineritului din Anina Foto Muzeul Mineritului Anina (4) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (6) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (9) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (1) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (13) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (2) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (11) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (15) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (4) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (3) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (5) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (14) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (8) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (7) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (12) jpg
Mina Anina, devenită muzeu Foto Anina Online (10) jpg

Traseul de vizitare cuprinde Sala turnului de extracție, Sala de apel, Sala mineralelor, Lămpăria, spațiile dedicate transportului cărbunelui, fosta Sală a cazanelor și alte zone tehnice conservate. Din turnul de extracție, turiștii pot admira orașul și împrejurimile de pe platformele amenajate la o înălțime de aproximativ 25 de metri.

„Pentru parcurgerea traseului sunt recomandate încălțămintea comodă, respectarea traseelor marcate și accesul numai în zonele autorizate. Copiii trebuie să fie însoțiți de adulți, iar fotografierea în spațiile muzeale trebuie făcută responsabil”, informează reprezentanții Muzeului Mineritului din Anina.

Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (93) JPG
Imaginea 1/36: Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (93) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (93) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (91) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (89) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (84) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (85) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (90) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (92) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (81) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (78) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (71) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (49) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (60) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (65) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (55) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (48) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (45) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (56) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (51) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (47) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (34) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Orașul Anina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG

Accesul în noul muzeu se face dinspre strada Bufenilor, din zona parcării amenajate, pe aleea pietonală care duce spre ansamblul aflat pe strada Andrei Mureșanu.

Minele muzeu din vestul României

În vestul României, alte două foste exploatări miniere au fost transformate parțial, în muzee și obiective turistice.

Cum au fost construite primele tuneluri feroviare din România. Munții Banatului, străpunși de căile ferate pentru cărbune și fier

La Petrila (județul Hunedoara), cea mai veche mină de cărbune din Valea Jiului, deschisă în secolul al XIX-lea și închisă definitiv în 2015, o parte dintre clădirile industriale au fost salvate de la demolare și incluse într-un ansamblu muzeal. În incinta fostei exploatări a fost inaugurat, în 2018, Muzeul Salvatorului Minier, dedicat echipelor care interveniseră în accidentele din subteran. Vizitatorii pot vedea clădiri, instalații și spații care amintesc de istoria mineritului, dar multe clădiri și instalații au rămas degradate și vulnerabile la furturi și distrugeri.

La Roșia Montană (județul Alba), Muzeul Mineritului păstrează galerii subterane săpate încă din epoca romană, unelte, instalații și vestigii ale exploatării aurului timp de aproape două milenii. O galerie romană din incinta muzeului a fost restaurată pentru a permite un acces mai sigur al turiștilor. Interesul pentru vechea așezare minieră a crescut după includerea, în 2021, a Peisajului Cultural Minier Roșia Montană în Patrimoniul Mondial UNESCO, iar galeriile romane au devenit o atracție turistică importantă a comunei din Apuseni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
Un șofer elvețian a fost oprit de polițiști pe A1 pentru un control de rutină. Ce au descoperit oamenii legii în mașină
stirileprotv.ro
image
Președintele Nicușor Dan nu știe să spună dacă vom avea un guvern până în această toamnă. Nu mai avansează niciun termen. Așteaptă soluții de la partidele politice: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
gandul.ro
image
Românii își schimbă preferințele de vacanță. Gastronomia locală, cartierele ascunse și experiențele autentice, căutate de tineri
mediafax.ro
image
Cristi Balaj a dat verdictul după ce U Cluj a cerut penalty în prelungiri cu Dinamo Kiev
fanatik.ro
image
Nicușor Dan către un jurnalist care l-a întrebat cât se mai ferește să propună un premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
libertatea.ro
image
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026
digisport.ro
image
Cele 3 zodii care vor avea un weekend de vis. Noroc, surprize și momente speciale pentru cei mai favorizați nativ
click.ro
image
De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului și se poate repeta incidentul?
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
cancan.ro
image
CCR sare în ajutorul pensionarilor. Procesele de recalculare a pensiilor nu pot fi oprite cum a cerut guvernul
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci acasă
playtech.ro
image
Cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League după ce a fost eliminată de Dinamo Kiev din Europa League
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
digisport.ro
image
Oboseala după vacanță nu este întotdeauna normală. Analizele pe care medicii le recomandă când epuizarea persistă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
1.500 de euro lunar pentru tineri. Domeniile disponibile și pentru absolvenții din învățământul profesional și tehnic
mediaflux.ro
image
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”
click.ro
image
Theo Rose spune adevărul despre relația cu Anghel Damian! Artista a lămurit și zvonurile despre o nouă sarcină
click.ro
image
Andreea Marin a izbucnit în lacrimi la Bruxelles. Drama pe care o poartă în suflet de la 9 ani: „Am ieșit la lumină, în timp”
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Suferința prin care trece Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Nu mi-a convenit să spun asta”
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”

OK! Magazine

image
”Îți va convinge soția să faceți sex în trei!” Carmen Electra revine în Playboy, după 30 de ani

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul