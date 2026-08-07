 Pompierii au lichidat incendiul din Valea Bolvașnița. Lupta cu flăcările continuă la Lindenfeld | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Pompierii au lichidat incendiul din Valea Bolvașnița. Lupta cu flăcările continuă la Lindenfeld

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Incendiile de vegetație și fond forestier continuă să facă probleme în județul Caraș-Severin, în zone montane greu accesibile. Focul din Valea Bolvașnița a fost lichidat, însă la Lindenfeld pompierii intervin în continuare pentru stingerea unui focar, cu sprijinul a două elicoptere Black Hawk.

incendiu vegetatie
FOTO Captură video Facebook / Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Incendiul izbucnit în localitatea Valea Bolvașnița a fost lichidat seara trecută. Suprafața afectată este de aproximativ 47 de hectare.

În cursul zilei de ieri, elicopterul a efectuat 14 aruncări cu apă asupra zonelor afectate, fiind deversate în total aproximativ 35 de tone de apă.

Incendiul izbucnise marți, iar la intervenție au participat pompieri ai ISU Caraș-Severin, lucrători ai Ocolului Silvic și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Pentru sprijinirea echipelor din teren a fost folosit un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, dotat cu sistem Bambi Bucket.

Sursa ISU Caraș-Severin

Un singur focar, la Lindenfeld

La Lindenfeld, misiunea pentru lichidarea incendiului este în continuare în dinamică. În urma recunoașterii aeriene efectuate în această dimineață, a fost identificat un singur focar, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență.

Elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație a transportat și debarcat pe deal pompieri de la ISU Caraș-Severin, lucrători ai Ocolului Silvic și ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Acesta, împreună cu o a doua aeronavă de același tip, a început aruncările cu apă asupra focarului.

În urmă cu o zi, cele două elicoptere au efectuat 32 de aruncări cu apă, echivalentul a 80 de tone.

Incendiul de la Lindenfeld a izbucnit marți și a afectat vegetație uscată și fond forestier. Deși fusese lichidat ieri după-amiază, în urma recunoașterii aeriene din această dimineață s-a constatat că focul s-a reaprins într-o zonă greu accesibilă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
digi24.ro
image
A început să plouă în Austria, apele Dunării ar urma să crească zilele următoare și în România
stirileprotv.ro
image
Un politician de top din Libia a dat în judecată Poliția de Frontieră din România după ce SRI l-a declarat, oficial, terorist ISIS
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Bărbatul îndrăgostit de „Anna”, care a desenat pe Transfăgărășan, este din București și riscă o amendă de 6000 de lei I VIDEO
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, cu o zi înainte de nuntă: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Alertă în Padiș! Salvamontiștii avertizează asupra numărului mare de cuiburi de viespi
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Românii plătesc cele mai mari contribuții la pensie, dar au printre cele mai mici pensii în UE. De ce?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
De ce consumă mai mult mașina dacă rezervorul este aproape gol. Greșeala pe care mulți șoferi o fac fără să știe
playtech.ro
image
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Pep Guardiola l-a sunat pe Rodri și l-a convins să semneze
digisport.ro
image
S-a aflat cine este bărbatul care a scris „Anna” pe o stâncă de pe Transfăgărășan. Anunțul polițiștilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Trump și-a găsit înlocuitor! Numele spus în privat donatorilor pentru viitoarele alegeri din 2028
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”
click.ro
image
Momente de panică pentru Carmen Șerban. Mașina vedetei a căzut în craterul din zona Eroilor: „M-am speriat foarte tare”
click.ro
image
Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Regina Fawzia foto profimedia 0599928533 jpg
Umilită de infidelitățile soțului, „Afrodita asiatică” a renunțat la Coroană și copil pentru bărbatul care i-a fost alături timp de 64 de ani
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere