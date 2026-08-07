Incendiile de vegetație și fond forestier continuă să facă probleme în județul Caraș-Severin, în zone montane greu accesibile. Focul din Valea Bolvașnița a fost lichidat, însă la Lindenfeld pompierii intervin în continuare pentru stingerea unui focar, cu sprijinul a două elicoptere Black Hawk.

Incendiul izbucnit în localitatea Valea Bolvașnița a fost lichidat seara trecută. Suprafața afectată este de aproximativ 47 de hectare.

În cursul zilei de ieri, elicopterul a efectuat 14 aruncări cu apă asupra zonelor afectate, fiind deversate în total aproximativ 35 de tone de apă.

Incendiul izbucnise marți, iar la intervenție au participat pompieri ai ISU Caraș-Severin, lucrători ai Ocolului Silvic și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Pentru sprijinirea echipelor din teren a fost folosit un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, dotat cu sistem Bambi Bucket.

Sursa ISU Caraș-Severin

Un singur focar, la Lindenfeld

La Lindenfeld, misiunea pentru lichidarea incendiului este în continuare în dinamică. În urma recunoașterii aeriene efectuate în această dimineață, a fost identificat un singur focar, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență.

Elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație a transportat și debarcat pe deal pompieri de la ISU Caraș-Severin, lucrători ai Ocolului Silvic și ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Acesta, împreună cu o a doua aeronavă de același tip, a început aruncările cu apă asupra focarului.

În urmă cu o zi, cele două elicoptere au efectuat 32 de aruncări cu apă, echivalentul a 80 de tone.

Incendiul de la Lindenfeld a izbucnit marți și a afectat vegetație uscată și fond forestier. Deși fusese lichidat ieri după-amiază, în urma recunoașterii aeriene din această dimineață s-a constatat că focul s-a reaprins într-o zonă greu accesibilă.