Incendiile de vegetație care au mistuit aproximativ 340 de kilometri pătrați în vestul Madridului au declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de salvare a animalelor din ultimii ani. Deviza autorităților spaniole a fost clară: „Nu lăsăm pe nimeni în urmă, indiferent de specie.”

Unul dintre punctele-cheie ale intervenției a fost Safari Madrid, unde îngrijitorii au rămas în parc în timp ce flăcările se apropiau. Păsările, reptilele și felinele mari au fost mutate în incinte din beton, dotate cu aer condiționat, iar personalul a udat permanent terenul din jur pentru a împiedica focul să ajungă la animale, notează CNN.

În cele din urmă, incendiul s-a oprit la aproximativ 500 de metri de parc, însă angajații au rămas de pază două nopți la rând pentru a preveni reaprinderea focarelor.

Arena de coridă, transformată în adăpost pentru animale

În localitatea San Martín de Valdeiglesias, aflată la aproximativ 70 de kilometri vest de Madrid, o arenă de coridă a fost transformată într-un refugiu improvizat pentru sute de animale evacuate din zona de pericol.

Aici au fost aduși cai, ponei, măgari, capre, câini și pisici, în timp ce echipele de intervenție continuau evacuările din ferme și sanctuare.

În paralel, Garda Civilă a publicat imagini cu agenți care salvau animale din întreaga regiune. Înregistrările îi surprind evacuând cai și capre, liniștind vaci și găini și verificând starea unor animale exotice, precum struți, cămile și crocodili.

„Nu lăsăm pe nimeni în urmă, indiferent de specie”, au transmis reprezentanții Gărzii Civile pe Instagram.

Lupi și râși, evacuați sub anestezie

Safari Madrid a preluat și animale evacuate de la sanctuarul Kuna Iberica, specializat în îngrijirea animalelor sălbatice rănite sau abandonate.

Printre acestea s-au numărat un lup iberic și un râs eurasiatic, ambele transportate sub anestezie, dar și patru vulturi. Alte animale au fost relocate la Universitatea Alfonso X El Sabio și în alte centre de salvare.

Valul de incendii se mută spre Grecia, Italia și Europa Centrală. „2026 e doar începutul”, avertizează un climatolog despre viitorul Europei

„Planul de evacuare a fost simplu: să scoatem tot ce puteam. Tot ce reușeam să evacuăm urma să fie evacuat”, a declarat directorul sanctuarului, Isaac Navarro.

În cazul animalelor care nu au putut fi mutate la timp, îngrijitorii au deschis țarcurile pentru a le oferi o șansă de a se îndepărta de flăcări. Fiind animale crescute în captivitate și obișnuite cu oamenii, acestea s-au întors singure după ce pericolul a trecut.

Toate animalele au fost salvate

În ciuda intensității incendiilor, toate cele aproximativ 1.000 de animale de la Safari Madrid au supraviețuit.

Unele au devenit agitate după ce au fost ținute mai multe zile în spații închise, în special elefanții asiatici tineri, însă îngrijitorii spun că nu au existat probleme medicale.

„Rămâne sentimentul amar că întreaga regiune a ars, dar măcar toate animalele noastre sunt în siguranță”, a declarat Isaac Navarro.

Între timp, animalele s-au întors în habitatele lor, iar Safari Madrid și-a redeschis porțile pentru vizitatori. Autoritățile spaniole avertizează însă că pericolul nu a trecut complet, iar populația trebuie să rămână vigilentă asupra riscului reaprinderii incendiilor.