 Valul de incendii din Europa lovește și Olanda. Flăcările au mistuit 100 de hectare de pădure. Un nou pericol pentru sănătate: fumul toxic | adevarul.ro
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Valul de incendii din Europa lovește și Olanda. Flăcările au mistuit 100 de hectare de pădure. Un nou pericol pentru sănătate: fumul toxic

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Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Europa, pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate. Cel mai nou s-a produs în sud-estul Olandei, unde sute de pompieri încearcă să oprească flăcările care au cuprins o rezervație naturală.

Incendii într-o rezervaţie naturală din Olanda. FOTO: ANP
Incendii într-o rezervaţie naturală din Olanda. FOTO: ANP

După săptămâni în care incendiile au făcut ravagii în Grecia, Turcia, Portugalia, Spania sau sudul Franței, flăcările au ajuns și în nord-vestul Europei.

Olanda se confruntă cu unul dintre cele mai mari incendii de vegetație din ultimii ani, izbucnit în rezervația naturală Rosmolen, din provincia Limburg. Până marți dimineață, focul distrusese aproximativ 100 de hectare de pădure, iar autoritățile avertizează că seceta și vântul puternic continuă să alimenteze incendiul.

Incendiul a izbucnit luni, în jurul orei 11:45, în rezervaţia naturală Rosmolen, din apropierea localității Oostrum, în provincia Limburg, din sud-estul Olandei, informează dutchnews.

Focul s-a extins rapid, alimentat de vegetația uscată și de rafalele de vânt, iar marți dimineață au anunțat că incendiul nu fusese încă lichidat şi că aproximativ 100 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări.

Cel puțin 300 de pompieri și salvatori au intervenit pe parcursul nopții pentru a ține incendiul sub control. Operațiunile sunt sprijinite și de elicoptere specializate în stingerea incendiilor.

Din cauza pericolului reprezentat de flăcări, un camping aflat în apropierea focarului a fost evacuat în timpul nopții. Totodată, circulația trenurilor dintre Nijmegen și Venray a fost suspendată temporar, în timp ce echipele de intervenție încercau să împiedice extinderea incendiului către linia ferată.

Autoritățile locale avertizează că seceta favorizează propagarea rapidă a focului în rezervația naturală și spun că, deocamdată, cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută.

Potrivit agenției olandeze de presă ANP, care citează un purtător de cuvânt al autorităților locale, rafalele de vânt au făcut ca incendiul să se extindă în toate direcțiile, îngreunând intervenția echipelor de salvare.

Incendiul din Olanda se adaugă unei veri fierbinţi în Europa, cu fenomene meteo extreme. Mai multe state se confruntă cu o secetă severă, care a dus la scăderea debitelor râurilor, restricții privind consumul de apă și incendii de vegetație de amploare, pe fondul valului de caniculă din luna iunie.

Un studiu publicat pe 23 iulie de grupul de cercetători World Weather Attribution arată că încălzirea climatică accelerează pierderea umidității din sol, lacuri și cursurile de apă de pe continent, crescând astfel riscul apariției unor episoade de secetă extremă și, implicit, al incendiilor de vegetație.

Fumul incendiilor de vegetație, mai periculos decât poluarea obișnuită

Incendiile de vegetație nu lasă în urmă doar terenuri distruse, ci și un pericol invizibil: fumul toxic. Cercetătorii de la Universitatea California avertizează că particulele eliberate în atmosferă în timpul acestor incendii pot fi mult mai nocive decât poluarea obișnuită produsă de trafic sau industrie.

Fumul conține particule microscopice de cenușă, praf, metale grele și substanțe toxice rezultate din arderea vegetației, dar și a materialelor precum clădiri sau vehicule. Datorită dimensiunilor reduse, acestea pot pătrunde adânc în plămâni și pot ajunge în sânge, afectând întregul organism.

Studiile analizate de oamenii de știință arată că particulele provenite din incendiile de vegetație sunt mai reactive chimic și prezintă riscuri mai mari pentru sănătate. O creștere a nivelului acestor particule a fost asociată cu o creștere semnificativă a internărilor pentru probleme respiratorii, de până la zece ori mai mare decât în cazul altor surse de poluare.

Efectele expunerii la fum sunt numeroase: de la agravarea astmului și creșterea riscului de boli cardiovasculare până la complicații în timpul sarcinii și un risc mai mare de deces în cazul pacienților cu cancer pulmonar. 

Pericolul nu rămâne doar în apropierea zonelor afectate. Curenții atmosferici pot transporta fumul la distanțe mari, afectând comunități aflate la sute de kilometri de locul incendiilor.

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