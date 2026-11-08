Mii de anvelope, un ATV și mai multe autoturisme au ars într-un incendiu care a izbucnit, sâmbătă seara, 7 noiembrie, la un depozit de profil din municipiul Caransebeș. Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit.

Potrivit Radio Reșița, în urma incendiului au ars:

4.000 de anvelope și 800 de jante;

o construcție metalică de aproximativ 300 de metri pătrați;

o anexă;

un autoturism și un ATV;

alte bunuri depozitate pe amplasament.

De asemenea, cinci autoturisme aflate în apropierea depozitului au fost afectate de incendiu.

Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric produs la o priză, a transmis maiorul Ancuța Balint, adjunct al șefului Centrului Operațional din cadrul ISU „Semenic” Caraș-Severin.

Pompierii din Caransebeș, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Oțelu Roșu, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și un echipaj de prim-ajutor. La sosirea acestora, incendiul cuprinsese o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.