Video Mașină mistuită de flăcări pe Autostrada Moldovei A7. Autoturismul a ars în proporție de 90%
Un autoturism a luat foc vineri dimineață, pe Autostrada Moldovei A7, în zona ieșirii spre Căiata, la kilometrul 117. În urma incendiului, mașina a ars în proporție de aproximativ 90%, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea.
Pompierii din cadrul Detașamentului Focșani au intervenit pentru stingerea incendiului. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD, relatează presa locală.
„În urma incendiului, autoturismul a ars în proporție de aproximativ 90%”, a transmis ISU Vrancea.
Atenționarea pompierilor privind incendiile auto
În ultima perioadă au fost raportate mai multe incendii izbucnite la autoturisme. În acest context, ISU Vrancea atrage atenția asupra importanței verificării tehnice a mașinilor, în special în sezonul rece.
„Odată cu scăderea temperaturilor, autovehiculele sunt supuse unei utilizări mai intense a sistemelor de încălzire, ventilație și dezaburire. În această perioadă, verificarea și întreținerea corespunzătoare a mașinii devin deosebit de importante, întrucât anumite defecțiuni tehnice pot favoriza izbucnirea unor incendii”, avertizează reprezentanții instituției.
Un incident similar a avut loc în septembrie, pe DN5, în județul Giurgiu, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa spre București. Șoferița a observat fum ieșind din zona motorului și a reușit să oprească și să iasă din mașină înainte ca aceasta să fie cuprinsă în totalitate de flăcări. La sosirea pompierilor, autoturismul era ars în proporție de aproximativ 90%.
Într-un alt caz, o mașină a luat foc în mers pe Bulevardul Ion Mihalache din București, în iulie. Autoturismul aparținea unei școli de șoferi, iar în interior se aflau o elevă și instructorul acesteia. Cei doi au reușit să iasă la timp, înainte ca flăcările să cuprindă vehiculul.