Un autoturism a luat foc vineri dimineață, pe Autostrada Moldovei A7, în zona ieșirii spre Căiata, la kilometrul 117. În urma incendiului, mașina a ars în proporție de aproximativ 90%, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea.

Foto: monitoruldevrancea.ro

Pompierii din cadrul Detașamentului Focșani au intervenit pentru stingerea incendiului. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD, relatează presa locală.

„În urma incendiului, autoturismul a ars în proporție de aproximativ 90%”, a transmis ISU Vrancea.

1/2 47342 1024x771 jpg Foto: monitoruldevrancea.ro

Atenționarea pompierilor privind incendiile auto

În ultima perioadă au fost raportate mai multe incendii izbucnite la autoturisme. În acest context, ISU Vrancea atrage atenția asupra importanței verificării tehnice a mașinilor, în special în sezonul rece.

„Odată cu scăderea temperaturilor, autovehiculele sunt supuse unei utilizări mai intense a sistemelor de încălzire, ventilație și dezaburire. În această perioadă, verificarea și întreținerea corespunzătoare a mașinii devin deosebit de importante, întrucât anumite defecțiuni tehnice pot favoriza izbucnirea unor incendii”, avertizează reprezentanții instituției.

Un incident similar a avut loc în septembrie, pe DN5, în județul Giurgiu, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa spre București. Șoferița a observat fum ieșind din zona motorului și a reușit să oprească și să iasă din mașină înainte ca aceasta să fie cuprinsă în totalitate de flăcări. La sosirea pompierilor, autoturismul era ars în proporție de aproximativ 90%.

Într-un alt caz, o mașină a luat foc în mers pe Bulevardul Ion Mihalache din București, în iulie. Autoturismul aparținea unei școli de șoferi, iar în interior se aflau o elevă și instructorul acesteia. Cei doi au reușit să iasă la timp, înainte ca flăcările să cuprindă vehiculul.