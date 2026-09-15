Circ în curtea unui colegiu din Ploiești. Tatăl unui elev, încătușat după ce s-a certat cu portarul şi a provocat un accident auto

Scandal în curtea Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, unde tatăl unui elev a fost încătușat de jandarmi după ce s-a certat cu portarul şi, când încerca să plece, a provocat şi un accident auto.

Tatăl elevului a intrat cu maşina pe aleea de acces spre curtea şcolii. Foto: Prahova News

Nici nu a început bine noul an școlar că la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești a avut loc un incident care a necesitat intervenția jandarmilor. Totul s-a întâmplat luni, 14 septembrie, după ce un bărbat de 35 de ani, tatăl unui elev, a venit cu mașina la colegiu și a intrat pe aleea de acces către curtea unității de învățământ.

Bărbatul a fost oprit de portar, care i-a spus că nu poate intra cu autoturismul, numai că lucrurile au degenerat rapid şi între cei doi a început o ceartă puternică, motiv pentru care portarul a cerut ajutorul jandarmilor.

Înainte ca aceștia să ajungă, tatăl elevului a încercat să plece. În timp ce făcea mai multe manevre de mers înapoi, a lovit cu mașina un stâlp metalic, un gard viu și, ulterior, bordurile care delimitau un spațiu verde.

Între timp, au apărut şi jandarmii care, în cele din urmă, l-au imobilizat şi apoi l-au încătușat, potrivit presei locale.

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 12:40 despre accidentul produs în curtea colegiului. Verificările făcute după intervenție au scos la iveală și o altă problemă: autoturismul avea numere provizorii, însă autorizația de circulație expirase pe 12 septembrie, cu două zile înainte de incident.

Bărbatul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, dar a cerut să-i fie recoltate probe biologice. El a fost dus la o unitate medicală pentru prelevarea probelor de sânge.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și pentru luarea măsurilor prevăzute de lege.

„Din verificările efectuate a rezultat faptul că, la aceeași dată, un bărbat de 35 de ani ar fi condus un autoturism cu numere de înmatriculare provizorii pe aleea de acces către curtea unității de învățământ. După ce ar fi pătruns în incinta unității de învățământ, între conducătorul auto și portarul acesteia ar fi izbucnit un conflict verbal. În urma solicitării portarului, jandarmii s-au deplasat la fața locului pentru aplanarea situației. În încercarea de a părăsi incinta, conducătorul auto ar fi efectuat mai multe manevre de mers înapoi, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un stâlp metalic, un gard viu și, ulterior, cu bordurile care delimitau un spațiu verde. Jandarmii au intervenit pentru imobilizarea și încătușarea bărbatului”, au transmis reprezentanții Poliției Județene Prahova.