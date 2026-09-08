Un nou scandal la Școala de Poliție din Câmpina. O elevă acuză un profesor de avansuri sexuale și gesturi nepotrivite

Nou incident la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, la aproximativ nouă luni după ce un ofițer al instituției a fost acuzat de tentativă de viol. De această dată, o elevă a sesizat conducerea școlii cu privire la comportamentul unui profesor, reclamând că acesta i-ar fi făcut avansuri și ar fi avut gesturi nepotrivite.

Nou incident la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Foto: scoalapolitie.ro

În urma sesizării, conducerea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. Procurorii au deschis un dosar penal și verifică circumstanțele în care s-ar fi produs faptele reclamate. Până la finalizarea anchetei, acuzațiile formulate de elevă nu reprezintă o dovadă a vinovăției cadrului didactic.

Profesorul ar fi chemat-o pe elevă în sala de criminalistică

Incidentul ar fi avut loc joi, 20 august 2026, în incinta școlii. După încheierea cursurilor desfășurate în amfiteatrul unității, profesorul de drept penal i-ar fi trimis elevei un mesaj și ar fi chemat-o la sala de criminalistică sub pretextul că urma să îi înmâneze materiale de studiu.

Eleva s-ar fi prezentat la sala indicată. Potrivit relatării acesteia, profesorul ar fi început să discute despre partea profesională, însă conversația ar fi devenit rapid personală. Când tânăra l-ar fi întrebat de unde are numărul ei de telefon, profesorul ar fi întrebat-o dacă un alt elev al școlii, pe care aceasta îl menționase, este iubitul ei, conform Observator News.

De asemenea, eleva susține că profesorul i-ar fi cerut să nu le povestească și colegilor despre întâlnirea respectivă, deși inițial îi spusese că materialele pe care urma să i le înmâneze erau destinate întregii clase.

Eleva susține că profesorul ar fi îmbrățișat-o și sărutat-o

Potrivit relatării elevei, la finalul întâlnirii, după ce i-ar fi înmânat documentele, profesorul ar fi strâns-o în brațe. Tânăra susține că, în timp ce încerca să plece, acesta i-ar fi făcut complimente referitoare la aspectul fizic.

Eleva afirmă că, în momentul în care i s-a adresat profesorului cu formula „Să trăiți!”, acesta ar fi prins-o pe la spate, ar fi atins-o în zona bustului și ar fi sărutat-o pe obraz.

A doua zi, tânăra ar fi blocat numărul profesorului, după ce acesta ar fi continuat să îi trimită mesaje, și a sesizat conducerea școlii.

Școala a deschis și o cercetare disciplinară

Compartimentul Relații Publice al instituției a transmis că, imediat după sesizarea conducerii, au fost luate măsurile prevăzute de procedurile legale.

Cazul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina pentru stabilirea situației de fapt și a eventualelor răspunderi. În paralel, la nivelul școlii a fost declanșată cercetarea disciplinară, iar ofițerul a fost mutat într-un alt spațiu de lucru, pentru prevenirea unor situații care ar putea afecta climatul educațional.

„Aceste măsuri nu reprezintă o pronunțare asupra vinovăției persoanei vizate, aceasta urmând să fie stabilită exclusiv de autoritățile competente, în condițiile legii”, a precizat conducerea școlii.

Instituția susține că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind conduita personalului în raport cu elevii și că va continua să coopereze cu autoritățile judiciare.

Un caz similar, în urmă cu nouă luni

Noul dosar readuce în atenție un incident similar petrecut în aceeași instituție la finalul anului 2025. Atunci, comisarul-șef Ion Laurențiu Iordan, în vârstă de 49 de ani, ofițer de serviciu în cadrul școlii, a fost acuzat de tentativă de viol de un elev de anul I.