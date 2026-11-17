O femeie din cartierul Bereasca, aflat la marginea municipiului Ploiești, a fost prinsă de polițiștii locali în timp ce transporta deșeuri menajere cu un cărucior de cumpărături, cu intenția de a le abandona pe domeniul public. În urma verificărilor, agenții au constatat că familia acesteia nu avea contract cu operatorul de salubritate. Femeia a primit două amenzi, în valoare totală de 4.500 de lei.

Ce amendă a primit o femeie din Ploiești după ce a fost prinsă cu un cărucior plin de gunoi. Foto: Observatorul Prahovean

Incidentul a avut loc marți, 17 noiembrie, în cartierul Bereasca, o zonă din Ploiești în care autoritățile au semnalat în repetate rânduri depozitarea ilegală a deșeurilor, potrivit Observator Prahovean.

Un echipaj al Serviciului Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale a observat-o pe femeie în timp ce împingea un cărucior încărcat cu gunoi menajer, resturi vegetale și ambalaje. Aceasta se deplasa pe strada Albăstrelelor, în direcția străzii Drumul Serii, unde ar fi intenționat să abandoneze deșeurile.

Pentru încercarea de a depozita ilegal gunoiul pe domeniul public, femeia a fost sancționată cu 2.500 de lei, în baza regulamentului local de salubrizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 676/2024.

Verificările polițiștilor locali au scos la iveală și o altă neregulă: pentru imobilul în care locuiește femeia nu exista un contract cu operatorul autorizat care asigură colectarea deșeurilor menajere.

Pentru această abatere, femeia a primit o a doua sancțiune, în valoare de 2.000 de lei. Astfel, amenzile aplicate în urma controlului au ajuns la 4.500 de lei.

Potrivit datelor prezentate de Poliția Locală Ploiești, în primele două săptămâni ale lunii noiembrie, agenții au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea normelor privind protecția mediului.

Valoarea totală a amenzilor a fost de 25.000 de lei.