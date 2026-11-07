Patru români au urmărit, bătut și răpit un conațional pe o stradă din Spania. Agresorii au fost arestați. Anchetatorii iau în calcul o răzbunare „amoroasă”

Trei bărbați și o femeie, cetățeni români, au fost arestați în Spania după ce ar fi agresat și răpit un alt român, în vârstă de 24 de ani, pe o stradă din localitatea Briviesca, provincia Burgos. Anchetatorii suspectează că atacul ar fi fost comis „ca răzbunare pentru o problemă sentimentală” sau în urma unei presupuse infidelități.

Poliția spaniolă s-a mai confruntat în ultimii ani cu infractori români Foto: arhivă Istock

Potrivit publicației El Espanol, victima a fost urmărită de un autoturism alb, din care au coborât trei bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 32 de ani. Un martor a relatat că mașina „îl urmărea pe acel bărbat”, iar după ce acesta a fost ajuns din urmă, agresorii l-au trântit la pământ și a început să primească „lovituri în cap și în zona trunchiului”, în timp ce încerca să se opună introducerii sale în autoturism.

În vehicul se afla și o femeie, care nu a coborât în timpul agresiunii, însă a fost ulterior reținută împreună cu ceilalți suspecți.

Cazul a fost observat de un subofițer al Gărzii Civile spaniole, aflat în rezervă după o carieră de aproape jumătate de secol, inclusiv în lupta împotriva organizației teroriste ETA. Acesta a memorat numărul de înmatriculare al mașinii și a alertat imediat autoritățile.

„Posibil i-am salvat viața acelui om”, a declarat fostul militar, care a insistat asupra importanței reacției rapide a martorilor.

În urma apelului, poliția a declanșat o amplă operațiune și a interceptat vehiculul în mai puțin de 15 minute.

Potrivit martorului, în timpul deplasării agresorii foloseau „o violență extremă”, iar loviturile aplicate victimei puteau fi auzite chiar din exteriorul mașinii.

Românul răpit a fost eliberat și transportat la spital, fiind rănit grav în urma bătăii. Cei patru suspecți sunt cercetați pentru lipsire de libertate și vătămare corporală gravă.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile spaniole încearcă să stabilească exact motivul atacului.

Primele indicii arată însă că agresorii și victima se cunoșteau anterior, iar ipoteza unei răzbunări „din cauza unei probleme amoroase (...) capătă tot mai multă greutate” în anchetă.

Amintim că, în octombrie, o bandă de hoţi formată din opt români a fost arestată în Italia, după un jaf eşuat la o cunoscută companie de prelucrare a aurului, deşi puseseră la cale un plan elaborat pentru a întârzia forţele de ordine la declanşarea alarmei.

Într-un alt caz, relatat de Adevărul în septembrie, un șofer român de TIR a fost răpit și torturat în Spania, fiind ulterior eliberat de polițiști.