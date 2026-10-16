Un urs generat cu inteligența artificială a provocat panică. Apeluri disperate și autorități în alertă pe urmele „fiarei”

O femeie din Extremul Orient rus a fost amendată după ce o imagine pe care a generat-o cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apărea un urs plimbându-se pe o stradă din localitate, a devenit virală și a declanșat o operațiune reală de căutare a animalului.

Captură Wild Beast Facts Foto: astfel de imagini pot fi create ușor cu AI

Incidentul s-a produs în localitatea Magdagachi, din regiunea Amur, într-o perioadă în care Rusia se confruntă cu un număr tot mai mare de atacuri ale urșilor asupra oamenilor, relatează Reuters.

Potrivit instanțelor regionale, femeia a folosit ChatGPT pentru a crea imaginea unui urs brun de mari dimensiuni care părea să se deplaseze pe o stradă din localitate. Fotografia a fost trimisă inițial unui prieten, însă a ajuns rapid să fie distribuită pe rețelele de mesagerie.

Gluma femeii a scăpat rapid de sub control. Imaginea creată cu AI s-a răspândit prin aplicațiile de mesagerie, iar poliția a început să primească apeluri disperate din partea locuitorilor.

În urma valului de sesizări, șeful districtului a mobilizat rangeri și echipe specializate pentru identificarea și îndepărtarea presupusului animal sălbatic.

Ulterior, femeia a contactat poliția și a recunoscut că imaginea fusese generată artificial.

Pentru răspândirea informațiilor false, instanța a decis amendarea sa cu 15.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 178 de dolari.

Nu este un caz izolat. În luna septembrie, o altă femeie din regiunea Transbaikal a fost sancționată cu 30.000 de ruble după ce a publicat o fotografie falsă cu un urs într-un sat din estul Rusiei.

Rusia, în alertă din cauza atacurilor reale ale urșilor

Autoritățile ruse tratează cu maximă seriozitate astfel de alarme, dat fiind că țara se confruntă în acest an cu un val de atacuri mortale provocate de urși.

Potrivit agenției RIA Novosti, cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viața în atacuri ale urșilor de la începutul primăverii. Specialiștii explică fenomenul prin creșterea populației de urși și prin recoltele slabe de fructe de pădure și semințe de pin, care îi împing pe animale mai aproape de așezările umane.

În acest context, guvernul rus a anunțat luna trecută măsuri urgente pentru controlul populației de urși bruni, care a ajuns la cca. 308.000 de exemplare, mai mult decât dublu față de nivelul înregistrat în urmă cu trei decenii.

Datele publicate de agenția de stat TASS arată că, de la începutul anului, peste 3.440 de urși considerați periculoși pentru oameni au fost împușcați pe teritoriul Rusiei.